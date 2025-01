Manque de confiance : l’effet domino sur votre vie sociale révélé

Le manque de confiance en soi se fait sentir bien au-delà du miroir de la salle de bain. Cette faible estime vous isole du monde extérieur. Pour ne pas attirer les regards, vous avez tendance à vous faire minuscule, au point de disparaître totalement des événements sociaux. Cette peur de ne « pas être assez bien pour les autres » est tellement envahissante qu’elle vous incite à décliner des invitations et à laisser des vues sans réponse. C’est ce que confirme une récente étude portée par Dove. Voici comment le manque de confiance déteint sur vos relations sociales et vous enferme dans votre mal-être.

Le manque de confiance, barrière invisible dans vos connexions

Lorsque vous avez une carence d’amour-propre, vous remettez en question chacun de vos faits et gestes. Vous passez votre temps à vous auto-censurer. Si vous pouviez avoir un super-pouvoir, vous rêveriez probablement d’être invisible. Tout chez vous vous met en horreur. Ce manque de confiance se lit jusque dans votre posture, toujours recroquevillée.

En soirée, vous êtes le genre de personne qui reste dans un coin, entre la porte de sortie et les petits fours. Même si vous essayez de vous fondre dans le décor, vous avez l’impression que tous les regards se posent sur votre corps et en jugent chaque millimètre. Vous vous sentez vulnérable, comme nue, au milieu de la foule. Pour toutes ces raisons, vous préférez rester chez vous, dans votre pyjama plutôt que de vous risquer à cette exposition publique. À chaque fois qu’une sortie se présente, vous dégainez votre meilleure excuse pour ne pas y aller.

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, vous faites certainement partie de ces 69 % de femmes qui ont déjà refusé des événements sociaux en raison d’un manque de confiance en leur corps. C’est le chiffre choc qui ressort d’une nouvelle étude menée par la marque Dove. Ce repli peut être perçu par les autres comme un désintérêt ou une froideur, alors qu’il s’agit souvent d’un simple mécanisme de défense.

Quand la quête de validation externe vous épuise

Quand la confiance vous fait défaut, la validation externe devient une boussole, un repère essentiel. Alors vous cherchez constamment l’approbation de vos proches. Vous vous accomplissez uniquement à travers le regard des autres. Vous veillez à coller exactement à ce qu’iels veulent voir, parfois au détriment de vos propres besoins et envies.

Leurs conseils sont parole d’évangile, tant et si bien que vous les appliquez à la lettre sans même en avoir conscience. Une remarque élogieuse sur une robe et vous en faites votre pièce fétiche, une recommandation sur une coupe de cheveux et vous accourez chez le·a coiffeur·se. Tous ces efforts pour plaire aux autres finissent par vous user. Et cette quête de validation vous aveugle au point de ne plus faire la distinction entre les personnes bienveillantes et celles qui le sont moins.

Le cercle vicieux des malentendus

Quand vous manquez de confiance, les malentendus s’installent plus facilement. Vous interprétez parfois des commentaires neutres comme des critiques personnelles ou vous supposez que les autres pensent négativement de vous. Vous développez ce que l’on nomme plus communément « la maladie de la persécution ».

Le manque de confiance vous fait voir le mal partout, même dans les phrases les plus inoffensives. Résultat : vous vous repliez sur vous-même dès que vous vous sentez « attaquée » et vous vous mettez délibérément à l’écart.

Manque de confiance en soi : moins on en a, plus mal on s’entoure

Le manque de confiance vous empêche aussi d’y voir clair dans vos liens. Vous partez du principe que n’importe qui est « mieux que vous ». Or, si vous avez un complexe d’infériorité, ce n’est peut-être pas un désavantage pour tout le monde. Certaines personnes peuvent s’en servir pour prendre le dessus, que ce soit en ignorant votre avis, en vous critiquant gratuitement sous couvert de fausse bienveillance ou en vous imposant une personnalité qui n’est pas la vôtre.

Ces personnes, au lieu de vous tirer vers le haut, vous dépouillent de votre énergie et vous condamnent à être toujours plus dure envers vous-même. D’où l’importance de bien s’entourer et de faire régulièrement un tri dans vos relations.

Le manque de confiance cause de nombreux dommages collatéraux, y compris sur vos relations sociales. « S’aimer soi avant d’aimer les autres ». Cette phrase a toutes les bonnes raisons de devenir votre devise en 2025 !