Donner des ordres à son enfant en chantant, l’astuce insolite pour éviter les cris

Si les anciennes générations s’époumonaient sur leurs enfants et haussaient facilement le ton, les nouveaux parents, eux, font passer des messages en poussant la chansonnette. Au lieu de menacer avec le fameux décompte jusqu’à trois ou de se casser la voix en vain, ils formulent leurs ordres en rythme. De quoi dédramatiser des scènes de vie qui ont traumatisé plus d’un bambin par le passé.

Pourquoi chanter fonctionne (beaucoup mieux qu’on ne l’imagine)

Votre enfant n’a pas rangé ses jouets alors que vous lui avez répété quinze fois ? Il est rentré dans la maison avec ses chaussures pleines de terre ? Pas question de le gronder ou de monter dans les décibels pour lui faire la leçon de morale. Les cris n’ont jamais vraiment fait leur preuve. Ils ont surtout instauré un climat de peur dans le foyer. Une mère de famille a trouvé une combine bien plus efficace et moins énergivore que les éclats de voix. Et elle en donne un aperçu convaincant dans une vidéo reprise par le coach parental @christophe_maurel_.

Pour que les requêtes passent mieux, elle a tenté une approche inédite, bien plus douce et apaisée que celle de nos ancêtres, adeptes du « non » et des punitions. Puisque les enfants sont plus réceptifs aux mélodies, elle a improvisé un son à la place des gros yeux ronds. Dans la vidéo, on voit sa fille se préparer un goûter d’anthologie et quitter la pièce en laissant tout en plan sur la table. La mère, au lieu de se fâcher et de piquer une crise de nerfs, se sert de ses cordes vocales plus intelligemment. Elle rappelle les bases du savoir-vivre avec le flow d’Eminem et fait des rimes avec les règles domestiques. La fillette s’exécute sans broncher, lâchant même un petit rire de validation à la fin.

Non, ce n’est pas de la sorcellerie, juste de la science mêlée à de la bienveillance. Le chant mobilise une partie du cerveau liée au plaisir, à la curiosité et à la détente. Résultat : un enfant stressé ou surstimulé réagit mieux à une mélodie qu’à une injonction sèche. C’est ce que les psychologues appellent un « bypass émotionnel » : contourner la résistance naturelle en évitant tout ce qui ressemble à un ordre frontal.

Transformer les moments de tension en moments de connexion

Donner des ordres en chantant, c’est réussir à se faire entendre et cultiver l’harmonie familiale au passage. Alors que les cris et les remontrances ont tendance à dresser un mur entre les parents et les enfants, le chant met tout le monde au diapason. Dans la vidéo, la mère de famille ne se contente pas de trouver un dérivatif aux phrases sèches et à l’autorité brute, elle invite à la coopération et non plus à l’affront. Le coach, qui œuvre en faveur du bien-être parental, parle de « parentalité consciente« . Le chant est à la fois un exutoire doux pour les parents et une opération ludique pour les enfants.

Lorsque les parents crient, le message transmis n’est plus seulement l’ordre : ce sont les émotions qui prennent toute la place. L’enfant n’entend plus : « Mets tes chaussures ». Il entend : « Je suis en colère contre toi ». Résultat : la résistance augmente, le parent s’agace, et la spirale se referme.

Le chant casse ce cercle vicieux. Il adoucit l’atmosphère, rassure et reconnecte. Mieux : il met le parent dans une posture plus légère, ce qui influence directement la réaction de l’enfant. Vous ne devenez plus la figure d’autorité rigide, mais celle qui invite à collaborer. C’est aussi une manière subtile de donner le bon exemple : gérer le stress sans s’emporter, transformer les défis en créativité, montrer que l’on peut se faire respecter dans le calme.

Un outil surprenant, mais profondément humain

Les générations d’avant pensaient que les parents devaient être « craints ». Le moindre claquement de pas dans la maison présageait alors un sale quart d’heure et les enfants se mettaient tous aux abris. Si pour les anciens, élevés au martinet et au coup de ceinture, cette méthode ne sonne pas assez austère, elle est pourtant plus saine que toutes les autres. Et la citation « la musique adoucit les mœurs » prend tout son sens. Alors que les cris séparent et déchirent l’entente, le chant rassemble.

Au fond, chanter pour donner une consigne, c’est revenir à quelque chose de très instinctif : les berceuses, les comptines, les rituels musicaux qui apaisent et soutiennent depuis des générations. Ce n’est pas être laxiste, ni renoncer à son autorité. C’est mettre de la créativité et de la douceur là où la tension pourrait s’installer. Parce qu’être parent, c’est parfois improviser, souvent s’adapter… et de temps en temps, inventer une petite chanson pour survivre à l’heure du bain.

Donner des ordres en chantant, c’est changer de refrain dans l’éducation des enfants et mettre un bémol sur les remontrances. C’est aussi préserver sa santé mentale et celle de ses enfants.