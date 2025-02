Ce rituel familial de Chrissy Teigen choque tout Internet !

Il y a quelques jours Chrissy Teigen, la mannequin et femme du charismatique John Legend, a partagé une photo de famille qui n’a pas eu l’effet attendrissant escompté. La mère de trois enfants, habituée à prendre la pose, était en compagnie de ses jeunes fils, dans la baignoire. Mais au lieu de s’extasier devant ce beau moment de complicité, les internautes ont fustigé un geste déplacé, un manque criant d’intimité. Cette image qui a fait beaucoup de remous illustre pourtant un rituel familial anodin, qui se pratique dans de nombreuses salles de bain.

Rituel du bain et vague de critiques pour Chrissy Teigen

Chrissy Teigen, mannequin de 39 ans et heureuse épouse du chanteur John Legend, est une femme comblée. Mère de trois enfants, elle met souvent à l’honneur sa petite famille à travers d’adorables portraits. Le dernier cliché en date la montre aux côtés de ses trois fils, dans un bain. L’image se voulait douce, confidentielle et authentique, illustrant un moment de détente et de partage entre une mère et sa progéniture. Mais elle a rapidement été inondée par les critiques.

Sur cette photo, capturée dans le vif du plouf, Chrissy Teigen n’est pas en dehors de la baignoire avec un gant en main, elle est à l’intérieur. Et c’est bien ce qui dérange les internautes. Même si la présentatrice TV a changé les couches de ses bambins, les a accompagné sur le pot et les a habillé de la tête aux pieds, certains trouvent ce rituel « déplacé », voire carrément malsain.

« Vos garçons sont trop vieux pour être dans le bain avec vous ». « Elle devrait être arrêtée. Si son mari a fait ça avec ses filles ?! ». Voilà un bref extrait des commentaires laissés sous cette publication, qui fait remonter en surface le débat autour du bain « partagé », un rituel qui, à l’origine, n’a rien de méchant.

Une photo polémique pourtant loin d’être inédite

Cette photo, qui révèle une Chrissy Teigen aux petits soins pour ses enfants, n’est pas la première du genre à avoir investi son feed. En 2021, déjà, elle publiait un selfie « baignoire » en y ajoutant cette description : « Ce que ne montre pas cette photo : d’interminables chamailleries ». Loin de se noyer dans la masse, elle a tout de suite déchaîné les pouces. Là aussi, la mère de famille avait déclenché un tsunami sur son passage et les commentaires étaient particulièrement salés. Ils pointaient une photo « trop intrusive ».

Le diagnostic est sans appel : c’est un cas flagrant de « mom shaming« . À chaque fois que la mannequin poste une photo avec ses enfants, des anonymes la passent au crible. Ils dénichent toujours un problème là où il n’y en a pas. En 2018, elle a « osé » exposer une photo d’elle allaitant son nouveau-né. La photo n’a pas été au goût de tout le monde. Les internautes les plus sévères l’ont invité à rester à l’abri des regards lors de cet acte, pourtant bien naturel. Un homme qui urine dehors n’a pas de telles réprimandes.

Ce qu’en pensent les spécialistes

Mais alors, cette photo est-elle réellement problématique ? Pour répondre à cette question, plusieurs spécialistes ont plongé la tête la première dans le sujet. Certains psychologues de l’enfance soulignent que le bain parent-enfant est une pratique courante et bénéfique, qui renforce le lien affectif et la sécurité émotionnelle des plus jeunes. À condition, bien sûr, que l’enfant soit à l’aise et que ce rituel reste adapté à son âge.

D’un autre côté, des experts en protection de la vie privée alertent sur les risques du sharenting, cette tendance des parents à exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux. Selon eux, publier des images d’enfants dans des contextes intimes peut engendrer des conséquences imprévues, notamment en matière de respect de la vie privée et de cybersécurité.

Face à la polémique, Chrissy Teigen n’a pas tardé à réagir en assumant pleinement son choix. « Je partage ce que je veux, et ce moment était doux et beau », a-t-elle déclaré en réponse aux critiques. Par ailleurs, Chrissy Teigen vit sa maternité comme elle l’entend et navigue à merveille dans ce rôle. Pour elle, ce rituel du bain coule de source et ne comporte aucun sous-entendu. Il n’y a que de l’amour et de bonnes ondes.