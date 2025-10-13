Ces photos puissantes remettent en question nos regards sur les mères qui allaitent

À l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 2025 (du 13 au 19 octobre), la Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFAM) a mis en lumière une campagne photo nationale, conçue avec l’agence Le Vestiaire et la photographe Anna Leonte Loron. L’objectif : apaiser les jugements et valoriser le lien unique qui unit une mère à son enfant.

Des images intimes, loin des polémiques

Quatre photographies argentiques, capturées à Marseille avec de vraies mamans et leurs bébés, exposent la simplicité et l’émotion de l’allaitement. Les clichés misent sur la tendresse plutôt que sur la provocation : ils rappellent que le seul regard légitime reste celui de l’enfant. Ces visuels dépassent les revendications habituelles, et rappellent combien allaiter dans l’espace public reste parfois mal perçu alors qu’il s’agit d’un geste naturel.

Une mobilisation collective pour normaliser l’acte

Déployée dans de grandes villes françaises et sur les réseaux sociaux sous le #unseulregard, la campagne encourage témoignages et prises de parole pour briser le tabou de l’allaitement dans l’espace public. Soutenue par des influenceurs parentaux et des professionnels de santé, elle cherche à fédérer autour d’une communication douce et inclusive, recentrée sur la liberté et la dignité des familles.

En définitive, ce plaidoyer visuel incite à considérer l’allaitement pour ce qu’il est : une liberté fondamentale, un acte universel, qui mérite respect et bienveillance dans la société.