Voici les prénoms qui feront fureur en 2025 en France : le vôtre en fait-il partie ?

Chaque année, des milliers de parents se lancent dans l’aventure périlleuse du choix de prénom pour leur futur bébé. Un nom qui sonne bien, qui ne rappellera pas un.e ex ou un personnage de film douteux… Et chaque année, certaines tendances se dessinent, influencées par la culture pop, la mode, ou encore cette envie irrésistible de coller aux sons les plus doux ou originaux de la langue française. Alors, quels prénoms seront sur toutes les lèvres (et actes de naissance) en 2025 ? On fait le point grâce à L’Officiel des prénoms 2025, fraîchement publié.

Les prénoms dits féminins en 2025

Du côté des prénoms dits féminins, la tendance est à la nature. Et non, il ne s’agit pas de nommer votre enfant « Forêt » ou « Écorce », mais plutôt de trouver des prénoms évoquant des éléments naturels ou des pierres précieuses. Voici un aperçu des stars des maternités en 2025, selon L’Officiel des prénoms 2025 (éditions First).

Ambre Louise Alba Jade Alma Emma Rose Romy Eva Alice Anna Mia Lina Léna Inaya Agathe Giulia Lou Julia Iris

Les prénoms en « ia » : la nouvelle vague de douceur

2025 sera aussi l’année de l’explosion des prénoms en « ia ». Si vous ne voulez pas que votre enfant soit noyé.e dans une mer de prénoms doux et mélodieux, il va falloir innover ! Parmi les grandes stars :

Giulia. La version italienne de Julia qui séduit par son charme méditerranéen.

La version italienne de Julia qui séduit par son charme méditerranéen. Mia. Ce prénom, court et percutant, a déjà conquis le cœur de nombreux parents et continue son ascension fulgurante.

Ce prénom, court et percutant, a déjà conquis le cœur de nombreux parents et continue son ascension fulgurante. Inaya. En pleine explosion, Inaya gagne 8 places dans le classement en 1 an. Ce prénom, d’origine arabe, signifie « sollicitude » ou « attention divine », de quoi donner une belle charge symbolique à ce choix.

Avec ces prénoms en « ia », les enfants de 2025 risquent de fredonner des mélodies douces à nos oreilles… ou peut-être qu’on finira par confondre tout le monde dans les cours de récré. Qui sait…

Les prénoms dits masculins

Côté garçons, un prénom règne sans partage depuis 2021 : Gabriel. Il semble que les Français.es soient tombé.e.s amoureux.ses de sa sonorité élégante et de sa signification biblique puissante (« force de Dieu »). Gabriel sera partout, dans les crèches, les écoles et probablement dans les futures promotions de grandes écoles. Derrière lui, le podium masculin est complété par des prénoms tout aussi classiques, mais indémodables :

Gabriel Raphaël Léo Maël Louis Noah Adam Jules Eden Arthur Isaac Liam Sacha Elio Naël Léon Lucas Gabin Mohamed Marceau

Les prénoms multiculturels : entre tradition et ouverture

En 2025, la France continuera d’accueillir une diversité de prénoms reflétant l’ouverture culturelle. Des prénoms comme Eden, qui évoque le paradis, ou encore Isaac, nom biblique qui signifie « rire », seront ainsi particulièrement en vogue. Parmi les prénoms multiculturels les plus en vue, Mohamed restera un choix incontournable pour beaucoup de familles, tout en étant profondément ancré dans l’histoire et la culture.

Les prénoms rétro : Marceau et Jules font leur grand retour

Parmi les tendances qui se confirmeront en 2025, il y aura le grand retour des prénoms dits « rétro ». Si vous êtes un.e amoureux.se du vintage, réjouissez-vous ! Des prénoms comme Marceau et Jules feront leur grand retour sur le devant de la scène. Ces prénoms d’une autre époque retrouveront une place de choix, portés par une génération de parents en quête d’authenticité et de valeurs d’antan.

Les prénoms bretons : la tradition locale en force

Dans le sillage de Maël (n°3 du classement), d’autres prénoms bretons tirent leur épingle du jeu. Naël, qui se classe à la 15e place, ou encore Malo, qui flirte avec le top 20 des prénoms qui feront fureur en 2025 en France, apportent une touche locale et authentique au paysage des prénoms. Ces prénoms courts, souvent empreints de mystères celtiques, séduisent de plus en plus de parents à travers toute la France.

Les tendances pour 2026

Si 2025 vous donne déjà des idées, L’Officiel des prénoms va encore plus loin et prédit les prénoms stars de 2026. Pour les filles, deux prénoms semblent se détacher : Luna, inspiré par la lune, et Charlie, un prénom mixte qui ne cesse de gagner en popularité. Ces deux prénoms devraient s’imposer dans les prochaines années, apportant une touche d’originalité.

Côté garçons, Ayden et Noé s’annoncent comme les favoris pour intégrer le top 20 en 2026. Ayden, prénom à la sonorité douce et internationale, et Noé, tout droit sorti de l’Arche, promettent de séduire encore plus de parents.

Alors, votre prénom ou celui de votre futur enfant figure-t-il dans cette liste ? Si ce n’est pas le cas, rassurez-vous : la diversité et l’originalité des prénoms continuent de faire battre le cœur de nombreux parents. D’ailleurs entre 1900 et 2022, les prénoms les plus donnés en France sont loin d’être ceux d’aujourd’hui. Pour les filles, Marie a été la grande gagnante, suivie de Nathalie et Isabelle. Côté garçons, Jean remporte la médaille d’or, suivi de Michel et Philippe.