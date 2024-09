Comme Heidi Klum, pratiquez ce tendre rituel pour renforcer les liens familiaux

Heidi Klum, mannequin allemande iconique, a quelque peu délaissé les podiums et les projecteurs pour embrasser pleinement son rôle de maman. Souvent affichée aux côtés de ses quatre enfants dans des scènes attendrissantes, elle cultive une complicité unique avec sa petite famille. L’ex-Ange de Victoria’s Secret, reconvertit en inspirante « mère poule », immortalise d’ailleurs régulièrement ces moments de communion sur la toile. Lorsqu’elle quitte ses enfants, elle ne se contente pas d’un sobre bisou vite expédié. Elle ouvre grand ses bras pour faire un câlin collectif à ceux qu’elle considère comme la « prunelle de ses yeux ». Ce rituel tête contre tête qui rappelle celui des sportifs avant d’entamer un match est devenu naturel chez les Klum. Alors, prenez exemple sur Heidi Klum pour souder les liens de votre famille. Adonnez-vous à cette étreinte de groupe avant de filer à l’école. Vous allez voir, tous les membres en ressortiront comblés !

Un câlin collectif pour se réconforter mutuellement

Il y a dix ans, à l’aéroport de Los Angeles, Heidi Klum faisait fondre la toile avec une photo de famille émouvante. Genou à terre et ses quatre enfants accrochés à son cou, elle se prêtait déjà à ce fameux câlin collectif. La top modèle désormais âgée de 51 ans ne quitte jamais sa joyeuse tribu sans s’adonner à ce doux rituel. Aujourd’hui, ses enfants la dépassent presque, mais Heidi Klum a toujours à cœur de les serrer contre elle à l’unisson. Leni, Henry, Johan et la cadette Lou se retrouvent alors en cercle autour de leur chère maman, qui fait ce joli trait d’union.

En janvier dernier, Heidi Klum partageait d’ailleurs un parfait tableau de famille sur Instagram. Ce cliché, pris depuis le haut, ne révélait que des crânes posés les uns contre les autres comme pour conserver une certaine intimité. Sur cette photo, elle et ses enfants ne font qu’un. En totale osmose, ils forment une chaîne humaine touchante. Ce câlin collectif, qui vaut tous les « je t’aime » du monde, crée une routine rassurante et participe à la bonne humeur générale. Alors, mimez Heidi Klum et rassemblez vos enfants dans vos bras pour cultiver l’esprit de famille.

Plus efficace qu’un basique « au-revoir », il offre un sentiment de sécurité instantané et un coup de boost émotionnel. À travers ce rituel qui remplace le bisou individuel et abrège les jalousies, Heidi Klum fait une belle déclaration d’amour à sa famille. Une habitude d’autant plus précieuse dans cette fratrie où tous les enfants ne sont pas du même père. L’aînée, Leni, est la fille biologique de l’homme d’affaires Flavio Briatore tandis que les trois autres sont du chanteur Seal. Heidi Klum, qui a un long passif sentimental, est désormais mariée à Tom Kaulitz, le frère guitariste du groupe Tokio Hotel.

Heidi Klum, maman investie qui aime les sorties en famille

La mannequin sulfureuse est réputée pour ses looks pauvres en tissus ou riches en transparence. Lors de ses apparitions publiques, elle s’érige dans des robes découvertes qui laissent entrevoir sa plastique ou des pièces de lingerie sensuelles. Mais derrière cette personnalité glamour et provocante se cache aussi une mère dévouée et protectrice. Une facette qu’elle met un peu moins en avant sur les réseaux sociaux.

Pourtant, Heidi Klum chérit les instants en famille et en divulgue parfois quelques extraits. L’an dernier, elle dévoilait ainsi des bribes de son séjour à Venise. Accompagnée de son mari et de deux de ses enfants, elle sillonnait les canaux pittoresques de la ville de l’amour en gondole. À l’aube de Noël, elle publiait aussi une photo de famille chaleureuse et spontanée prise sur le canapé de son salon devant un sapin vertigineux.

Plus récemment, elle soufflait ses 51 bougies en petit comité, entourée de ses enfants. En description, elle témoignait sa reconnaissance avec une phrase sans fioriture : « tout ce que je pouvais souhaiter ». Réunie autour d’une table toute de rose vêtue, la famille Klum au complet affichait une joie communicative à en crever l’écran. Loin d’être égo-centrée et carriériste, Heidi Klum serait capable de décliner une invitation prestigieuse pour forger des souvenirs avec les siens. Mère attentionnée aux allures de « bonne copine », elle est passée de « top modèle » à « rôle modèle ». D’ailleurs, sa fille Leni suit les pas de sa maman dans le mannequinat et commence déjà à écumer les tapis rouges. Elle prête d’ailleurs son visage à certaines marques de renom telles que Dior.

La top, prête à avoir un autre enfant à 51 ans ?

Heidi Klum en passe d’agrandir sa famille ? Rien de bien sûr, mais la juge d’America’s Got Talent n’est pas fermée à l’idée d’avoir un.e enfant. Elle a d’ailleurs laissé planer le doute lors de son intervention au micro de Jennifer Hudson, qui possède son propre show. À l’issue d’un jeu qui implique des pancartes « oui » ou « non », l’animatrice a posé une colle à Heidi Klum. À la question « serais-tu partante pour avoir un nouvel enfant ? », celle qui fait quelques brèves apparitions dans « Sex and The City » et « Desperate Housewives » n’a pas réussi à donner une réponse claire. Elle s’est montrée assez évasive et n’a pas exclu une prochaine naissance.

« J’ai allaité huit mois à chaque fois, avant d’être à nouveau enceinte. Trois fois de suite. Mais là ça commence à faire longtemps. »

Il faut dire que son actuel mari a l’étoffe d’un père. Il prend soin de cette famille recomposée de la façon la plus authentique qui soit. Tom Kaulitz traite ses beaux enfants comme si c’était les siens. La top semble se projeter très loin avec son mari, dont elle est éperdument amoureuse. Cependant, avant de replonger la tête dans le berceau, Heidi Klum veut profiter de ses enfants, qui commencent doucement à quitter le nid.

Heidi Klum n’est pas seulement cette femme au physique dit avantageux qui se dénude en Une des magazines. C’est aussi une maman à l’écoute et impliquée à 100 % dans sa vie de famille. Ce câlin collectif, quasi obligatoire, illustre d’ailleurs sa fibre maternelle.