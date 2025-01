Les introverties aussi peuvent être des leadeuses : voici comment y arriver

Dans l’imaginaire collectif, le portrait des introverties est tout tracé : ce sont des personnes qui fuient l’attention et qui restent dans l’ombre. En clair, elles n’ont pas le profil de la leadeuse charismatique, exubérante et sûre d’elle. Pourtant, même si les introverties préfèrent recevoir des ordres plutôt que de les donner, elles ont des atouts uniques pour occuper des rôles de meneuse. Si vous êtes de nature introvertie, il est temps d’arrêter de vous cacher derrière la machine à café et d’oser prendre votre place. Les introverties ont de nombreux atouts en leur possession pour devenir des leadeuses inspirantes. Ne laissez pas passer votre chance !

Misez sur votre écoute active, votre super-pouvoir

Contrairement à la croyance populaire, être une leadeuse ne signifie pas parler tout le temps, ni faire du rentre-dedans. Les introverties excellent souvent dans l’écoute active, ce qui leur permet de mieux comprendre les besoins et les préoccupations des autres. Les introverties ne sont pas des leadeuses qui s’imposent de force. Elles vont plutôt chercher l’harmonie du groupe, en tendant leur oreille.

Dans un monde où tout le monde cherche à s’exprimer, cette qualité peut faire toute la différence. Prendre le temps d’écouter les idées, besoins, et émotions des autres permet de mieux comprendre les dynamiques autour de soi et de répondre avec sagesse.

Le petit tips : lors des retrouvailles entre amies ou des réunions professionnelles, concentrez-vous sur ce que disent les autres, prenez des notes et reformulez leurs idées pour montrer que vous les comprenez.

Valorisez les connexions authentiques

Contrairement à l’image de la leadeuse hyper-sociale et toujours entourée, les introverties se plaisent davantage dans les interactions en petit comité. Ces échanges profonds et significatifs renforcent la confiance et la loyauté des personnes qui vous entourent. Ainsi, vous n’avez pas besoin de hausser le ton pour vous faire entendre. Même si vous n’avez pas cette « autorité naturelle », vous avez un autre don : celui de « fédérer » dans le calme.

Le petit tips : organisez des discussions ou des ateliers intimistes pour mobiliser des groupes autour d’un projet commun ou pour partager vos idées.

Cultivez votre talent pour l’analyse et la stratégie

Les introverties ont tendance à réfléchir avant d’agir et c’est une qualité précieuse. Vous ne prenez jamais de décisions dans la précipitation. À contrario, vous établissez des plans et vous envisagez toutes les possibilités avant de vous lancer dans un projet. Même si vous manquez souvent de confiance, vous maîtrisez toujours la situation.

Le petit tips : lors d’une prise de décision importante, misez sur votre capacité à anticiper les conséquences. Ce trait, parfois handicapant, peut être particulièrement utile dans des contextes familiaux, associatifs ou créatifs.

Exercez un leadership « silencieux » mais impactant

Contrairement au leadership bruyant et directif, les introverties optent souvent pour un style de leadership plus discret. Mais attention, cela ne signifie pas qu’elles sont moins influentes. À la différence des leadeuses sanguines, que tout le monde craint, votre public vous respecte tout en vous portant de la sympathie. Fait assez rare pour être souligné !

Le petit tips : prenez des initiatives dans l’ombre, comme organiser une réunion, planifier un événement ou aider à résoudre un problème délicat sans chercher la lumière ou vous accaparer tous les mérites. Ainsi, vous menez le navire sans trop sortir de votre « safe place ».

Faites équipe avec des extraverties

Dans l’imaginaire collectif, la leadeuse est une louve solitaire qui agit seule. Pourtant, une leadeuse, une vraie, sait quand il faut déléguer. Elle ne voit pas les autres comme ses « sous-fifres » ou ses « rivaux » mais comme des « coéquipiers ». Les introverties sont des leadeuses intelligentes qui n’œuvrent pas dans leur coin. Elles s’associent d’ailleurs souvent avec des extraverties pour former un binôme complémentaire. Les extraverties peuvent servir de renfort pour la communication ou l’animation de groupe, tandis que vous apportez la réflexion stratégique et la profondeur.

Le petit tips : n’hésitez pas à déléguer certaines tâches comme les discours ou les interactions publiques à une personne extravertie, tout en gardant le contrôle. Au moins, vous n’avez pas à endosser ces tâches de leaders qui vous stressent au point de vous en donner de l’urticaire.

Utilisez votre créativité pour innover

Beaucoup d’introverties trouvent leur inspiration dans leur monde intérieur, c’est ainsi que les leadeuses naissent. Cette créativité est un moteur puissant pour initier de nouvelles idées, projets ou initiatives. Alors n’ayez pas peur d’extérioriser ce qui vous habite et de le partager au grand jour. Vous détenez peut-être une idée révolutionnaire sans même le savoir !

Le petit tips : lancez un projet artistique ou un blog pour exprimer vos idées sans devoir en faire un powerpoint. Proposez des solutions « innovantes » pour résoudre des problèmes dans votre communauté ou votre cercle d’amies. Non, vous n’allez pas passer pour une illuminée (plutôt pour une génie).

Non, les introverties ne sont pas seulement vouées à observer et à rester spectatrices des projets, elles ont aussi une âme de leadeuse ! Elles peuvent aussi y participer activement et même en être à la tête. En apprenant à exploiter vos forces et à croire en votre potentiel, vous découvrirez que le leadership n’est pas une question de grosse voix et de caractère fort, mais d’impact. La force tranquille, c’est plus sain !