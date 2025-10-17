Ashley Graham sublime ses formes sur le podium

Ashley Graham a une fois de plus prouvé qu’elle est une icône de représentation sur le podium. La mannequin américaine a créé l’événement en foulant, pour la deuxième année consécutive, le podium du défilé Victoria’s Secret à New York, un show qui s’est voulu plus inclusif et divers dans ses choix de mannequins.

Un look spectaculaire et empreint de puissance

Vêtue d’un ensemble noir en dentelle et satin, Ashley Graham rayonnait dans sa tenue sublimée par d’immenses ailes noires en plumes, symbole intemporel des « Anges » de la marque Victoria’s Secret. Ses cheveux ondulés et son sourire radieux accompagnaient ce moment fort, marquant un contraste saisissant entre glamour et confiance. Sur scène, elle rayonnait d’une élégance naturelle et d’un charisme envoûtant, que le public a acclamé avec ferveur.

Ashley Graham for Victoria’s Secret (2025) pic.twitter.com/RlwB51Xjzk — linda (@itgirlbackup) October 16, 2025

Les internautes saluent une beauté authentique

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont aussi été unanimes. Les internautes ont célébré l’apparition d’une femme aux formes dites généreuses sur un podium longtemps réservé à des silhouettes très standardisées : « Enfin un vrai corps sur le podium ! », « Elle illumine le défilé ! », « Merci de représenter les corps ronds » ou encore « Elle est tellement belle »​.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Ashley Graham, mannequin et maman de 3 enfants, incarne l’évolution du mannequinat et milite depuis longtemps pour une mode plus représentative de la diversité des corps. Sa présence sur le podium du défilé Victoria’s Secret démontre que le glamour peut rimer avec authenticité et confiance en soi. Ashley Graham confirme ainsi qu’une nouvelle génération d’anges est née – plus vraie, plus libre et résolument inclusive.