Née sans jambes, elle a conquis les podiums de gymnastique

Paige Calendine, âgée de 14 ans, est une jeune gymnaste originaire d’Ohio (États-Unis) née sans jambes. Malgré un handicap physique majeur, elle a réussi à se faire un nom dans le monde exigeant de la gymnastique, en remportant médailles et trophées lors de compétitions régionales et nationales. Son parcours inspire bien au-delà du sport.

Un départ précoce mêlé de passion et de résilience

Dès 18 mois, sa mère Heidi l’a inscrite à des cours de gymnastique pour renforcer son haut du corps et favoriser son développement physique. Ce premier pas, pensé comme du simple « jeu », s’est rapidement transformé en véritable passion pour Paige. La gymnastique est devenue son univers, mais aussi un défi constant, car elle doit fournir beaucoup plus d’efforts que les autres gymnastes pour exécuter les mêmes mouvements sans jambes.

Une athlète au-delà des barrières

Grandir dans un monde peu adapté aux personnes avec un handicap a nécessité beaucoup d’adaptation pour Paige. Sa détermination sans faille lui a permis d’intégrer des compétitions officielles et même d’être invitée aux essais olympiques 2024, où elle a pris la parole en faveur de la reconnaissance de la para-gymnastique. Son histoire a aussi été racontée dans un documentaire américain qui a touché des millions de personnes.

 

Un nouveau chapitre après la gymnastique

Cette année 2025, confrontée à une douleur croissante liée à sa condition, Paige a pris la difficile décision d’arrêter la gymnastique en compétition. Sa passion pour le sport reste toutefois intacte : elle pratique désormais plusieurs disciplines comme le cheerleading, le football, la natation, et le basket-ball. Par ailleurs, elle travaille dans son ancien gymnase comme coach pour les enfants, continuant ainsi de transmettre son amour du sport.

Une volonté tournée vers l’avenir

D’après le média PEOPLE, Paige rêve également d’une carrière médicale, en pédiatrie, pour aider les enfants. Son expérience personnelle et son empathie font d’elle une source d’inspiration. Sa mère souligne combien Paige irradie auprès des enfants qu’elle accompagne, confirmant qu’elle est « une lumière pour son entourage ».

 

En définitive, Paige Calendine a prouvé que les limites physiques ne définissent pas les ambitions ni le courage. Son parcours en gymnastique puis dans d’autres sports, allié à son engagement pour aider les plus jeunes, fait d’elle une figure remarquable d’inspiration et de résilience pour tout le monde.

