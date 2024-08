Ces 6 choses à faire avant la rentrée de votre enfant que vous zappez probablement

Après deux mois de repos intellectuel, les enfants s’apprêtent à regagner les bancs de l’école. Dans quelques petits jours, les bambins troqueront leur sac de plage contre leur cartable et l’horizon de la mer contre le tableau noir. Les fournitures scolaires, c’est bon. La reprise d’un rythme de sommeil raisonnable, c’est ok. La tenue de rentrée, c’est validé (et approuvé par le.a principal.e intéressé.e). Tout semble opérationnel pour que vos petites têtes blondes rejoignent les salles de classe comme si elles ne les avaient jamais quittées. Cependant à quelques dodos de la rentrée scolaire, vous avez peut-être omis un ou deux détails sur votre to-do-list. Voici les 6 choses à faire avant la rentrée pour que votre enfant passe les grilles sereinement et ne s’accroche plus à vos jambes comme du velcro.

Célébrez l’année précédente pour rebooster vos enfants

En général, les enfants ne retiennent que leurs échecs et leurs mauvaises notes. Ce 3/10 en calcul mental hante encore l’esprit de votre bambin, tout comme cette gommette rouge angoissante récoltée à l’issue d’une dictée. Pour que votre enfant chasse ces vilains souvenirs et aborde la rentrée avec une certaine fierté, revenez sur ses réussites et passez en revue ses accomplissements. Même si votre enfant n’est pas une « Lisa Simpson bis », ni le « cerveau de sa classe », il est important de le.a valoriser.

Rappelez-lui qu’un résultat dit médiocre ne définit pas toute sa scolarité et encore moins son niveau. Appuyez-vous sur des preuves tangibles pour que l’enfant y croit. Ressortez cet exposé brillant qui lui a valu les acclamations de la maîtresse ou ce projet créatif habillé d’un A+. Si votre enfant a stagné toute l’année dans les dernières places, témoignez-lui votre soutien et mettez l’accent sur les efforts accomplis. Célébrer les réalisations de l’année écoulée permet à votre enfant de muscler son estime (en plus de sa matière grise). C’est l’une des choses impératives à faire avant la rentrée.

Rappelez les règles de base de l’école

Pendant les vacances, il n’est pas rare de lâcher du lest sur la discipline. En deux mois, les enfants prennent forcément goût à ce mode de vie « à la cool » et oublient très vite le sens du mot rigueur. Ils pourraient donc écoper de « lignes à copier » dès les premiers jours d’école si rien n’est fait. Pour éviter d’avoir un coup de fil salé du/de la directeur.ice et ne jamais entendre le son de leur voix, il convient de rafraîchir un peu les mémoires sur les codes de bonne conduite.

Pas de prise de parole sans lever la main au préalable, pas de bavardage et de la ponctualité (qu’importe si la partie de foot n’est pas finie). Même si vos enfants vont avoir tout un speach sur le fameux « règlement » à leur arrivée en classe, mieux vaut prévenir que punir… Réviser ces règles, en plus de tables de multiplication, ça ne fait pas de mal. C’est même l’une des choses cruciales à faire avant la rentrée.

Faites un bilan émotionnel

À part évoquer leurs activités manuelles du jour et leur querelle de bac à sable à propos de leur carte Pokémon, les enfants ont des sujets de conversation assez limités. D’ailleurs, iels sont beaucoup moins bavard.e.s lorsqu’il s’agit d’évoquer leurs émotions. Pour connaître leurs ressentis à l’aube de la rentrée, n’hésitez pas à leur poser des questions. Raisonnablement, bien sûr. Pour les enfants, la rentrée scolaire est source d’excitation, mais aussi de stress.

Ce n’est pas que de la rigolade et des retrouvailles joyeuses, c’est aussi de la performance intellectuelle et une charge de travail parfois intimidante. Alors, prenez le temps de discuter avec votre enfant de ses sentiments concernant la rentrée : ses craintes, ses attentes, et ses espoirs. Cela peut aider à identifier les éventuelles anxiétés et à mieux les apprivoiser. Ce check up « intérieur » s’inscrit dans les choses urgentes à faire avant la rentrée.

Organisez un goûter avec les futur.e.s camarades de classe

Lorsque les enfants empruntent à nouveau le chemin de l’école, iels redoutent parfois le contact avec les autres et craignent secrètement de ne pas réussir à s’intégrer. Alors pour qu’iels fassent connaissance ailleurs que derrière un pupitre et scellent des liens en marge de la récré, prévoyez une rencontre en amont, autour de bons cakes maison. Dans la même idée qu’une pré-rentrée, ce goûter rassembleur permet à votre enfant de se familiariser avec ses petit.e.s camarades.

C’est bien plus informel qu’une session révision sur Pythagore. Ainsi, au lieu d’échanger furtivement par l’intermédiaire d’un stylo échangé ou d’une gomme prêtée, les enfants peuvent se découvrir plus intimement. Avec cette amitié naissante, votre enfant filera à l’école sans se retourner. Iel oubliera presque de déposer un bisou sur votre joue. Même si c’est un peu juste niveau timing, ce goûter est une des choses à prévoir avant la rentrée.

Baladez-vous près de l’école

Plutôt que de prendre tout de suite la direction du parc, élu deuxième domicile par votre enfant, faites un crochet par l’école, l’air de rien. Certes, elle est encore désertique et dépeuplée de petites têtes blondes, mais ce passage éclair permet à l’enfant de se projeter et de mieux visualiser sa rentrée. En même temps, vous faites aussi du repérage pour que l’enfant ne se sente pas déboussolé.e à son arrivée.

Sur le coup, iel pensera peut-être que vous vous êtes trompé.e de jour et que vous avez eu un bug de calendrier. Si c’est le cas et qu’iel commence à froncer les sourcils, rassurez-le.la. Demandez-lui comment iel imagine sa rentrée. Essayez de le.a mettre en scène. Utilisez des métaphores avec des super héros/héroïnes ou des prince.sse.s, ça fonctionne toujours.

Faites un point sur les rendez-vous médicaux

Parmi les choses indispensables à faire avant la rentrée : vérifier si votre enfant est bien à jour dans ses rendez-vous médicaux et ses vaccins. Vous avez beau avoir le nez dans les cahiers et les agendas, vous négligez parfois un accessoire vital : le fameux carnet de santé. Feuilletez ce livret pour vous assurer de n’avoir rien raté. Par anticipation, planifiez déjà les rendez-vous chez le dentiste, l’orthodontiste, l’ophtalmologue (etc.) pour avoir un suivi régulier. Peut-être que votre enfant a besoin de lunettes pour mieux voir les lettres sur ses copies. À noter que le certificat médical n’est pas toujours obligatoire.

N’oubliez pas non plus de passer des moments de qualité en famille. Profitez de ces derniers jours de tranquillité pour préparer à manger ensemble ou improviser une soirée jeu de société. Parce qu’après, il faudra jongler entre les devoirs et les rendez-vous sportifs.