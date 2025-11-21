À 60 ans, elle pose sans filtre : des images qui dénoncent l’invisibilisation des femmes

La mannequin et actrice tchéco-suédo-américaine Paulina Porizkova, icône des années 80 et 90, fait sensation se montrant au naturel. Par ce geste, elle dénonce la piètre visibilité des femmes de plus de 50 ans dans les médias et la société, tout en célébrant l’acceptation de soi.

Se vêtir sous l’objectif comme acte « féministe »

Dans une vidéo « look du jour » partagée sur Instagram, Paulina Porizkova apparaît en train de s’habiller, tandis qu’en légende, elle confie être elle aussi adepte des vidéos « get ready with me ». Elle explique qu’en les regardant, même emmitouflée dans son peignoir, elle se concentre moins sur la silhouette des autres, et espère que ses propres abonnées feront de même en réalisant qu’elle n’est pas parfaite non plus.

Un message bienveillant qui encourage chaque femme à relâcher la pression, à accepter son corps et à se traiter avec davantage de douceur, car ce sont justement nos particularités qui font de nous des êtres uniques.

Une inspiration pour les femmes de tous âges

Ce moment de sincérité a été largement salué sur les réseaux sociaux, où les commentaires expriment admiration et gratitude. Les internautes louent ce message d’estime de soi et d’entraide féminine, soulignant l’importance de normaliser la beauté chez les femmes de plus de 50 ans. Paulina Porizkova incarne ainsi un exemple puissant de selflove et d’empowerment.

Au-delà de cette vidéo « look du jour », Paulina Porizkova partage aussi son quotidien simple, affirmant « passer la majeure partie de son temps à écrire devant son ordinateur ». Cette transparence ajoute à l’impact de son geste, montrant qu’authenticité et glamour peuvent cohabiter, à tout âge.

À travers ce geste simple mais profondément symbolique, Paulina Porizkova rappelle ainsi que la visibilité des femmes ne devrait jamais diminuer avec l’âge. Son discours, porté par une authenticité rare dans l’univers ultracodifié des réseaux sociaux, invite à repenser nos standards de beauté et à célébrer la diversité des corps féminins. En acceptant pleinement ses 60 ans, elle ouvre la voie à une représentation plus juste, plus inclusive et plus inspirante, offrant à toutes les femmes l’occasion de se reconnaître, et de reprendre possession de leur image.