Ce détail dans son regard la transforme en véritable source d’inspiration

Cette professeure des classes, aussi modèle à temps partiel, change d’œil au gré de ses looks et de ses goûts. Si la plupart des gens dans sa situation optent pour des prothèses oculaires plus vraies que nature, l’instit, elle, a décidé d’en faire un accessoire mode à part entière. Des yeux à paillettes, étoilés ou félins, son handicap est devenu un bon prétexte pour briller et affirmer son style.

Quand le handicap devient un atout mode

Elle s’appelle Madame Sunshine et son pseudo lui va à merveille. Cette professeure des classes, qui a un sens de la mode aiguisé, est radieuse et respire la joie. Son regard, en contraste, participe à son charme. D’un côté, elle a un œil d’un bleu azur et de l’autre, un œil à strass, qui scintille comme une boule à facettes. Non ce n’est pas une nouvelle lubie esthétique, ni une réponse à une tendance croisée sur les podiums mais les conséquences d’un accident domestique.

La jeune femme a perdu son œil droit à l’âge de cinq ans en se chamaillant avec son frère sur le porche de la maison. C’est un balais qui est à l’origine de son handicap. Si pendant toute son enfance, elle a cherché à camoufler sa différence, aujourd’hui, elle la met joliment en évidence. À sept ans, elle réclamait des prothèses oculaires réalistes, en trompe-l’œil et désormais, elle demande des modèles fantaisie pour devenir le personnage qu’elle a toujours rêvé d’être. Elle a d’ailleurs toute une collection d’œils de substitution qui incarnent parfaitement l’esprit glamour. Elle arbore cet accessoire comme les autres fashionistas le font avec des bagues, des colliers ou des boucles d’oreilles.

Des yeux avec une pupille en forme de cœur aux versions plus “animales” en passant par un regard psychédélique, madame Sunshine s’amuse avec son reflet. Elle n’a pas vécu ce handicap comme une perte mais comme une renaissance, une manière de célébrer sa singularité. Et ses élèves ne voient pas une professeure comme les autres mais une héroïne digne d’un Marvel. Ça, c’est sa plus belle revanche sur les complexes.

Une prothèse pour chaque occasion

Instit mais surtout maîtresse du style, elle ne porte pas les tenues vieillissantes souvent exigées sur les épaules des enseignantes. Madame Sunshine a horreur de la banalité et enfreint ce règlement implicite qui dit qu’une prof ne doit pas être branchée. C’est donc tout naturellement qu’elle s’émancipe du blazer pieds de poule et de la chemise blanche boutonnée jusqu’au cou.

Combinaison moulante en denim et chaussures grunge à plateformes ou jean léopard et t-shirt cropped. Elle trouve son inspiration dans le vestiaire des Bratz, dans les films des années 2000 ou sur les scènes de hard rock, ce qui lui vaut des looks éclectiques à la croisée de tous les genres. Et elle a le sens du détail. Elle veille toujours à assortir sa prothèse avec ses tenues comme d’autres le feraient avec une écharpe ou des bijoux. Pour les grandes occasions, elle arbore son iris pailleté ou son œil étoilé phosphorescent et pour les journées d’école, elle porte son œil opaline scintillant ou émeraude.

Dans le regard des autres, elle convertit le dégoût en admiration et la curiosité en fascination. Ces prothèses, qui s’attirent des adjectifs médiocres et qui, pour beaucoup, incarnent une esthétique glauque, deviennent des objets de désir. Ce sont ses plus précieux ornements. Ces accessoires médicaux ne se contentent pas de “combler un manque”, ils apportent un supplément d’âme à son allure.

Exprimer sa personnalité au lieu de se conformer

Madame Sunshine, qui inspire 785 000 abonnés au quotidien et qui enseigne la confiance à ceux qui ont des lacunes en la matière, aurait pu garder un œil proche de celui encore valide. Mais pourquoi être comme tout le monde quand on peut être soi-même ? Pourquoi se prendre au sérieux quand on peut faire preuve de fun ? La jeune femme a peut-être un oeil en moins mais elle a de l’aura en plus.

Ses prothèses oculaires valent toutes les pierres précieuses de la terre et s’apparentent à de la joaillerie dans ses looks. Aucun accessoire ne rivalise avec ces petits bijoux d’œil pensés sur-mesure pour faire ressortir la personnalité enjouée de madame Sunshine. La diva du net fait d’ailleurs partie d’un gang qui partage cette différence. Dans cette joyeuse troupe, qui dédramatise le handicap, il y en a une qui revêt un cache oeil comme les pirates et un autre qui affiche une prothèse immaculée semblable au regard des créatures de fiction. Finalement, chaque personne s’en sert pour se

Dans une société qui revendique trop souvent la ressemblance, madame Sunshine désobéit avec plaisir. Au lieu de suivre ces normes qui enferment au lieu de libérer, elle redéfinit ce que signifie le mot “beauté”. Si elle ne voit que d’un oeil, elle ouvre le regard de nombreuses personnes.