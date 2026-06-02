Quelles sont les 3 dimensions de l’estime de soi selon la psychologie ?

Réponse Rapide

Les trois dimensions de l’estime de soi selon la psychologie sont l’estime de soi personnelle (le regard que l’on porte sur soi-même), l’estime de soi sociale (la valeur qu’on se donne dans ses relations avec les autres) et l’estime de soi professionnelle (la confiance en ses compétences et capacités).

Ce modèle, développé par le psychologue Christophe André, constitue une référence majeure en psychologie francophone. Chez The Body Optimist, nous abordons régulièrement ces concepts pour aider nos lectrices à construire une relation bienveillante avec elles-mêmes.

Comprendre l’estime de soi : définition et fondements

L’estime de soi représente l’évaluation globale qu’une personne fait de sa propre valeur.

Elle se construit dès l’enfance et évolue tout au long de la vie, influencée par nos expériences, notre environnement et nos relations.

Ce que l’estime de soi n’est pas

Il est essentiel de distinguer l’estime de soi de concepts proches :

Confiance en soi – concerne la croyance en ses capacités à agir et réussir dans des situations précises

Image de soi – désigne la représentation mentale qu’on a de son apparence et de sa personnalité

Amour-propre – relève davantage de la fierté et de la sensibilité aux critiques

L’estime de soi englobe ces notions tout en les dépassant. Elle constitue le socle fondamental sur lequel se construisent notre bien-être psychologique et notre capacité à nous épanouir.

Pourquoi un modèle en trois dimensions ?

Le psychologue Christophe André, avec ses collègues François Lelord et Jean Cottraux, a identifié que l’estime de soi ne forme pas un bloc uniforme. Une personne peut avoir une excellente estime d’elle-même au travail tout en se dévalorisant dans ses relations amoureuses.

Ce modèle tridimensionnel permet une analyse plus fine et plus juste de notre rapport à nous-mêmes.

Première dimension : l’estime de soi personnelle

L’estime de soi personnelle correspond au regard intime que l’on porte sur soi. Elle englobe l’acceptation de son corps, de sa personnalité et de son histoire de vie.

Les composantes de l’estime personnelle

Cette dimension se construit autour de plusieurs éléments :

L’acceptation corporelle – la capacité à apprécier son corps tel qu’il est, indépendamment des standards de beauté

La connaissance de soi – la clarté sur ses valeurs, ses besoins et ses limites

L’auto-compassion – la bienveillance envers soi-même face aux échecs ou aux difficultés

Le sentiment d’authenticité – l’alignement entre qui l’on est vraiment et ce qu’on montre aux autres

Impact sur le quotidien

Une estime de soi personnelle solide permet de :

Signe d’une estime personnelle haute Signe d’une estime personnelle fragile Se regarder dans le miroir sans jugement sévère Éviter son reflet ou se critiquer constamment Accepter ses imperfections Se comparer négativement aux autres Prendre soin de soi naturellement Négliger ses besoins fondamentaux Exprimer ses émotions librement Refouler ou minimiser ce qu’on ressent

La body positivity joue un rôle crucial dans cette dimension. Apprendre à respecter son corps, quelle que soit sa taille ou sa forme, constitue un pilier de l’estime personnelle.

Deuxième dimension : l’estime de soi sociale

L’estime de soi sociale reflète la valeur qu’on s’accorde dans ses interactions avec les autres.

Elle détermine notre aisance relationnelle et notre capacité à créer des liens satisfaisants.

Les indicateurs clés

Cette dimension s’observe à travers plusieurs comportements :

L’affirmation de soi – la capacité à exprimer ses opinions et ses besoins sans agressivité ni soumission

La gestion du regard des autres – le degré d’importance accordé au jugement extérieur

La qualité des relations – le type de liens qu’on établit (équilibrés ou déséquilibrés)

Le sentiment d’appartenance – se sentir légitime au sein de différents groupes sociaux

Quand l’estime sociale vacille

Les personnes avec une estime de soi sociale fragilisée peuvent :

Éviter les situations sociales – par peur du jugement ou du rejet

Rechercher excessivement l’approbation – en s’adaptant constamment aux attentes des autres

Tolérer des relations toxiques – en pensant ne pas mériter mieux

Se sentir invisibles – avoir l’impression que leur présence n’a pas d’importance

Ma-grande-taille.com aborde régulièrement ces enjeux, notamment la pression sociale liée à l’apparence physique.

Se sentir légitime dans l’espace public, oser prendre la parole, refuser de se faire petite : autant de défis quotidiens pour de nombreuses femmes.

Troisième dimension : l’estime de soi professionnelle

L’estime de soi professionnelle concerne la confiance en ses compétences et sa valeur au travail.

Elle influence directement nos ambitions, nos prises de décision et notre satisfaction professionnelle.

