6 mannequins Australiennes que vous devriez suivre en 2025

L’Australie, terre de kangourous, de plages de sable fin, et de soleil éclatant, est aussi le berceau de certaines des mannequins les plus inspirantes et glamour du monde. Si vous cherchez à renouveler votre fil Instagram, voici 6 mannequins australiennes à suivre absolument en 2025 !

1. Miranda Kerr : une icône internationale de la beauté

Miranda Kerr est sans conteste l’une des mannequins australiennes les plus célèbres au monde. Découverte à l’âge de 16 ans, elle a rapidement gravi les échelons de l’industrie de la mode, devenant une Victoria’s Secret Angel emblématique. Sa silhouette élancée et son charme naturel lui ont ouvert les portes des plus grandes maisons de couture telles que Chanel, Marc Jacobs et Dior.

Au-delà de sa carrière de mannequin, Miranda Kerr est une entrepreneure accomplie. Elle a fondé la marque de soins bio « KORA Organics », qui reflète son engagement pour le bien-être et la beauté naturelle. Son influence s’étend également aux réseaux sociaux, où elle inspire des millions de personnes à travers le monde.

2. Adut Akech : une voix puissante contre les discriminations

Adut Akech, d’origine soudanaise et australienne, est une mannequin qui a rapidement conquis l’industrie de la mode grâce à son élégance et sa présence captivante. Découverte en 2015, elle a depuis défilé pour des marques prestigieuses telles que Dior, Valentino et Versace.

Au-delà de son succès sur les podiums, Adut utilise sa notoriété pour sensibiliser aux questions de diversité et d’inclusion dans le monde de la mode. Elle est devenue une figure emblématique pour les jeunes modèles issus de minorités, inspirant par son parcours et sa détermination.

3. Robin Lawley : star des mannequins grande taille

Robyn Lawley est une figure incontournable du mannequinat international, célébrée pour avoir redéfini les standards de beauté. Avec son 1m89 et son 40-42, cette Australienne au charisme indéniable brille aussi bien en maillot de bain qu’en tenue de soirée.

En 2013, elle a marqué l’histoire en devenant le visage de la campagne « Face Time » pour Barneys New York, une première pour une mannequin dite « grande taille » choisie pour son visage, plutôt que simplement pour son physique. Robyn est également une voix forte contre les diktats des régimes imposés aux mannequins, promouvant une image de diversité et de liberté dans l’industrie de la mode.

4. Latecia Thomas : une élégance intemporelle

Latecia Thomas est une mannequin australienne qui se distingue par son élégance et sa grâce naturelle. Avec une carrière qui s’étend sur plusieurs années, elle a collaboré avec de nombreuses marques renommées.

Latecia est appréciée pour sa capacité à s’adapter à divers styles et ambiances, que ce soit pour des campagnes publicitaires sophistiquées ou des éditoriaux artistiques. Son professionnalisme et sa passion pour la mode font d’elle une figure respectée dans l’industrie.

5. Gemma Ward : un visage emblématique de la mode

Gemma Ward a émergé sur la scène internationale en tant que mannequin au look angélique. Elle a travaillé avec des designers de renom tels que Alexander McQueen, Balmain et Chanel, se faisant une place de choix dans les défilés de mode les plus prestigieux.

En plus de sa carrière de mannequin, Gemma Ward explore le monde du cinéma. Elle a joué dans des films tels que « The Greatest » aux côtés de Will Smith, démontrant ainsi sa polyvalence et son talent artistique.

6. Shanina Shaik : une beauté cosmopolite

Shanina Shaik est une mannequin australienne d’origine indonésienne, sri-lankaise et iranienne, ce qui lui confère une beauté unique. Elle a défilé pour des marques prestigieuses comme Victoria’s Secret, Michael Kors et Dolce & Gabbana.

Shanina est également une influenceuse active sur les réseaux sociaux, où elle partage son quotidien, ses voyages et ses collaborations. Sa capacité à allier carrière de mannequin et présence en ligne lui permet de toucher un public large et diversifié.

Ce qui rend ces mannequins australiennes si spéciales en 2025, ce n’est pas seulement leur beauté ou leur talent, mais leur capacité à incarner les valeurs modernes : diversité, inclusivité, ou encore empowerment. Alors, laissez-vous transporter dans leur univers glamour et engagé.