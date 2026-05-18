Elle avait interrompu ses études pendant 34 ans, elle obtient finalement son diplôme avec son fils

Vie de parent
Fabienne Ba.
@WUSA9 / Youtube

En 1992, un rêve universitaire s’interrompait brutalement pour Carla Hunter Ramsey. Trente-quatre ans plus tard, elle retrouvait le chemin des études et recevait son doctorat à Howard University, au même moment que son fils Wesley. Une scène pleine d’émotion, de fierté et d’épanouissement partagé, comme une victoire douce sur le temps.

Un rêve mis entre parenthèses, jamais effacé

À l’époque, Carla vivait à Queens, New York, et portait en elle une ambition claire : intégrer Howard University, institution prestigieuse et symbole de réussite académique. Les contraintes financières ont toutefois stoppé son élan à seulement 22 ans.

Plutôt que de renoncer intérieurement, elle a réorienté son parcours : travail, vie de famille, construction personnelle. Le rêve, lui, n’a jamais disparu – il s’est simplement mis en retrait, comme une respiration en attente du bon moment. Cette période, loin d’être une perte, a nourri sa résilience et sa force intérieure.

Une seconde chance rendue possible par le temps

Des décennies plus tard, une opportunité inattendue s’est présentée : un programme de Doctor of Ministry en ligne proposé par Howard University. Ce format flexible lui permettait de concilier études, vie professionnelle et engagement familial. Carla a alors repris les études avec une énergie renouvelée, presque surprenante pour elle-même.

Elle a décrit ce retour comme une forme de « réinitialisation intérieure », où l’âge n’avait plus de poids face au plaisir d’apprendre et de progresser. Elle retrouvait une sensation de liberté intellectuelle et de bien-être personnel, comme si tout reprenait sens. Selon ses propos rapportés par The Washington Post, elle avait le sentiment que « le temps s’était effondré », comme si les années disparues n’avaient jamais réellement éloigné son ambition initiale.

Une coïncidence familiale devenue symbole

Le parcours de son fils Wesley a rendu ce moment encore plus remarquable. Étudiant dans la même université, il n’avait pas pu obtenir son diplôme en même temps que sa promotion en raison de crédits manquants. Ce léger décalage a finalement créé une synchronisation inattendue : mère et fils diplômés le même week-end.

Un hasard devenu cadeau émotionnel. Wesley a confié à WUSA qu’il pouvait offrir des gestes symboliques à sa mère, mais que rien ne valait le fait de partager cette célébration au même moment. Cette expérience commune a renforcé leur lien et donné une dimension profondément humaine à leur réussite.

Deux parcours, une même volonté de transmission

Carla Hunter Ramsey poursuit désormais son engagement auprès des enfants placés en famille d’accueil, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur en raison de son propre vécu d’adoption. Son doctorat n’est pas seulement une réussite académique : il représente une continuité de sens, tournée vers l’accompagnement et la reconstruction des autres.

Wesley, de son côté, s’investit dans la littératie financière auprès de jeunes issus de milieux défavorisés. Deux trajectoires différentes, mais guidées par une même intention : transmettre, soutenir et renforcer l’autonomie des autres.

Une leçon de patience et de confiance

Ce double diplôme raconte plus qu’une réussite universitaire. Il illustre une forme de confiance en soi durable, capable de traverser les années sans s’éteindre. Carla résume cette philosophie avec simplicité : « les rêves peuvent être différés, mais ils ne disparaissent pas lorsqu’ils sont nourris par la persévérance et la bienveillance envers soi-même ».

Trente-quatre ans après une porte fermée, une autre s’est ouverte au moment juste. Et derrière les toges et les diplômes, c’est ainsi une histoire de continuité, de bien-être retrouvé et de rêves pleinement affirmés qui s’est écrite.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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