Ashley Graham sublime ses formes sur le podium

Body positive
Léa Michel
@ashleygraham/Instagram

Ashley Graham a une fois de plus prouvé qu’elle est une icône de représentation sur le podium. La mannequin américaine a créé l’événement en foulant, pour la deuxième année consécutive, le podium du défilé Victoria’s Secret à New York, un show qui s’est voulu plus inclusif et divers dans ses choix de mannequins.

Un look spectaculaire et empreint de puissance

Vêtue d’un ensemble noir en dentelle et satin, Ashley Graham rayonnait dans sa tenue sublimée par d’immenses ailes noires en plumes, symbole intemporel des « Anges » de la marque Victoria’s Secret. Ses cheveux ondulés et son sourire radieux accompagnaient ce moment fort, marquant un contraste saisissant entre glamour et confiance. Sur scène, elle rayonnait d’une élégance naturelle et d’un charisme envoûtant, que le public a acclamé avec ferveur.

Les internautes saluent une beauté authentique

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont aussi été unanimes. Les internautes ont célébré l’apparition d’une femme aux formes dites généreuses sur un podium longtemps réservé à des silhouettes très standardisées : « Enfin un vrai corps sur le podium ! », « Elle illumine le défilé ! », « Merci de représenter les corps ronds » ou encore « Elle est tellement belle »​.

Ashley Graham, mannequin et maman de 3 enfants, incarne l’évolution du mannequinat et milite depuis longtemps pour une mode plus représentative de la diversité des corps. Sa présence sur le podium du défilé Victoria’s Secret démontre que le glamour peut rimer avec authenticité et confiance en soi. Ashley Graham confirme ainsi qu’une nouvelle génération d’anges est née – plus vraie, plus libre et résolument inclusive.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Leur défilé émeut la toile, ces petites filles livrent un puissant message

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Leur défilé émeut la toile, ces petites filles livrent un puissant message

Sur les réseaux sociaux, des images émouvantes circulent dans le monde entier : des enfants porteurs d’alopécie ou...

« Pas belle sans maquillage » : ces Chinoises s’affichent au naturel

Sur les réseaux sociaux (surtout Douyin - version chinoise de TikTok), une nouvelle tendance venue de Chine fait...

« On dirait un monstre » : moquée pour son visage, elle répond avec force

Diagnostiquée à l’âge de 6 ans d’une malformation artérioveineuse, une affection rare qui déforme une partie de son...

Leur amitié est née du diabète et aujourd’hui, elles veulent changer les mentalités

Ces meilleures amies partagent de nombreux points communs mais elles en ont un qui défie l’ordinaire et qui...

« Trop musclée, ce n’est pas beau » : olympienne, mannequin, Ilona Maher casse les codes

Médaillée olympique, mannequin, star des réseaux et militante body positive, Ilona Maher n’est pas qu’une joueuse de rugby...

Son corps brise les codes et enflamme la Fashion Week de Paris !

Lors de la Fashion Week de Paris 2025, une silhouette a captivé tous les regards sur le podium....