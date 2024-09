Votre ado a le cœur brisé ? Ce que vous devez faire pour l’aider à surmonter son chagrin d’amour

Un jour, votre ado est sur un petit nuage, convaincu.e du grand amour, et le lendemain, iel est en larmes, persuadé.e que la fin du monde est proche. Vous l’avez vu grandir, passer du stade des doudous aux premiers rendez-vous, et maintenant, vous vous retrouvez face à un chagrin d’amour qui semble déchirer son univers. Que faire ? Comment aider votre ado à surmonter cette épreuve sans jouer les « philosophes à deux sous » ? Nous vous livrons toutes les astuces pour être là au bon moment (et de la bonne manière).

Accueillez son chagrin avec compassion (et sans jugement)

Lorsque votre ado débarque, les yeux rouges et le visage ravagé par les larmes, votre premier réflexe pourrait être de minimiser la situation avec des phrases du genre : « Ce n’était qu’un béguin d’adolescence » ou « Tu verras, il y en aura d’autres ». Mauvaise idée. Pour lui/elle, cette rupture est monumentale. C’est son premier chagrin d’amour et ça fait mal, vraiment mal. Ne jugez pas la profondeur de ses sentiments simplement parce qu’ils semblent superficiels ou précoces. Le cœur d’un.e ado, aussi jeune soit-iel, est tout aussi capable de ressentir de la tristesse que celui d’un.e adulte.

Au lieu de cela, adoptez une approche bienveillante. Montrez-lui que vous comprenez sa peine. Un simple « Je vois que tu souffres et je suis là pour toi » peut faire toute la différence. Il ne s’agit pas de résoudre le problème instantanément, mais d’offrir une oreille attentive et un soutien inconditionnel.

Faites-lui comprendre que ses émotions sont légitimes

Si les adultes peinent parfois à verbaliser leur tristesse, imaginez un.e adolescent.e ! La tempête émotionnelle qu’iel traverse peut être déconcertante. Ce qu’iel ressent est réel et douloureux, même si de l’extérieur, cela peut sembler démesuré. Ne le.a forcez pas à « rationaliser » ce qu’iel traverse. Expliquez-lui que ses sentiments sont normaux et légitimes.

De plus, l’adolescence est une période de découvertes intenses, surtout en ce qui concerne les émotions amoureuses. C’est la première fois qu’iel expérimente la rupture, et cela peut déclencher une multitude de questions : « Suis-je assez bien ? », « Est-ce que je serai aimé.e de nouveau ? », « Pourquoi ça fait si mal ? ». Aidez-le.a à comprendre que cette douleur ne dure pas éternellement et qu’iel n’est pas seul.e à traverser ce genre de situations.

Laissez-lui de l’espace (mais restez à proximité)

Votre ado pourrait avoir besoin de se renfermer sur elle/lui-même, de pleurer en solo sous sa couette, ou même d’exprimer sa frustration en écoutant des chansons tristes à plein volume. Il est crucial de respecter ce besoin de solitude, tout en restant présent.e en cas de besoin.

L’erreur courante est de vouloir à tout prix entrer dans sa bulle pour le.a « sauver » rapidement. Mais attention : même si vous avez envie de courir vers lui/elle avec un bol de chocolat chaud et une séance de câlins réconfortants, ne vous imposez pas. Chacun.e a son propre processus pour gérer la douleur. Soyez cette figure en arrière-plan, disponible mais pas envahissante. Offrez des moments où vous pouvez être ensemble sans parler du chagrin, comme une sortie pour manger une glace ou une balade en forêt.

Évitez les discours sur l’amour idéal (et imparfait)

Les adultes ont souvent une vision plus nuancée de l’amour. Après quelques ruptures et des expériences amoureuses variées, on apprend que l’amour n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Toutefois, un.e ado ne veut probablement pas entendre votre discours sur le fait que « l’amour parfait n’existe pas » ou que « les ruptures sont des leçons de vie ». Pour lui/elle, iel vit dans le moment présent et son cœur est brisé. Point final.

