Ce comportement de votre enfant pourrait ruiner ses résultats scolaires !

Il est indéniable que les vidéos courtes, ces petites doses de contenu qui défilent sur TikTok, Instagram, et Snapchat, ont conquis le cœur des jeunes à une vitesse vertigineuse. Un geste du doigt et c’est parti, une nouvelle vidéo se lance, et avant même de s’en rendre compte, plusieurs heures peuvent s’être écoulées dans le vortex des Reels et des Snap Stories. Si pour les adultes ces formats peuvent sembler futiles, pour les enfants et les ados, leur consommation massive cache une réalité bien plus inquiétante. Et si nous vous disions que cette habitude pourrait bien être en train de ruiner leurs résultats scolaires ?

L’addiction numérique, un vrai fléau pour l’attention

Une étude menée par des chercheurs de la Chinese Academy of Sciences, et publiée dans la revue PLOS One, met en lumière un lien préoccupant entre la consommation excessive de vidéos courtes et les performances scolaires des écoliers. Selon cette étude, plus les enfants regardent ces vidéos, moins ils ont de chances de réussir à l’école. Un impact qui n’est pas seulement lié à la quantité de contenu qu’ils ingèrent, mais aussi à la manière dont ce format influence leur attention et leur concentration.

Les vidéos courtes, ces « mini-films » d’une trentaine de secondes, sont conçues pour être captivantes, rapides, et pleines de visuels attrayants. Sauf que leur conception même, avec son rythme effréné et ses rebondissements constants, aurait un effet dévastateur sur l’attention des jeunes. En effet, l’étude a observé un lien direct entre la consommation de vidéos courtes et une baisse significative de l’attention en classe. En d’autres termes, plus un enfant passe du temps à faire défiler des vidéos en continu, moins il parvient à se concentrer sur ses devoirs ou ses leçons.

Un impact sur le long terme, et pas seulement en Chine

Bien que cette étude ait été menée en Chine, ses conclusions ne sont pas isolées à ce pays. Les médias numériques sont omniprésents dans de nombreux pays à travers le monde. La consommation de vidéos courtes n’épargne pas les jeunes Français, Américains, ou autres.

Et le problème, c’est que l’effet ne se limite pas seulement à la durée de l’activité vidéo. L’attention, une fois altérée par ces contenus rapides, devient difficile à récupérer. En effet, le cerveau des enfants qui consomment régulièrement ce type de contenu s’habitue à un flux constant de nouvelles informations qui captivent sans cesse. Résultat : ils peinent à se concentrer sur des tâches plus longues et plus demandant de patience, comme la lecture d’un chapitre de livre ou la résolution d’un problème de mathématiques. Un cercle vicieux se met alors en place : moins d’attention, moins de rétention, et, in fine, des notes qui plongent.

Le rôle crucial des parents dans l’équation

La bonne nouvelle, c’est que tout n’est pas perdu. Les parents jouent un rôle fondamental dans ce phénomène. Non seulement leur propre consommation de médias numériques influence leurs enfants, mais leur capacité à modérer le temps passé sur les écrans est également cruciale pour le bien-être de la progéniture. En d’autres termes, si les parents sont eux-mêmes souvent rivés sur leur smartphone à faire défiler des vidéos, il y a de fortes chances que leurs enfants adoptent ces mêmes comportements, en pensant que c’est « normal » et même acceptable.

L’étude de la Chinese Academy of Sciences propose ainsi des pistes pour aider les parents à mieux encadrer ce phénomène. Par exemple, il pourrait être judicieux de définir ensemble un temps précis pour visionner des vidéos courtes, tout en s’assurant que ce moment ne devienne pas un prétexte pour échapper à d’autres activités plus éducatives. Et pourquoi ne pas échanger quelques idées sur des alternatives ? Activités de plein air, jeux de société, ou encore temps de discussion en face à face sont des moyens efficaces pour limiter l’attrait de l’écran.

Pour éviter que la consommation excessive de vidéos courtes n’ait un impact désastreux sur les résultats scolaires des enfants, il est donc impératif d’agir maintenant. Alors, si vous souhaitez que votre enfant réussisse à briller à l’école sans sacrifier son attention au profit d’une vidéo de 30 secondes, pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui à encadrer un peu plus son temps d’écran ? L’avenir de ses résultats scolaires pourrait bien en dépendre.