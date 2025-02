Depuis début février, la créatrice de contenus plus size Tania Piombino, alias @taniamakeuplus sur Instagram, profite du soleil et des paysages paradisiaques du Cambodge aux côtés de son copain. Ce ne sont pas seulement les temples d’Angkor ou les plages de Koh Rong qui captivent ses abonnés : ce sont ses clichés en bikini, fière et rayonnante, qui enflamment les réseaux sociaux !

Une vague de fraîcheur body positive

Dans un monde où les standards de beauté sont encore trop souvent synonymes de perfection retouchée, Tania nous rappelle que la vraie beauté est plurielle. Ventre tablier, vergetures, cellulite, seins qui tombent… et alors ? Pourquoi devrait-on cacher ce qui fait partie de nous ? Avec une confiance communicative, elle pose en maillot de bain deux pièces et prouve une évidence : on a toutes le droit de porter ce qui nous fait plaisir !

Les réseaux sociaux regorgent d’images retouchées, d’angles calculés, de ventres rentrés, et d’une pression insidieuse pour correspondre à des idéaux souvent inaccessibles. Tania, elle, prône un message puissant : votre corps est déjà prêt pour la plage, pas besoin d’attendre l’été prochain ou de perdre ces « kilos en trop » (spoiler : ils ne sont pas en trop, ils font partie de vous).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Des photos solaires, une communauté inspirée

Sous ses posts Instagram lumineux, les commentaires affluent : « Merci pour ce vent de fraîcheur sur Instagram », « Tu es magnifique, merci de nous rappeler qu’on a le droit de s’aimer comme on est », « Je vais enfin oser le bikini cet été, grâce à toi ! ». Son authenticité et son audace inspirent des milliers de femmes à s’accepter, à se voir autrement, à comprendre que la beauté ne se résume pas à une silhouette standardisée.

Avec ses photos prises sur les plages dorées du Cambodge, @taniamakeuplus montre que le bonheur ne se calcule pas en tour de taille et que la confiance en soi est le vêtement le plus sexy qu’on puisse porter. Et quoi de mieux que le soleil, le sable fin et l’eau cristalline pour mettre en lumière une beauté naturelle et assumée ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Défi aux standards : et si on osait toutes ?

Ce que Tania réalise, ce n’est pas juste un geste pour elle, mais un acte militant. Porter un bikini quand on ne correspond pas aux diktats imposés, c’est presque un acte de résistance. Et elle le fait avec style et sourire. Et si on suivait son exemple ? Si on cessait d’attendre « d’être prête » pour s’épanouir, pour profiter, pour s’aimer ? Si on arrêtait de cacher nos ventres, nos hanches, nos bras sous des couches de complexes et de « peur du regard des autres » ?

Tania, créatrice de contenus plus size, nous prouve une chose essentielle : la confiance en soi, ce n’est pas une question de morphologie, c’est une question d’attitude. Alors, à votre tour : osez le bikini, osez vous aimer, et surtout, osez vivre pleinement !