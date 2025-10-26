Maman à 25 ans, cette actrice raconte son vécu post-partum et brise les tabous

Léa Michel
Halle Bailey, star du live-action Disney « La Petite Sirène » (en anglais « The Little Mermaid »), s’est imposée comme une voix forte en faveur de la libération de la parole autour du post-partum. Invitée sur le plateau du Jennifer Hudson Show, l’actrice est revenue sans détour sur son expérience après la naissance de son fils Halo, et sur l’importance pour elle de partager ce vécu.

La nécessité de parler du post-partum

Honorée pour son engagement dans la défense de la santé mentale maternelle par la Ville de Los Angeles, Halle Bailey explique combien il est vital de parler ouvertement du post-partum. L’actrice, chanteuse et compositrice américaine souligne à quel point la tempête hormonale, l’afflux d’émotions et le besoin d’un réseau de soutien solide sont des réalités fortes à l’arrivée d’un enfant : « Je me suis dit qu’il fallait absolument en parler, pas seulement pour les femmes plus âgées, mais aussi pour la jeune génération. Beaucoup de filles de mon âge deviennent mères et découvrent ce que cela implique. On a vraiment besoin d’aide et de se sentir entourée ».

Rompre l’isolement des jeunes mères

Halle Bailey insiste sur le fait que prendre la parole permet à de nombreuses femmes de ne plus se sentir seules ou surprises par le chamboulement post-accouchement. « C’est important d’être honnête sur ce qu’on traverse, parce que ça aide les autres à se sentir moins isolées et à mieux s’attendre à ce qui les attend. On comprend alors que l’on n’est pas seules ».​​

La maternité comme source d’apprentissage et de joie

Au-delà des difficultés, Halle Bailey met en avant l’aspect lumineux de la maternité. « Ce que je préfère, c’est d’apprendre constamment de mon enfant. Il fait ressortir la petite fille en moi et m’oblige à retrouver le plaisir des activités simples, à rire, à créer, à jouer. Cela me donne l’impression de revivre mon enfance ».​

 

Par ses prises de parole, Halle Bailey souhaite ainsi non seulement libérer les jeunes mères de la honte et de la solitude, mais aussi alerter sur la nécessité d’un meilleur accompagnement. Sa démarche encourage chacune à s’entourer, à demander de l’aide et à exprimer ses émotions sans peur du jugement – posant les bases d’un nouveau dialogue autour de la parentalité.

