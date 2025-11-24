« Des fesses plates et un gros ventre » : elle représente un corps rarement vanté

Les images virtuelles nous font croire que les hanches dites voluptueuses, les cuisses qui se frottent, les bourrelets et la poitrine tombante sont une étrangeté anatomique alors que ce sont des détails qui nous rendent uniques. Induits en erreur par la morphologie trafiquée des Kardashian, on ne sait plus à quoi ressemble un « vrai » corps. Une créatrice de contenu nous montre une silhouette loin des standards, mais proche de la réalité.

Une silhouette qui ne ment pas

Les normes de beauté changent inlassablement, passant d’un extrême à un autre. Les critères évoluent, mais notre corps à nous ne semble jamais être « à la mode ». Dans les années 2000 tout le monde fantasmait sur le corps longiligne et tonique des anges Victoria’s Secret. Aujourd’hui, ce sont les Kardashian qui servent de modèles et qui influencent notre apparence.

La silhouette en sablier, parfaitement équilibrée, est devenue leur marque de fabrique, leur signature esthétique. Ce corps moulé dans le silicone défend une taille fine, un fessier bombé et une poitrine volumineuse qui se tient droite sous les vêtements. Cette silhouette sculptée sur-mesure par la chirurgie faisait cheap il y a quelque temps, mais elle est désormais tendance. Si autrefois, il fallait avoir le moins de formes possible, aujourd’hui il faut avoir du relief aux bons endroits, en haut du buste et sous les hanches.

Un idéal inatteignable que la créatrice de contenu @chloe_xandria combat avec bienveillance, en devenant un exemple de diversité parmi tant d’autres. Au milieu de ces physiques utopiques qui sonnent faux, son corps calme illico presto nos complexes. Point de BBL ou de ventre plat, Chloé a des fesses quasi inexistantes, un bourrelet principal et une petite poitrine. Pourtant, elle respire la confiance et c’est la plus belle marque de beauté. C’est un miroir tendu à toutes ces femmes qui ont déjà interprété leur singularité comme des défauts à corriger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chloe Xandria | Pittsburgh, PA (@chloe_xandria)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chloe Xandria | Pittsburgh, PA (@chloe_xandria)

Des images confiantes qui rassurent

Dans un monde virtuel saturé de clichés artificiels, la fashionista au style pointu et à l’estime aiguisée nous ramène sur terre. Elle prouve que tous les corps méritent d’être célébrés et qu’il n’y en a pas un qui vaut mieux qu’un autre. Non, elle n’a pas une silhouette à la Barbie ni une carrure à la Kim K, mais elle a des bras pour câliner, des jambes pour marcher, des poumons pour respirer et un coeur pour (s)aimer. Finalement, sous cette enveloppe charnelle, on est toutes pareilles : on a un squelette qui nous soutient. Notre corps n’est qu’un écrin.

Chloé ne va pas se transformer pour se conformer. Elle préfère rester elle-même plutôt que de copier un corps qui sera décrié quelques années plus tard. Ses formes n’ont pas poussé comme prévu à la puberté, mais elle ne ressent pas de manque dans son reflet. Elle se sent chanceuse de pouvoir bouger, rire, danser et exprime sa gratitude envers son corps à travers l’art de la mode. Loin de tricher avec des rembourrages ou de créer des effets d’optique sous la matière, Chloé s’habille sans retenue.

La mode comme arme d’expression

Contrairement à beaucoup de femmes en mal d’amour-propre, Chloé ne se sert pas des vêtements comme d’un camouflage. Ces femmes, qui en veulent à la génétique et qui ont l’impression d’avoir été punies par la nature, cherchent à disparaître sous la matière. Parfois, elles aimeraient avoir la cape d’invisibilité de Harry Potter dans leur penderie pour échapper au regard des autres.

La créatrice de contenu @chloe_xandria, elle, refuse de laisser les diktats lui infliger un dress code. Certes, elle n’a pas les jambes athlétiques, mais ça ne l’empêche pas de porter des jupes courtes et des jupes-shorts écossaises. Elle a des épaules carrées, mais elle ne s’interdit pas les robes à bretelles fines et les bodys sans manche. Elle écrit ses propres règles mode et fait tout pour ne pas être transparente. Pour elle, la mode est un moyen d’exister sur le pavé, de dire au monde entier « oui je suis différente et ce n’est pas une raison pour s’effacer ». La mode est un instrument d’acceptation, pas une prison ou un acte d’oppression.

À travers ses démonstrations de style honnêtes, Chloé ne prône pas de looks stratégiques voués à cacher sa morphologie. Elle partage des tenues qui disent élégamment « je m’aime pour ce que je suis ».