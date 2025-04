Cette influenceuse interpelle Kim Kardashian sur les standards de beauté

Dans un monde où les tendances corporelles changent presque aussi vite que les collections de mode, une voix s’est élevée pour remettre en question l’influence des célébrités sur nos standards de beauté. Kenzie Brenna, créatrice de contenu engagée et militante pour l’acceptation de soi, a « interpellé » Kim Kardashian sur Instagram en 2022, pointant du doigt un phénomène bien plus large qu’un simple changement d’apparence : la normalisation des corps « à la mode » et la pression constante de se conformer à des normes inatteignables.

Un changement physique qui relance le débat

Si Kim Kardashian a bâti son empire en grande partie sur son apparence et son influence culturelle, ses choix esthétiques ne passent jamais inaperçus. Depuis quelque temps, les internautes ont en effet remarqué un changement radical dans son apparence : une silhouette plus fine, des formes moins accentuées, un retour aux standards de minceur des années 90 et 2000. Pour Kenzie Brenna, ce revirement est loin d’être anodin.

Dans sa publication Instagram, elle insiste : « Kim peut faire ce qu’elle veut avec son corps. Ce n’est pas la question. Ce qui est problématique, c’est l’impact culturel et sociétal de ces changements ». En effet, les membres du clan Kardashian-Jenner ne sont pas de simples icônes de mode : elles dictent littéralement les standards de beauté à l’échelle mondiale. Lorsque Kim Kardashian a mis en avant une silhouette pulpeuse, le Brazilian Butt Lift (BBL) est par exemple devenu l’une des interventions esthétiques les plus demandées.

Aujourd’hui, en affichant une apparence plus élancée, elle envoie un message clair : la tendance change… et avec elle, la perception que des millions de femmes ont de leur propre corps.

Des corps « à la mode » ?

Kenzie Brenna met en lumière un problème fondamental : les corps féminins ne devraient pas être soumis aux mêmes fluctuations que les tendances vestimentaires. Pourtant, dans notre société, l’idéal esthétique évolue au fil des décennies, forçant certaines personnes à adapter leur apparence pour « rester dans le coup ».

Dans les années 90, par exemple, la minceur extrême dominait. Puis, au début des années 2010, les formes dites généreuses ont pris le dessus, portées par des figures comme Beyoncé, Nicki Minaj et Kim Kardashian. Aujourd’hui, le retour à une esthétique plus fine semble à nouveau s’imposer. Kenzie Brenna alerte sur les conséquences de ces évolutions :

« On nous fait croire que pour être belles, nous devons correspondre à un standard précis… qui change tous les 5 ou 10 ans. Ce n’est pas une mode, c’est un corps ! »

Un constat qui met en lumière un cercle vicieux : beaucoup de femmes se sont senties obligées d’augmenter artificiellement leurs formes il y a quelques années… et se sentent aujourd’hui contraintes de les effacer.

Un pouvoir d’influence colossal

Que l’on apprécie ou non Kim Kardashian, une chose est indéniable : son pouvoir d’influence est colossal. Ses choix esthétiques ne se limitent pas à sa propre image ; ils définissent ce qui sera considéré comme désirable par l’industrie de la mode, les médias et même le monde médical. Kenzie Brenna souligne qu’un tel pouvoir pourrait être utilisé de manière plus inclusive et positive. Et si les Kardashian-Jenner normalisaient au lieu de façonner ? Et si, au lieu d’imposer un corps supposé idéal, elles célébraient toutes les morphologies ?

L’influenceuse canadienne invite les célébrités à prendre conscience de l’impact de leurs décisions : « Imaginez si elles normalisaient les courbes naturelles, la cellulite, les vergetures, les corps non retouchés. Imaginez l’effet que cela aurait sur la confiance en soi des millions de personnes qui les suivent ». Un simple changement de narration pourrait transformer la perception collective de la beauté et encourager une acceptation plus large de la diversité corporelle.

Qui est Kenzie Brenna ?

Originaire de Toronto, Kenzie Brenna s’est fait connaître par son approche décomplexée du body positivism, de la santé mentale et des troubles alimentaires. À travers ses réseaux sociaux, elle parle avec sincérité des défis liés à l’acceptation de soi.

Son podcast « Conversations with Kenzie » aborde des sujets variés : image corporelle, bien-être, résilience et rapport au corps dans une société qui valorise l’apparence avant tout. Elle n’hésite pas à partager ses propres expériences pour montrer qu’aucun corps n’est « parfait », et que la vraie beauté réside dans l’authenticité. Son message est simple : « vous n’avez pas besoin de changer pour être légitime ».

Reprendre le pouvoir sur son image

En conclusion de son message, Kenzie Brenna livre une réflexion percutante : « Rejetez l’idée que vous devez changer de corps tous les cinq ans. Rejetez l’idée de vous cloner pour leur ressembler. Soyez libres de leurs standards ». Une phrase forte qui résonne dans un monde où l’image dicte bien plus que l’on ne voudrait l’admettre. Le véritable enjeu ne concerne pas seulement Kim Kardashian et ses choix personnels, mais notre capacité collective à résister à la pression des tendances et à nous réapproprier nos propres corps.

Aujourd’hui, grâce à des voix comme celle de Kenzie Brenna, le débat est ouvert. À chaque personne d’y réfléchir, et surtout, d’oser exister telle que l’on est.