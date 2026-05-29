« Je n’ai pas maigri cette année » : cette mannequin plus size affiche son corps avec fierté

Sur Instagram et TikTok, la mannequin et créatrice de contenu américaine Emma Arletta s’impose comme l’une des voix les plus engagées du mouvement body positive. À travers ses publications régulières et son discours décomplexé, elle défend une vision libératrice du corps et de la mode, qui résonne fortement auprès d’un public à la recherche de représentations plus authentiques et inclusives.

Une publication virale

Emma Arletta a partagé sur TikTok une publication particulièrement marquante, qui a immédiatement fait écho auprès de sa communauté. Dans une vidéo simple, mais d’une grande portée, elle a déclaré : « Je n’ai pas maigri cette année, mais j’ai couru un marathon, j’ai obtenu une certification de professeure de Pilates, et bien plus encore ». En quelques mots, elle renverse ainsi les codes du bilan annuel traditionnel, souvent focalisé sur la perte de poids, pour mettre en avant des accomplissements bien plus significatifs : le dépassement de soi ou encore l’épanouissement professionnel.

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Le message body positive comme ligne directrice

Loin d’être une publication isolée, cette intervention s’inscrit dans la ligne éditoriale de fond d’Emma Arletta. Sur ses différents comptes, elle prône une approche affirmée et joyeuse du corps, en valorisant les morphologies habituellement sous-représentées (ou invisibilisées) dans le paysage de la mode. Ses publications, qu’il s’agisse de hauls vestimentaires, de tenues du quotidien ou de sélections shopping, transmettent toutes une idée simple : il n’est pas nécessaire de transformer son corps pour avoir du style, pour s’épanouir, ou encore pour mériter d’être visible.

Un parcours engagé et inspirant

Emma Arletta a débuté sa carrière en tant que mannequin signée auprès d’agences spécialisées dans la représentation des silhouettes dites « plus size ». Au fil des années, elle a élargi son champ d’action en devenant aussi instructrice de Pilates, plaidant régulièrement pour une plus grande inclusivité dans le monde du fitness et du bien-être. Cette publication virale n’est donc pas une simple « revendication » : elle s’appuie sur un parcours personnel concret, fait d’engagements et d’accomplissements, qui démontrent que la santé et l’épanouissement ne se mesurent pas à une perte de poids.

Une communauté grandissante

L’impact d’Emma Arletta sur les réseaux sociaux ne se mesure pas seulement en nombre d’abonnés. Dans les commentaires sous ses publications, de nombreuses internautes témoignent du chemin qu’elles ont parcouru grâce à son contenu : confiance en soi retrouvée, nouvelle façon de s’habiller, regard plus bienveillant porté sur leur propre silhouette. Sa parole accessible contribue à transformer le rapport collectif aux corps, en plaçant la diversité et l’épanouissement au cœur du discours mode.

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À travers cette publication marquante et son engagement durable, Emma Arletta rappelle ainsi que la valeur d’une vie ne se mesure ni en kilos ni en silhouette, mais en bienveillance envers soi-même. Une voix précieuse, qui contribue, jour après jour, à élargir les horizons du paysage médiatique sur la représentation des corps.