Cette femme mesure 2m07, son parcours est incroyable (Photos)

Maci Currin a captivé l’attention du monde entier avec sa taille impressionnante de 2m07 et des jambes qui mesurent plus de 1m35 chacune. Originaire du Texas, cette jeune femme détient un record unique : celui des jambes les plus longues du monde chez une femme. Au-delà de ce chiffre spectaculaire, c’est son parcours de vie – fait de défis, d’acceptation et de résilience – qui inspire et force l’admiration.

Une croissance hors norme

Maci n’a jamais été une enfant « comme les autres ». Dès son plus jeune âge, sa taille la distinguait nettement de ses camarades de classe. À 9 ans, elle mesurait déjà 1m75 – une taille que beaucoup d’adultes n’atteignent jamais ! En pleine adolescence, alors que ses amis grandissaient à un rythme dit classique, Maci continuait de prendre plusieurs centimètres chaque année. À 16 ans, elle dépassait le cap symbolique des 2 mètres.

C’est cette croissance spectaculaire qui a poussé sa famille à contacter le Guinness World Records. En 2020, Maci est officiellement reconnue comme la femme aux jambes les plus longues du monde, avec une jambe gauche de 135,3 cm et une jambe droite de 134,3 cm. Un détail impressionnant : elle détient également le record des jambes les plus longues jamais mesurées chez une adolescente. Ce qui aurait pu être une source de mal-être s’est transformé en une véritable marque de fierté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maci Currin (@maci.currin)

Une vie quotidienne à adapter

Être exceptionnellement grande implique un quotidien rempli de défis inattendus. Trouver des vêtements adaptés à ses longues jambes ? Mission quasi impossible. Maci explique que la plupart des pantalons s’arrêtent bien au-dessus de ses chevilles, et que les vêtements sur mesure sont souvent sa seule option. Passer par une porte sans se baisser, s’asseoir confortablement dans une voiture ou même utiliser une cabine d’essayage deviennent de véritables épreuves logistiques. Les meubles et les infrastructures standards ne sont tout simplement pas conçus pour une femme de sa taille.

Loin de se laisser décourager, Maci aborde ces difficultés avec humour. Elle partage son quotidien avec ses milliers d’abonnés sur Instagram et TikTok, où elle poste des vidéos montrant les coulisses de sa vie de « femme géante ». Avec autodérision, elle répond aux questions curieuses et démonte les stéréotypes avec légèreté : « Non, je ne joue pas au basket. Oui, je peux toucher le plafond sans problème ». Son aisance et sa confiance sont contagieuses. Ce qui aurait pu être perçu comme un handicap devient une force, une singularité qu’elle porte avec fierté.

De la différence à la fierté

Le chemin vers cette acceptation de soi n’a toutefois pas été facile. À l’école, Maci a souvent été la cible de moqueries et de commentaires blessants. Grandir dans un environnement où la norme est synonyme de conformité n’a pas aidé à renforcer son estime personnelle. Pendant longtemps, Maci a ainsi tenté de se faire plus discrète. Elle évitait les situations sociales et portait des vêtements amples pour « masquer » sa taille.

Un déclic s’est produit lorsqu’elle a commencé à parler ouvertement de sa différence sur les réseaux sociaux. Les retours positifs et les messages de soutien l’ont encouragée à voir sa taille comme une singularité précieuse, et non comme une faiblesse. Aujourd’hui, Maci revendique fièrement son statut de femme aux jambes les plus longues du monde. « Ma taille fait partie de mon identité. Je n’essaie plus de la cacher. J’ai compris que c’était une force ».

Une figure inspirante pour les jeunes femmes

Grâce à sa visibilité sur TikTok et Instagram, Maci est devenue une source d’inspiration pour de nombreuses jeunes femmes qui luttent avec l’acceptation de leur propre corps. Elle encourage ses abonnés à célébrer leur différence, quelle qu’elle soit. « Tout le monde a quelque chose qui le rend unique. La vraie beauté, c’est d’être soi-même ».

Sa communauté en ligne est un espace de bienveillance et d’authenticité. Maci reçoit chaque jour des messages de jeunes filles lui confiant qu’elle leur a donné le courage de s’accepter. D’ailleurs, Maci ne s’arrête pas là. Elle milite également pour une meilleure représentation des corps dits atypiques dans l’industrie de la mode. Pourquoi les mannequins grandes tailles devraient-elles se limiter à une certaine morphologie ? Pourquoi les marques ne proposent-elles pas plus de vêtements adaptés aux personnes très grandes ? Maci a déjà collaboré avec plusieurs marques de vêtements pour encourager une mode plus inclusive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maci Currin (@maci.currin)

À seulement 21 ans, Maci Currin a déjà accompli beaucoup : transformer une différence en véritable levier de confiance. Elle incarne une nouvelle génération de jeunes femmes qui ne se laissent pas définir par les standards de beauté classiques. Son record Guinness n’est qu’un symbole de sa grandeur – au sens propre comme au figuré. Le parcours de Maci Currin prouve qu’on peut littéralement et symboliquement se tenir droite, peu importe la taille de l’obstacle.