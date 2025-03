Aux États-Unis, des prénoms inspirés d’armes à feu : la tendance qui inquiète

Dans un pays où le débat sur les armes à feu ne cesse de faire rage, une nouvelle tendance pour le moins surprenante émerge aux États-Unis : des parents choisissent de prénommer leurs enfants d’après des marques d’armes ou des termes liés aux armes à feu. Ce phénomène, qui soulève de nombreuses questions, reflète l’attachement profond d’une partie de la population américaine à la culture des armes.

Une tendance en hausse

Selon des données récentes, le nombre de nouveau-nés portant des prénoms inspirés d’armes à feu est en augmentation. Des prénoms tels que Wesson, Remington, Ruger, ou encore Beretta gagnent en popularité auprès de certains parents américains. Cette tendance ne se limite pas aux marques d’armes, mais s’étend également à des termes liés au domaine, comme Trigger (gâchette), Caliber (calibre), ou Shooter (tireur).

Les prénoms les plus populaires

Parmi les prénoms les plus en vogue, on trouve :

Remington : ce prénom unisexe, inspiré de la célèbre marque d’armes, a été donné à 1 438 bébés en 2022.

Wesson : référence à la marque Smith & Wesson, ce prénom était classé 949ème en popularité pour les garçons en 2023

Colt : évoquant le fabricant d’armes Colt’s Manufacturing Company, en 2023, ce prénom était classé 264ème pour les garçons aux États-Unis

D’autres prénoms comme Gauge, Cannon, ou Pistol font également leur apparition dans les registres d’état civil américains, bien qu’en nombre plus restreint.

Les raisons derrière ce choix

Cette tendance soulève de nombreuses interrogations quant aux motivations des parents. Pour certains, il s’agit simplement d’un hommage à leur passion pour les armes à feu ou d’une volonté d’affirmer leur attachement au deuxième amendement de la Constitution américaine, qui garantit le droit de porter des armes. D’autres parents justifient leur choix par l’esthétique sonore de ces prénoms ou par le désir de donner à leur enfant un nom unique et mémorable. Certains y voient même une forme de provocation face aux débats sur le contrôle des armes.

Les inquiétudes face aux prénoms inspirés d’armes à feu

Des psychologues et des spécialistes de l’enfance s’interrogent sur l’impact que ces prénoms pourraient avoir sur le développement et l’avenir des enfants. Certains craignent que « ces prénoms ne véhiculent une image de violence ou ne prédisposent les enfants à une fascination pour les armes ». D’autres s’inquiètent des « potentielles moqueries ou discriminations auxquelles ces enfants pourraient être confrontés » tout au long de leur vie.

Un reflet de la société américaine

Au-delà des cas individuels, cette tendance des prénoms inspirés d’armes à feu illustre la place centrale qu’occupent les armes dans la culture et la société américaines. Elle met en lumière la polarisation croissante du débat sur le contrôle des armes et la façon dont ce sujet s’immisce jusque dans les choix les plus intimes des familles.

Alors que les États-Unis continuent de faire face à des tragédies liées aux armes à feu, cette mode des prénoms « armés » interroge sur la façon dont la société américaine perçoit et gère sa relation complexe avec les armes. Elle souligne également l’urgence d’un dialogue constructif sur cette question, qui dépasse désormais le simple cadre politique pour s’ancrer profondément dans l’identité culturelle du pays.