Ce geste simple devient un symbole puissant d’indépendance féminine sur les réseaux

Et si s’acheter des fleurs était bien plus qu’un petit plaisir du quotidien ? Sur TikTok et Instagram, de plus en plus de femmes s’emparent de ce geste symbolique : s’offrir un bouquet, sans attendre qu’il vienne d’une autre personne. Un acte doux en apparence, mais profondément subversif dans une société qui associe encore les fleurs à la validation extérieure, à la romance ou à la réconciliation. Derrière ce mouvement viral se dessine une tendance claire : les femmes reprennent le pouvoir sur leurs désirs et leur autonomie affective – un bouquet à la main.

Se faire plaisir… pour soi

Le printemps est arrivé et, avec lui, le retour des fleurs dans nos vies. Sur les réseaux, il ne s’agit plus seulement de les recevoir : les femmes les achètent pour elles-mêmes, les choisissent, les composent, les exposent fièrement dans leur salon – et surtout, elles racontent pourquoi elles le font.

Exit les clichés du bouquet offert en guise de « preuve d’amour » ou pour se faire pardonner après une dispute. Ici, le message est clair : « je mérite ces fleurs, avec ou sans partenaire ». Cette pratique, de plus en plus acceptée, devient un geste de selfcare, de célébration personnelle, voire de résistance discrète face à des normes genrées encore bien ancrées.

Un phénomène amplifié par la pop culture

Impossible d’ignorer l’impact de Miley Cyrus sur cette tendance. En 2023, la chanteuse américaine sortait son tube « Flowers », hymne à l’autonomie féminine, avec un refrain devenu emblématique : « I can buy myself flowers / Write my name in the sand… ».

Le clip comme les paroles ont résonné dans le cœur de millions de femmes à travers le monde, boostant une tendance déjà bien installée. Sur TikTok, le hashtag #FlowersForMyself cumule aujourd’hui des millions de vues, avec des femmes qui se filment en train de se choisir un bouquet, de le composer ou de le recevoir… de leur propre main.

L’indépendance émotionnelle au cœur du geste

Ce que révèle ce geste, c’est un basculement dans la manière de penser l’amour de soi. Offrir des fleurs à une autre personne est un symbole fort. Se les offrir l’est tout autant. Il ne s’agit pas d’un « acte désespéré », comme certains commentaires dépassés le suggèrent encore, mais d’un acte de reconnexion à soi, d’un plaisir personnel qui ne dépend d’aucun regard extérieur.

En 2019, le fondateur de Bergamotte (site français de livraison de fleurs) affirmait dans Le Figaro que 30 % de la clientèle achetait des bouquets pour soi-même. Un chiffre en constante augmentation depuis.

Un réel impact sur le bien-être

Au-delà du symbole, les fleurs ont aussi un effet prouvé sur la santé mentale. Une étude menée en 2018 par l’Université Rutgers (États-Unis) a démontré que la simple présence de fleurs chez soi réduit le stress, améliore l’humeur et stimule la concentration. Elles apportent de la couleur, un parfum subtil, un ancrage visuel qui reconnecte à l’instant présent. Bref, elles font du bien. Et le fait de les choisir pour soi-même renforce ce sentiment d’accomplissement doux et d’amour-propre.

S’offrir des fleurs est un geste simple, mais aujourd’hui chargé de sens. Sur les réseaux sociaux, il devient un symbole d’indépendance, d’amour de soi et de liberté émotionnelle. Une manière de se dire « je compte », sans attendre de validation extérieure. Et si c’était ça, le vrai luxe ? Se choisir, jour après jour – bouquet après bouquet.