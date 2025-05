Préférer cette couleur pourrait être le signe d’un esprit particulièrement vif

On croit souvent que les préférences en matière de couleur relèvent simplement du goût ou d’une sensibilité esthétique. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs coréens, notre attirance pour certaines teintes pourrait aussi en dire long sur notre façon de penser, voire sur notre intelligence.

Le bleu, une couleur pas si neutre

Longtemps perçu comme une couleur calme, voire « passe-partout », le bleu recèle pourtant une symbolique profonde. Il évoque la stabilité, la fiabilité, la réflexion et la sérénité. Dans le domaine de la psychologie des couleurs, cette teinte est souvent associée à une certaine rigueur mentale, à la capacité de planification et à l’autodiscipline – des traits que l’on retrouve fréquemment chez les profils cognitivement performants.

Selon l’étude coréenne, menée sur près de 900 participants âgés de 20 à 60 ans, une proportion notable de personnes identifiées comme ayant un QI élevé a déclaré avoir une préférence marquée pour le bleu. Plus précisément, ces personnes partagent plusieurs traits communs : conscience professionnelle, stabilité émotionnelle, pensée analytique et capacité de concentration élevée.

Un lien entre introspection et intelligence

Pour expliquer cette corrélation, les chercheurs avancent une hypothèse intéressante : la préférence pour le bleu serait associée à une tendance naturelle à l’introspection. Contrairement aux couleurs vives comme le rouge ou le jaune, souvent liées à l’extraversion ou à la stimulation immédiate, le bleu attirerait plutôt les esprits tournés vers la réflexion, l’analyse et la profondeur.

Cette lecture rejoint les observations de spécialistes de la psychologie des couleurs et de la thérapie chromatique, qui voient dans le bleu un « miroir émotionnel » propice à la concentration et à la stabilité mentale. En d’autres termes, préférer le bleu ne signifie pas seulement aimer l’océan ou le ciel clair : cela pourrait trahir une certaine disposition cognitive, structurée et résiliente.

Une sensibilité perceptible dans plusieurs domaines

L’étude ne prétend pas que la couleur préférée détermine l’intelligence, mais elle note des corrélations stables entre cette préférence et des capacités bien définies. Ces caractéristiques sont aussi fréquemment observées chez les personnes évoluant dans des domaines intellectuels exigeants : sciences, technologie, musique classique, écriture, ou encore mathématiques.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de nombreuses entreprises de technologie ou de finance choisissent le bleu pour leur logo : la couleur inspire la confiance, l’expertise et la rationalité, autant de qualités que les marques souhaitent associer à leur image – mais qui résonnent aussi avec les traits psychologiques mis en lumière par l’étude.

Une intelligence émotionnelle en filigrane

Si le quotient intellectuel est souvent associé à la rapidité de traitement de l’information, l’intelligence émotionnelle joue aussi un rôle crucial dans la réussite personnelle et professionnelle. Or, les préférences pour certaines couleurs – et notamment le bleu – semblent refléter cette capacité à naviguer avec clarté entre émotions, pensées et décisions.

Ainsi, aimer le bleu pourrait non seulement être un indice d’intelligence analytique, mais aussi de maturité émotionnelle : deux dimensions complémentaires qui, ensemble, composent un esprit particulièrement vif et équilibré.

Terminons par préciser que préférer le bleu ne suffit bien sûr pas à prouver que l’on a un haut QI. Les résultats de cette étude suggèrent néanmoins que nos choix chromatiques ne sont pas anodins. Alors, si cette couleur vous attire depuis toujours, c’est peut-être parce que votre cerveau voit en elle plus qu’une simple nuance : un espace de clarté, de méthode et d’équilibre intérieur.