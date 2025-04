La décision surprenante de Kate et William pour leurs enfants

Pour les Fêtes de Pâques, le prince et la princesse de Galles ont privilégié leur vie de famille à leurs obligations royales, une décision qui n’a pas manqué de faire réagir. Alors que les célébrations pascales de la monarchie britannique sont traditionnellement marquées par des apparitions publiques très suivies, cette année, une absence a fait grand bruit. Le prince William et Kate Middleton, accompagnés de leurs trois enfants – George, Charlotte et Louis – ont tout simplement choisi de ne pas participer à la cérémonie royale de Pâques au château de Windsor.

Une décision qui peut surprendre, mais qui s’inscrit dans un choix assumé : accorder la priorité à un moment de qualité en famille. Selon The Mirror, le couple princier a informé le roi Charles III qu’il ne serait pas présent lors du traditionnel rassemblement dominical. Objectif ? Se retirer quelques jours dans leur résidence d’Anmer Hall, dans le comté du Norfolk, pour profiter des vacances scolaires de leurs enfants.

Une pause assumée, loin du protocole

Le choix du prince et de la princesse de Galles peut paraître audacieux, voire inattendu, dans un calendrier royal aussi structuré. Pour les personnes qui suivent de près le couple, ce n’est toutefois pas la première fois qu’ils déclinent une invitation officielle à Pâques. L’an dernier déjà, William et Kate s’étaient en effet retirés de l’événement, dans un contexte marqué par l’annonce du cancer de la princesse.

Cette année, c’est dans une volonté affichée de préserver l’intimité familiale que le couple a répété ce retrait. Selon une source proche citée par The Mirror, « ils ont souhaité prolonger leur temps en famille avant la reprise de l’école ». Une décision qui, si elle déçoit certains fans attachés à la tradition, souligne aussi un certain équilibre entre devoir royal et vie parentale.

Un match, un moment père-fils, et une petite déception

Cette escapade familiale ne s’est pas limitée au calme du Norfolk. Le prince William et son fils aîné, George, ont profité des vacances pour vivre ensemble une soirée sportive intense. Tous deux étaient présents dans les tribunes du stade Villa Park, à Birmingham, le 15 avril, pour assister au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Supporters fervents d’Aston Villa, père et fils ont vu leur équipe remporter la rencontre 3-2 face au PSG. Une victoire qui n’a toutefois pas suffi à décrocher la qualification, le match aller ayant été remporté 3-1 par le club parisien. Sur l’ensemble des deux confrontations, c’est donc le PSG qui s’impose avec un score cumulé de 5-4. Une élimination amère pour les fans de Villa, et sans doute une déconvenue sportive pour George, très investi dans cette passion partagée avec son père.

Une nouvelle génération qui grandit à l’abri

Au fil des années, Kate et William ont montré leur volonté de préserver leurs enfants d’une exposition excessive, malgré le poids de leur statut. Loin des flashs des photographes, George, Charlotte et Louis grandissent dans un environnement visiblement structuré mais relativement protégé, entre les exigences du trône et les besoins simples de l’enfance.

Cette décision de passer les Fêtes de Pâques hors des feux de la rampe, bien que symbolique, s’inscrit dans cette logique. Elle révèle un couple princier soucieux de maintenir un équilibre sain pour ses enfants, tout en assumant ses fonctions au sommet de la monarchie britannique.

L’absence de Kate et William lors de la cérémonie pascale de Windsor peut surprendre, mais elle illustre une tendance plus large : celle d’une royauté qui s’humanise, qui assume ses priorités personnelles sans renier ses engagements publics. Le couple de Galles, en choisissant un week-end loin du protocole, continue de construire une image moderne et accessible de la monarchie, centrée sur la famille. Et à en croire les images complices du prince William et du jeune George au stade, ce pari du cœur semble bien accueilli… même si la défaite d’Aston Villa a dû légèrement ternir la fête.