Les piliers de cette dimension

Plusieurs facteurs contribuent à construire une estime professionnelle équilibrée :

La reconnaissance de ses compétences – savoir identifier et valoriser ce qu’on sait faire

La tolérance à l’échec – considérer les erreurs comme des apprentissages plutôt que des preuves d’incompétence

Le sentiment de légitimité – se sentir à sa place dans son poste ou son domaine d’expertise

L’ambition réaliste – oser viser des objectifs sans se sous-estimer ni se surestimer

Le syndrome de l’imposteur

Ce phénomène touche particulièrement l’estime de soi professionnelle. Il se manifeste par :

Caractéristique Conséquence Douter de ses réussites Attribuer ses succès à la chance Craindre d’être démasqué Stress chronique et surcharge de travail Minimiser ses accomplissements Difficulté à négocier salaire ou promotion Se comparer aux vrais experts Sentiment permanent d’illégitimité

Les études montrent que les femmes sont particulièrement touchées par ce syndrome.

Le manque de représentation dans certains secteurs et les stéréotypes de genre alimentent ces doutes.

Comment renforcer chaque dimension de l’estime de soi

Améliorer son estime de soi demande un travail ciblé sur chaque dimension. Voici des approches concrètes validées par la recherche en psychologie.

Pour l’estime personnelle

Pratiquer l’auto-compassion – se parler comme on parlerait à une amie proche en difficulté

Tenir un journal de gratitude corporelle – noter chaque jour ce que son corps permet d’accomplir

Limiter les comparaisons – réduire l’exposition aux contenus qui génèrent des jugements négatifs sur soi

Consulter un professionnel – la thérapie cognitive et comportementale montre une efficacité prouvée

Pour l’estime sociale

S’entraîner à l’affirmation de soi – commencer par des situations à faible enjeu

Diversifier ses cercles – s’entourer de personnes qui valorisent l’authenticité

Questionner le besoin d’approbation – identifier d’où vient ce besoin et s’il est toujours justifié

Célébrer sa singularité – transformer ses différences en atouts relationnels

Pour l’estime professionnelle

Documenter ses réussites – garder une trace écrite de ses accomplissements

Demander du feedback – solliciter des retours constructifs pour avoir une vision plus objective

Se former continuellement – développer ses compétences renforce le sentiment de légitimité

Accepter les compliments – dire simplement merci plutôt que minimiser

Conclusion

Les trois dimensions de l’estime de soi (personnelle, sociale et professionnelle) forment un ensemble interconnecté qui influence profondément notre bien-être quotidien.

Comprendre ce modèle permet d’identifier précisément les zones à travailler plutôt que de chercher à améliorer son estime de soi de manière vague.

Chaque dimension peut se renforcer grâce à des pratiques concrètes et une meilleure connaissance de soi. La clé réside dans la bienveillance envers soi-même et la patience : l’estime de soi se construit progressivement.

Pour continuer à explorer ces thématiques et trouver des ressources qui célèbrent toutes les formes de féminité, n’hésitez pas à parcourir les articles de Ma Grande Taille sur le bien-être et la confiance en soi.

FAQ

Qui a développé le modèle des trois dimensions de l’estime de soi ?

Ce modèle est principalement associé au psychiatre français Christophe André, qui a popularisé cette approche dans ses ouvrages sur l’estime de soi, notamment co-écrits avec François Lelord.

Peut-on avoir une bonne estime de soi dans une dimension et pas dans une autre ?

Oui, c’est très fréquent. Une personne peut être parfaitement à l’aise professionnellement tout en ayant une estime personnelle fragile, ou inversement. C’est pourquoi le travail sur l’estime de soi doit être ciblé.

L’estime de soi est-elle fixe ou peut-elle évoluer ?

L’estime de soi évolue tout au long de la vie. Elle peut se renforcer grâce à des expériences positives, un travail thérapeutique ou un changement d’environnement. Elle peut aussi se fragiliser suite à des événements difficiles.

Comment The Body Optimist aborde-t-il l’estime de soi ?

Ma Grande Taille traite l’estime de soi sous l’angle de la body positivity et de l’acceptation de soi, avec des articles qui encouragent les lectrices à construire une relation bienveillante avec leur corps et leur identité.

Quelle est la différence entre estime de soi et narcissisme ?

L’estime de soi saine repose sur une évaluation réaliste de sa valeur, incluant l’acceptation de ses imperfections. Le narcissisme implique un besoin excessif d’admiration et une surévaluation de soi qui masque souvent une fragilité profonde.

À partir de quel âge l’estime de soi se construit-elle ?

L’estime de soi commence à se former dès la petite enfance, influencée par les interactions avec les parents et l’entourage. Elle continue de se développer à l’adolescence et se stabilise généralement à l’âge adulte, tout en restant modulable.

Existe-t-il des tests pour évaluer son estime de soi ?

Oui, l’échelle de Rosenberg est le questionnaire le plus utilisé en psychologie pour mesurer l’estime de soi globale. D’autres outils plus spécifiques permettent d’évaluer chaque dimension séparément.

L’estime de soi personnelle est-elle liée au poids ou à l’apparence ?

L’apparence physique peut influencer l’estime personnelle, mais elle n’en est qu’une composante. Travailler sur l’acceptation corporelle, comme le promeut Ma-grande-taille.com, permet de dissocier sa valeur personnelle de critères esthétiques imposés par la société.