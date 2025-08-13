Cette actrice indienne partage son rituel quotidien pour s’aimer plus fort chaque jour

Il y en a qui s’essayent aux affirmations positives, d’autres qui accrochent des post-its élogieux sur leur miroir pour enrichir leur estime. Et il y a Tamannaah Bhatia, mannequin indienne, qui a une technique bien à elle pour se dire silencieusement “je t’aime”. La “Marion Cotillard” du pays des mille couleurs remercie son corps autrement, à travers l’art du toucher et des auto-caresses.

Passer ses mains sur son corps pour le remercier

La citation est formelle : “il faut s’aimer soi avant d’aimer les autres”. Or, c’est plus facile à dire qu’à faire. Parfois c’est l’apprentissage de toute une vie. Et là, il n y a pas de mode d’emploi. On a beau se dire “je suis belle” quinze fois dans le miroir, on y croit qu’à moitié, voire pas du tout. On trouve toujours un bourrelet mal placé, une ride trop visible ou des boutons que seuls nos yeux semblent relever. Le passage devant le miroir s’apparente plus à un face à face houleux qu’à un tête-à-tête mielleux.

Pour cultiver l’amour et non pas la haine avec son reflet, vous avez tout essayé. Les fonds d’écran qui vantent nos mérites, le relevé de nos accomplissements journaliers, l’autodérision, les petits mots doux sur le frigo. Pourtant, cette confiance, si innée pendant l’enfance, vous fait encore défaut. Tamannaah Bhatia, mannequin indienne et actrice phare des Bollywood, elle, a une astuce singulière pour déclarer sa flamme à ses courbes.

Après une journée bien remplie, elle file sous la douche et passe sa main de son cou à ses jambes, avec une paume remplie de gratitude. Chaque caresse s’accompagne de son lot d’éloges. “Cela peut paraître un peu fou, mais pourquoi pas ? Je sais combien cela demande chaque jour et je touche chaque partie de mon corps, le remerciant d’avoir tenu le coup et d’être là pour moi” approfondit-elle dans les colonnes du Times of India. Depuis qu’elle effectue ce geste tendre, ordinairement destiné à d’autres corps, elle pose un regard plus apaisé sur elle-même.

Un geste d’amour propre à recopier chaque jour

Quand vous lavez votre corps, vous avez certainement tendance à incriminer vos poignées d’amour, à pester contre votre cellulite, à vous lamenter de vos bourrelets et à blâmer ces poils qui repoussent déjà. La mannequin et actrice, vénérée comme Angelina Jolie aux États-Unis, vous invite à plus de clémence et de reconnaissance.

Au lieu de juger sévèrement votre corps et tous les détails qui le composent, célébrez-le pour sa fidélité, sa robustesse et son énergie inépuisable. Inversez vos pensées et rappelez vous tout ce qu’il vous a permis de faire dans la journée. Il vous a accompagné dans vos excursions au parc, dans votre séance de sport, dans votre trajet jusqu’au travail. Bref, il a assuré son rôle à merveille alors arrêtez de le punir et de le saquer. Il mérite plus de respect. Ces auto-caresses, prescrites par une rescapée des normes de beauté, valent mille “merci”.

Une mannequin qui a dû rebâtir son image corporelle

Si aujourd’hui, Tamannaah Bhatia incarne une femme pleine d’assurance, elle n’a pas toujours été copine avec ses courbes. Elle a beau avoir une silhouette pile dans les standards et des reliefs avantageux, elle a aussi traîné des complexes pendant de longues années. À l’écran, elle ne laissait rien transparaître et portait haut le blason de l’héroïne éprise mais en coulisse elle s’infligeait une pression énorme pour garder le même physique. Dans un milieu où la maigreur est presque exigée, elle voulait s’y conformer. Et ça a commencé bien avant que les projecteurs se posent sur elle.

C’est en effectuant ces auto-caresses empreintes de self love qu’elle a appris le mot résilience. C’est également grâce à son expérience dans la danse qu’elle a pris conscience de tout ce que son corps pouvait faire d’extraordinaire, rondeurs ou non. “Il fut un temps, je croyais qu’être mince me rendait belle, mais j’ai fini par comprendre que cela n’avait qu’un effet secondaire et ne me permettait pas vraiment de me sentir bien dans ma peau” confesse-t-elle à Instant Bollywood.

Tributaire d’une industrie qui préfère la fermeté aux formes moelleuses, l’actrice a réussi à se réconcilier avec son image. Et vous pouvez en faire de même, il suffit d’y mettre les bonnes intentions.