Gardez donc vos grandes théories philosophiques pour plus tard. À ce stade, ce dont votre ado a besoin, c’est simplement de savoir que c’est OK d’avoir mal. Essayez plutôt des phrases comme : « C’est normal de ressentir tout cela » ou « Tu n’as pas à te sentir mal d’être triste ».

Encouragez-le.a à exprimer ses émotions

Certain.e.s ados peuvent se renfermer sur elleux-mêmes, tandis que d’autres peuvent avoir des explosions émotionnelles. Quoi qu’il en soit, l’expression des émotions est essentielle pour traverser cette épreuve. Encouragez-le.a à parler, à écrire, à dessiner, ou même à crier dans un oreiller s’il le faut ! Le but est d’éviter que la douleur reste refoulée.

L’expression émotionnelle peut également prendre la forme de discussions avec des ami.e.s proches, ou même avec vous, si vous sentez qu’iel est prêt.e. Les activités créatives peuvent aussi être une excellente soupape. Proposez-lui de tenir un journal où iel pourra noter ses pensées, ou encouragez-le.a à se plonger dans la musique, le sport ou toute autre activité qui l’aide à canaliser ses émotions.

Évitez de diaboliser l’ex

Ah, la tentation de dire : « Cette personne ne te méritait pas de toute façon ! ». Même si vous pensez bien faire en prenant le parti de votre ado, cela peut involontairement créer plus de confusion et d’amertume. Bien sûr, vous voulez le.a défendre, mais en attaquant l’autre personne, vous pourriez renforcer des sentiments négatifs qui ne l’aideront pas à guérir.

Au lieu de cela, essayez de rester neutre. « Parfois, deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble, et ça ne veut pas dire que l’un ou l’autre est une mauvaise personne. », par exemple. Aidez votre ado à comprendre que les ruptures font partie de la vie et que chaque relation a quelque chose à nous apprendre, même si la leçon est douloureuse.

Aidez-le.a à voir au-delà du moment présent

Pour un.e adolescent.e, la rupture peut sembler être la fin du monde, et il est difficile pour lui/elle de voir au-delà de la douleur actuelle. Il est donc essentiel de lui rappeler (sans minimiser ses émotions) que cette épreuve est temporaire. La vie continue, et avec le temps, ce chagrin s’atténuera. Encouragez-le.a à se projeter dans des projets futurs ou des activités positives. Peut-être que cela peut être une occasion pour lui/elle de se concentrer sur des passions qu’iel avait mises de côté, ou de s’ouvrir à de nouvelles expériences.

Surveillez les signes de dépression ou de détresse sévère

Un chagrin d’amour est une expérience émotionnelle intense, mais elle ne doit pas se transformer en une souffrance insurmontable. Si votre ado semble sombrer dans un état de tristesse prolongée, d’isolement ou montre des signes de dépression (perte d’appétit, troubles du sommeil, désintérêt pour les activités qu’il aimait autrefois), il est peut-être temps de consulter un.e professionnel.le. Il est normal d’être triste après une rupture, mais si cette tristesse devient omniprésente, elle peut nécessiter une aide extérieure.

Encouragez l’ouverture à de nouvelles relations (mais sans précipitation)

Enfin, même si cela peut sembler prématuré, il est important de faire comprendre à votre ado que cette rupture n’est pas la fin de son parcours amoureux. Encouragez-le.a donc à prendre son temps pour guérir avant de s’engager à nouveau. L’amour viendra de nouveau, sous d’autres formes et avec d’autres personnes. Mais avant tout, iel doit prendre le temps de se reconstruire et d’apprendre de cette expérience.

Votre ado traverse une période difficile, mais avec votre soutien bienveillant, iel surmontera ce chagrin d’amour. N’oubliez pas, chaque rupture est une étape dans le parcours émotionnel et relationnel de la vie. Soyez présent.e, patient.e et ouvert.e, et rappelez-vous que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une opportunité d’apprentissage et de croissance pour votre ado – et pour vous aussi.