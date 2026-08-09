Pourquoi le « body neutrality » séduit de plus en plus de femmes ?

Et si vous arrêtiez simplement de vous demander si vous aimez votre corps ? Après le mouvement body positive, une autre philosophie s’installe : le body neutrality. Son idée ? Faire la paix avec son apparence, sans obligation de l’adorer. Une approche plus douce, et surtout, moins culpabilisante.

Quand « aimer son corps » devient une nouvelle pression

Depuis plusieurs années, le body positive a fait bouger les lignes. En valorisant une plus grande diversité de silhouettes et en questionnant les standards de beauté, le mouvement a contribué à rendre les représentations plus inclusives. Pour certaines femmes, une difficulté subsiste toutefois : faut-il vraiment aimer son corps tous les jours ?

Entre les injonctions à se trouver belle, à célébrer ses formes et à afficher une confiance absolue, une nouvelle pression peut apparaître. Car lorsque vous ne ressentez pas cet amour revendiqué devant le miroir, difficile de ne pas avoir l’impression de « mal faire ». Le body neutrality propose justement de sortir de ce piège.

Le body neutrality, c’est quoi exactement ?

Le concept s’est développé autour de 2015 et est notamment associé à Anne Poirier, spécialiste des troubles du comportement alimentaire et de l’alimentation intuitive. Son approche repose sur une idée simple : votre corps n’a pas besoin d’être constamment évalué. Plutôt que de se concentrer sur son apparence, la neutralité corporelle invite à reconnaître tout ce qu’il permet d’accomplir : marcher, danser, travailler, rire, se reposer, créer, voyager ou simplement vivre son quotidien. Pas besoin de penser « mon corps est magnifique ». Pas besoin non plus de le critiquer. Il peut simplement… être là. Et vous avez le droit de consacrer votre énergie à autre chose.

Une philosophie plus facile à adopter au quotidien

C’est probablement ce qui explique son succès. Le body neutrality ne demande pas de ressentir une émotion positive à tout prix. Vous pouvez avoir une journée où vous vous sentez parfaitement bien dans votre peau, et une autre où votre reflet vous laisse indifférente. Les deux sont compatibles avec cette philosophie.

Cette approche a notamment trouvé sa place dans l’accompagnement de personnes confrontées à des changements corporels importants, comme une grossesse, une maladie ou le vieillissement. Dans ces moments de transformation, accepter son corps sans devoir immédiatement l’aimer peut représenter une étape particulièrement bienveillante.

Body positive ou body neutrality : faut-il choisir ?

Bonne nouvelle : rien ne vous oblige à choisir votre camp. Ces deux mouvements peuvent même se compléter. Le body positive porte une dimension collective : il défend la visibilité et la représentation de tous les corps, tout en dénonçant les standards de beauté trop étroits. Le body neutrality s’intéresse davantage à votre lien personnel avec votre apparence. L’un cherche notamment à changer le regard porté sur les corps dans la société ; l’autre permet de prendre un peu de distance avec ce regard. Selon les périodes de votre vie, vous pouvez donc vous retrouver davantage dans l’un ou dans l’autre.

Moins d’apparence, plus de liberté

Le succès du body neutrality tient peut-être finalement à sa simplicité. Dans un quotidien où l’apparence occupe beaucoup de place, ne plus considérer son corps comme un projet permanent à améliorer peut offrir une véritable respiration. Et si vous n’aviez pas besoin de l’aimer chaque matin pour vous sentir bien ? Et si votre corps pouvait simplement être votre corps, pendant que vous profitez de tout le reste ?

Une chose est certaine : aucune philosophie ne doit devenir une nouvelle obligation. Si votre rapport à votre image vous fait souffrir durablement, en parler avec un professionnel de santé peut vous apporter un accompagnement adapté.