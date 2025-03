Katy Perry dévoile son rituel de maman… les critiques pleuvent !

Katy Perry, qui a fait danser des générations entières sur « I kissed a girl » et « Roar », ne se résume plus à son rôle de chanteuse pop. C’est aussi une maman comblée. Lorsqu’elle n’est pas sur un tapis rouge ou dans un clip au milieu de la savane, Katy Perry se consacre entièrement à sa fille de 4 ans. Au micro de Jake Shane, elle a fait une confession sur un rituel nocturne très « controversé » : le cododo. Même si sa petite Daisy est en âge de faire ses nuits seule, l’interprète de « Firework » lui ouvre volontiers sa couette. Une confidence qui a déchaîné les pouces des internautes, visiblement choqués par cette pratique.

« Nous dormons ensemble »

Katy Perry est l’heureuse maman de Daisy, petite fille née de son union avec Orlando Bloom. Chanteuse exubérante qui aime accrocher la lumière, l’artiste est plutôt discrète sur sa vie de famille et donne peu de détails sur ce qui se passe dans son foyer. Pourtant, dans l’épisode du 30 janvier du podcast Therapuss, Katy Perry a partagé une habitude parentale qui fait réagir : « En fait, nous dormons ensemble », a-t-elle déclaré en anticipant les critiques. Avec humour et une pointe d’exaspération, elle a ajouté : « Je sais que tout le monde va laisser son commentaire maintenant… Laissez-le, laissez-le, laissez votre commentaire ».

Mais loin d’être une simple lubie de star, l’interprète de « Teenage Dream » a expliqué les raisons profondes qui la poussent à cette pratique du co-sleeping, régulièrement remise en question. Selon elle, l’attachement est essentiel au bien-être de son enfant, et elle souhaite lui offrir une sécurité affective maximale, quitte à se voir attribuer le titre de « mère poule ».

« Les enfants traversent tellement d’épreuves. Si elle fait un mauvais rêve et qu’elle se réveille et que sa mère est juste là, c’est tout simplement incroyable. Il n’y a rien de mieux que de se réveiller avec son enfant à ses côtés et de sentir son souffle sur soi », explique-t-elle dans l’émission de Jake Shane

Si certains parents sont plus catégoriques et gardent porte close pour préserver leur rare moment d’intimité, Katy Perry, elle, fait une place à sa fille au creux du lit conjugal dès qu’il le faut. Une habitude qui suscite de vives réactions.

Un débat enflammé sur la parentalité

Si certaines mamans ont salué son approche bienveillante, d’autres ont critiqué cette pratique, affirmant que le co-dodo pouvait nuire à l’autonomie de l’enfant et compliquer son sommeil à long terme. Les internautes, persuadés d’avoir la science infuse et de détenir tous les secrets de la parentalité parfaite, se sont permis quelques reproches. « Katy Perry peut être une maman aimante sans priver sa fille d’un espace personnel », peut-on lire.

La question du sommeil partagé revient en boucle dans les débats sur la parentalité moderne. Si certains experts mettent en avant les bienfaits de cette proximité pour renforcer le lien parent-enfant, d’autres préconisent de favoriser l’apprentissage de l’indépendance. Finalement il y a toujours deux sons de cloche.

Une maman avant tout

Malgré la controverse, Katy Perry semble assumer pleinement son choix. Depuis l’arrivée de Daisy Dove en août 2020, la chanteuse et son compagnon Orlando Bloom ont toujours tenu à protéger leur fille des projecteurs. Peu d’apparitions publiques, des références discrètes… mais un amour maternel inconditionnel. L’artiste a également confié que Daisy apparaissait en clin d’œil dans sa chanson « Wonder » sortie en 2024, avec la phrase « Stay free, little Daisy ». Un message délicat qui en dit long sur sa relation fusionnelle avec sa fille.

Si Katy Perry revendique aujourd’hui cette proximité avec sa fille, c’est peut-être aussi parce qu’elle a elle-même grandi dans un environnement strict. Élevée dans une famille très religieuse, la pop-star n’avait pas le droit d’écouter de musique dite laïque. Le co-sleeping lui permet certainement de forger une complicité dont elle a peut-être manqué.