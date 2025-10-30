Ce prénom oublié va devenir ultra tendance en 2026

Fabienne Ba.
Pensé comme oublié il y a encore quelques années, le prénom « Esmée » est aujourd’hui en passe de devenir un incontournable. Porté par son histoire médiévale et la vague des prénoms courts, il séduit une nouvelle génération de parents.

Un prénom ancien sur le devant de la scène

Esmée, dont l’origine remonte au Moyen Âge, suscite désormais un véritable engouement en France. D’après L’Officiel des prénoms 2026 et plusieurs observatoires spécialisés, le prénom a bondi de 20 places en un an dans le classement des prénoms, passant d’un choix rare à une tendance forte. Il occupait en 2024 la 41e place du palmarès INSEE, avec plus de 1 000 naissances contre à peine 124 en 2018 : une progression fulgurante et durable.

Les moteurs d’un succès fulgurant

Plusieurs éléments expliquent ce phénomène. L’influence de la culture pop y joue un rôle majeur : la chanteuse Louane a par exemple donné le prénom Esmée à sa fille en 2020, boostant sa visibilité dans tout l’Hexagone. Les séries à succès (« Twilight », « Peaky Blinders ») ont également contribué à remettre sur le devant de la scène ce prénom international. Stéphanie Rapoport, experte en prénoms, décrit « une vague rétro portée par une génération de parents en quête d’authenticité et d’originalité ».

Un prénom à l’avenir prometteur

Pour 2026, tout indique qu’Esmée poursuivra son ascension. Selon plusieurs analyses, il pourrait même intégrer le top 30 des prénoms dits féminins français, porté par la mode des prénoms courts, poétiques et chargés de sens. Sa signification – « aimée » – et sa sonorité en font un coup de cœur pour de nombreux parents.

Aux côtés de Lou, Alba ou encore Arya, Esmée incarne ainsi la tendance des prénoms singuliers, élégants mais accessibles, à la fois anciens et ancrés dans la modernité.

