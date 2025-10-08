Il veut appeler son bébé comme un aliment et crée la polémique

Vie de parent
Fabienne Ba.
rawpixel.com/Freepik

À chaque naissance, les parents cherchent un prénom unique pour leur enfant, mais certains vont plus loin que d’autres. Aux États-Unis, l’annonce d’un père décidé à nommer son futur fils « Brisket » – en référence à une pièce de viande – a récemment choqué sa famille et généré un débat animé sur Internet.

Quand un barbecue inspire un prénom

L’idée lui serait venue alors qu’il fumait de la viande (mode de cuisson) dans son jardin, convaincu que ce prénom serait « fort, masculin et inoubliable ». Lors d’un repas familial, ce papa l’annonce alors fièrement, pensant avoir trouvé le prénom parfait. La réaction ne se fait pas attendre : gênée, son épouse garde le silence tandis que sa mère manque de s’étouffer de surprise.

Une famille divisée et des critiques en ligne

Si certaines personnes ont d’abord cru à une blague, le débat s’est vite transformé en affrontement. Les proches tentent de dissuader les futurs parents, craignant un avenir compliqué pour le petit « Brisket ». Sur les réseaux sociaux, les internautes oscillent entre humour et consternation, soulignant l’étrangeté du choix et la difficulté pour l’enfant de porter ce prénom en grandissant.

Quand l’originalité va trop loin ?

Si la tendance aux prénoms insolites ne faiblit pas, beaucoup rappellent que l’originalité ne doit pas rimer avec lourdeurs à porter pour l’enfant. Le cas « Brisket » relance la réflexion sur les limites de la créativité en matière de prénoms et le bien-être futur du principal concerné, l’enfant.

En résumé, entre volonté de se démarquer et recherche d’originalité, le débat autour des « prénoms alimentaires » montre combien le choix d’un prénom peut devenir une affaire sensible, aussi bien pour la famille que pour la société.

