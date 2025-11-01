Laisser son enfant faire ce qu’il veut : ce qu’un psy recommande

Imaginez un instant une éducation sans le mot « non », ni aucune restriction. L’enfant est roi au sens premier du terme et mène sa vie comme il l’entend. Impensable pour la plupart des parents qui préfèrent garder leur rôle d’autorité au risque de voir leurs bambins manger des chips au petit-déjeuner et s’habiller en tutu sous 5°C. Alors que se passerait-il si les enfants étaient libres comme l’air et maîtres de leurs choix ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, ça peut avoir du bon.

Ce que fait un enfant quand il a tous les droits

Lorsqu’un enfant n’a pas d’interdits, ni de règles, il n’est pas forcément du genre à accomplir tout ce qui lui passe par la tête. Non il ne va pas lécher la glace géante qui trône dans le centre commercial, ni dévaliser les magasins de jouets alias son paradis. Non, il ne va pas non plus faire de l’accrobranche avec le lustre du salon, ni prendre la rampe d’escalier pour un toboggan. Il oubliera peut-être volontairement de se brosser les dents une fois ou deux et tentera peut-être de domestiquer un pigeon trouvé dans le jardin. Rien de bien méchant.

Un enfant, lorsqu’il n’est pas soumis aux lois des adultes, va naturellement se replier sur le jeu, son occupation favorite. Il n’ira pas fouiller dans les placards en quête de friandises à se mettre sous la dent mais plutôt dans la caisse à jouets. « Un enfant seul ira davantage vers une activité de loisir, au sens large, une découverte du monde. Cela peut s’apparenter à certaines formes d’éducation où l’enfant est laissé en autonomie », explique le pédopsychiatre Dr Stéphane Clerget auprès de Doctissimo. C’est donc plus sa curiosité qui parle.

Laisser son enfant faire ce qu’il veut, c’est aussi lui offrir la possibilité d’expérimenter par lui-même, le confronter à l’échec en douceur et lui accorder un peu d’autonomie. Évidemment, l’idée n’est pas de répondre à tous ses caprices et d’aller sans cesse dans son sens mais plutôt de le former à la vie, la vraie. Autrement dit, c’est un équilibre entre laxisme et autorité.

Laisser faire, ce n’est pas abandonner

Laisser son enfant faire ce qu’il veut et lui donner la permission de jouer les grands avant l’heure paraît plutôt risqué. Vous pensez déjà à un scénario catastrophe à la Malcolm. Vous voyez votre enfant se gaver de bonbons en tout genre, se rouler dans la boue avec des habits tout neufs, aller pieds nus à l’école et faire des expériences salissantes dans la maison. Bref, vous le savez mieux que quiconque, sans directives, votre bambin porterait ses pulls à l’envers, ses chaussures dans le mauvais sens et zapperait volontiers ses devoirs.

En tant que parent, vous voulez garder le contrôle. Si vous lâchez du lest ne serait-ce qu’une heure, vous avez peur que votre enfant fasse n’importe quoi et enchaîne les bêtises. Cependant, laisser faire ne veut pas dire se désinvestir totalement et se comporter comme un figurant dans la vie de son enfant.

Vous n’êtes plus un supérieur hiérarchique qui abuse de son pouvoir mais plutôt un guide bienveillant qui protège sans étouffer, accompagne sans influencer. Cette posture permet à l’enfant de comprendre par lui-même, plutôt que d’obéir aveuglément. « Les enfants évoluent en imitant leurs parents, ils les sollicitent et réclament leur attention. En retour, le rôle du parent est effectivement de poser un cadre à l’enfant, pour lui apprendre la vie avec les autres, le savoir-vivre en société, les limites jusqu’où il peut aller… », poursuit le spécialiste.

D’un point de vue extérieur, laisser son enfant faire ce qu’il veut peut paraître assez radical, voire « laxiste ». Les autres prennent ce lâcher-prise pour une faiblesse alors qu’en réalité ça forge le mental des enfants et leur esprit d’aventure. C’est cette différence qui fait que plus tard, l’enfant n’aura pas peur d’aller vers l’inconnu, de sortir de sa zone de confort.

Un apprentissage par l’expérience

Si certains parents couvent leurs enfants et les surprotègent, d’autres préfèrent la méthode de l’auto-apprentissage et l’art de la débrouillardise. Quand leur enfant trébuche sur une racine, ils ne s’empressent pas de leur prescrire un bisou magique, ils observent et laissent l’enfant se relever de lui-même. Lorsqu’il échoue à faire ses lacets tout seul, ils ne se précipitent pas à leur pied pour accomplir la tâche à leur place, ils leur demandent de recommencer.

En le laissant faire, on stimule son autonomie, sa créativité et sa capacité de décision. Une étude de l’université de Stanford a d’ailleurs montré que les enfants qui évoluent dans des environnements plus permissifs (au sens positif du terme) développent davantage de compétences socio-émotionnelles et font preuve d’une meilleure gestion du stress à l’adolescence. L’idée, c’est de favoriser la découverte et la réflexion personnelle, plutôt que de tout anticiper à leur place.

Un enfant à qui l’on permet d’explorer le monde développe un sens critique, une empathie et une force intérieure qui l’aideront à grandir sereinement. Puisque finalement, la mission d’un parent, ce n’est pas d’élever un enfant obéissant, mais un adulte libre. Et laisser son enfant faire ce qu’il veut, sans pour autant rester les bras croisés, est le secret d’une confiance durable.