Maillots de bain enfant : les modèles les plus adorables pour les vacances

Les vacances d’été approchent à grands pas et, avec elles, le moment tant attendu de faire nos valises pour la plage, la piscine ou même le lac le plus proche. Si vous avez des enfants, vous savez que choisir le maillot de bain parfait est un moment crucial, à la fois pour elleux et pour vous. Plongeons donc dans cet univers pour découvrir les modèles les plus adorables de cette saison.

Pourquoi choisir un maillot de bain adapté pour son enfant ?

Si vous avez un.e enfant, il est important de penser à sa protection solaire ! La peau des enfants est plus fragile et plus sensible aux rayons UV nocifs. Pour éviter les coups de soleil, les allergies et les brûlures, le port d’un maillot de bain couvrant est nécessaire.

Choisissez un maillot de bain avec une couverture maximale ! Les modèles à manches longues, à jambes longues ou les combinaisons offrent une protection supplémentaire. Les tissus à haute protection solaire (UPF 50+) sont également un excellent choix. Ils bloquent jusqu’à 98% des rayons UV et sont donc très efficaces pour protéger votre enfant !

En plus de protéger la peau de votre enfant, un maillot de bain couvrant permet un meilleur confort. Votre enfant pourra profiter de sa journée à la plage ou à la piscine sans avoir à se soucier des coups de soleil, et sera même protégé.e des piqûres d’insectes ! Donc, avec un maillot de bain adapté, votre enfant peut courir, sauter, nager et jouer en toute liberté, sans être gêné.e par des vêtements inadaptés à l’eau.

Les maillots une pièce : élégance et confort

Licornes et arc-en-ciel. Les licornes ont conquis le cœur des enfants (et avouons-le, des adultes aussi). Les maillots une pièce arborant des motifs de licornes et d’arc-en-ciel sont parfaits pour ajouter une touche de magie aux baignades estivales. Ces maillots ne se contentent pas d’être mignons ; ils sont souvent dotés de volants et de petits détails scintillants qui font briller les yeux des enfants.

Les tankinis : l’option polyvalente

Tankinis à pois. Le tankini combine le meilleur des deux mondes : la couverture d’un maillot une pièce et la praticité d’un bikini. Les modèles à pois , rappelant les années 50, sont particulièrement populaires cette année. Ces designs rétro sont non seulement adorables, mais aussi très pratiques pour les enfants actif.ve.s qui aiment courir et jouer dans l’eau.

Les shorties : le confort avant tout

Motifs animaliers. Les shorties, ou maillots de bain shorts, sont parfaits pour les enfants qui cherchent avant tout le confort. Les motifs animaliers, tels que les zèbres, les tigres et les pandas, rendent ces modèles amusants et ludiques . Ils sont idéaux pour les petit.e.s explorateur.rice.s en herbe qui aiment découvrir la nature tout en restant à l’aise.

Les combinaisons anti-UV : protection et style

Thèmes nautiques. La protection solaire est cruciale pour les enfants, et les combinaisons anti-UV offrent une solution idéale. Les modèles à thème nautique, avec des ancres, des bateaux et des vagues, sont à la fois stylés et fonctionnels. Ils couvrent une grande partie du corps, minimisant ainsi l’exposition au soleil tout en permettant aux enfants de jouer en toute sécurité.

Les 5 meilleures marques de maillots de bain pour enfant à connaître

Il existe de nombreuses marques de maillots de bain pour enfant sur le marché. Et on vous a sélectionné les plus populaires à connaitre !

O’Neill : est connue pour ses maillots de bain confortables et durables. Elle propose une large sélection de styles pour tous les âges, des bébés aux adolescent.e.s. Roxy : une marque de surfwear avec des designs colorés et fun et des motifs inspirés de la nature. Billabong : une autre marque de surfwear, mais avec des designs plus simples et élégants, avec une touche de style californien. Petit Bateau : une marque française de qualité, avec des designs classiques et intemporels. H&M : propose une grande variété de maillots à prix abordable. Leurs designs sont colorés et ludiques, avec des imprimés floraux et des motifs géométriques.

Avec ces choix, vous êtes certain.e de faire de chaque journée à la plage ou à la piscine un moment mémorable et stylé pour vos enfants. Découvrez aussi notre article « Bikini pour enfant : une forme d’hypersexualisation dès le berceau ?« . Et bonnes vacances !