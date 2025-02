Prendre rendez-vous avec soi : la tendance qui nous aide à faire le point

Dans un monde où tout va très vite, où les sollicitations sont incessantes et où l’on se perd parfois dans l’agitation du quotidien, une tendance émerge : prendre rendez-vous avec soi-même. De plus en plus de vidéos virales sur les réseaux sociaux reprennent ce concept simple mais puissant : s’imaginer échanger le temps d’un café (ou d’un verre selon les préférences) avec son moi plus jeune.

Une tendance qui fait écho à un besoin profond

Sur TikTok, Instagram ou YouTube, cette tendance fait un carton. Des personnes du monde entier s’imaginent rencontrant leur « moi du passé », que ce soit il y a 5, 10 ou même 15 ans. Le principe de ces vidéos repose sur un dialogue avec une version plus jeune de soi-même, comme un ami cher, partageant encouragement, bienveillance et réflexions profondes. L’idée résonne particulièrement dans une époque où nous sommes sans cesse tournés vers la productivité et l’avenir, oubliant parfois de regarder dans le rétroviseur pour apprécier le chemin parcouru.

Dans une société hyperconnectée, il est rare que l’on prenne le temps de s’arrêter pour se demander : Comment vais-je réellement ? Ai-je répondu à mes attentes d’enfant ? Suis-je en train de devenir la personne que je souhaite ? Ces questionnements sont essentiels pour renouer avec soi-même et évaluer son évolution.

Une pratique accessible

Prendre rendez-vous avec soi-même ne nécessite ni technologie avancée, ni moyens particuliers. Il suffit d’un moment de calme, d’un carnet, d’une promenade ou même d’un simple exercice d’imagination. Voici quelques idées pour explorer cette tendance bienfaisante :

S’écrire une lettre : imaginez que vous écrivez à votre « moi du passé ». Racontez-lui ce que vous avez traversé, rassurez-le, encouragez-le. C’est un exercice puissant pour réaliser tout ce que vous avez accompli.

Se parler à voix haute : cela peut paraître surprenant, mais verbaliser ses émotions permet souvent d’apporter de la clarté à ses pensées.

Visualiser une conversation : imaginez une rencontre avec votre moi plus jeune. Que lui diriez-vous ? Quels conseils aimeriez-vous lui donner ? Et surtout, que répondrait-il ?

Se poser devant un miroir : se regarder droit dans les yeux et se poser des questions profondes permet de créer une vraie connexion avec soi-même.

Faire un journal introspectif : notez vos réflexions, vos succès et vos échecs. C’est une excellente façon d’apprécier votre évolution.

Pourquoi faire ce rituel ?

S’accorder ce type de rendez-vous avec soi permet d’entretenir une relation plus saine avec son propre être. C’est un moyen de guérir certaines blessures du passé, de pardonner à son ancien soi, ou encore de se féliciter pour le chemin accompli. Nous avons tendance à être nos propres critiques les plus sévères. Pourtant, nous avons tous fait du mieux que nous pouvions avec les outils que nous avions à chaque étape de notre vie.

Prendre rendez-vous avec soi-même, c’est aussi une manière de s’honorer, de se réconcilier avec ses choix passés et de renforcer son estime de soi. Dans une société qui nous pousse constamment à avancer, à performer et à planifier, il est essentiel de créer des espaces de reconnexion personnelle. Ce rituel permet de mieux comprendre nos aspirations profondes et d’agir en pleine conscience pour le futur.

Et si on prenait aussi rendez-vous avec notre « moi du futur » ?

Si s’adresser à son passé est une excellente manière de se réconforter et de mesurer le chemin parcouru, on peut aussi jouer le jeu dans l’autre sens. Imaginez-vous dans 10 ans : qu’aimeriez-vous que votre futur vous dise aujourd’hui ? Quels conseils pourrait-il vous donner ? Se projeter de cette manière permet de mieux orienter ses choix actuels et d’avancer avec plus de confiance.

Cette tendance du « rendez-vous avec soi » révèle un besoin universel de ralentir et de se rencontrer. Que ce soit par le biais d’une lettre, d’une conversation imaginaire ou d’un moment de solitude choisi, chacun peut s’approprier cette pratique pour mieux se comprendre et avancer en pleine conscience. Alors, à quand votre prochain rendez-vous avec vous-même ?