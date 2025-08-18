Ce comportement anodin des parents peut transformer un enfant en tyran

Vie de parent
Fabienne Ba.
Helena Jankovičová Kováčová/Pexels

Être parent, c’est chercher le bonheur de son enfant. Mais attention : céder systématiquement à ses envies, même innocentes, peut avoir des conséquences inattendues. Ce réflexe, fréquent dans de nombreux foyers, favorise l’apparition de comportements “tyranniques” chez l’enfant.

Le piège du « oui » permanent

Par souci de bienveillance ou pour éviter les conflits, beaucoup de parents hésitent à poser des limites claires. Dire “oui” pour maintenir la paix, céder devant une crise ou éviter de décevoir son enfant finit pourtant par brouiller le cadre éducatif. Privé de repères stricts, l’enfant s’habitue à voir tous ses désirs exaucés et développe une faible tolérance à la frustration. Résultat : il peine à respecter les règles, à l’école comme à la maison, et peut se montrer exigeant, capricieux, voire ingrat.

L’importance du cadre et des limites

Contrairement à une idée reçue, dire “non” à son enfant ne signifie pas l’aimer moins, bien au contraire. Fixer des règles, instaurer des conséquences claires et s’y tenir lui apprennent la patience, le respect de l’autre et la gestion des frustrations. Un enfant qui sait où s’arrêtent ses droits et où commencent ceux des autres sera plus à même de vivre en harmonie avec autrui, aujourd’hui comme adulte demain.

Les phrases à éviter… et celles à privilégier

Des formulations apparemment anodines, comme “il est trop petit pour comprendre” ou “laisse-le, il est comme ça”, peuvent installer l’enfant dans un sentiment d’impunité. Elles empêchent la prise de conscience des limites et favorisent l’émergence du fameux “enfant roi”. À l’inverse, expliquer calmement le pourquoi des règles et encourager la responsabilisation sont des clés pour construire une relation équilibrée et respectueuse.

Des repères indispensables pour grandir

L’enfant a besoin de tester les limites, c’est son mode naturel d’apprentissage. Mais il a aussi besoin de sentir qu’elles existent, pour se sentir en sécurité. Un cadre solide, associé à de la bienveillance et à de la constance, favorise l’autonomie, l’empathie et la capacité à s’adapter à la vie en société.

Dire non à son enfant, c’est donc lui offrir les outils pour devenir un adulte équilibré, respectueux et capable de faire face aux défis du quotidien. Un petit effort au présent… pour un grand bénéfice futur !

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Voici pourquoi les bébés ont (souvent) les yeux bleus à la naissance
Article suivant
Envie d’un faire part naissance inoubliable ? Les plus belles idées à adopter

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Envie d’un faire part naissance inoubliable ? Les plus belles idées à adopter

Partager l’arrivée de bébé est un moment précieux. Pour l’annoncer avec émotion et originalité, le faire part naissance...

Voici pourquoi les bébés ont (souvent) les yeux bleus à la naissance

Les yeux bleus des nouveau-nés fascinent. Beaucoup de parents s’émerveillent devant cette teinte claire, presque translucide, tout en...

Ce qu’un bébé vit vraiment quand il voit ses parents sur le téléphone

Pendant que bébé gazouille dans son landeau, les parents ont le nez plongé dans le téléphone et ce...

PumpTok : cette tendance qui aiderait les jeunes mamans

PumpTok cartonne sur les réseaux sociaux : de jeunes mamans partagent en vidéo leurs séances de tirage de lait....

« Le plus vieux bébé du monde » : il vient de naître, mais il a été conçu en 1994

Thaddeus Daniel Pierce est un bébé comme aucun autre. Né le 26 juillet 2025 aux États-Unis, il est...

Pourquoi ce prénom composé reste le favori des parents en France

Chaque année, l’INSEE dévoile le palmarès des prénoms les plus donnés, et une nouvelle fois, Lily-Rose s’impose comme...