Cette mère a accouché d’un bébé 2 fois plus grand que la moyenne

Aux États-Unis, une mère de famille a donné naissance à une petite fille de plus de 6 kilos. Un accouchement dit « hors normes » qui a provoqué la stupeur de l’équipe médicale et l’émerveillement du personnel hospitalier.

Un cri de surprise dans la salle d’opération

Le 4 mars 2025, Pamela Mann, 31 ans, se rend à l’hôpital Grand View Medical Center, dans l’État de l’Alabama (États-Unis), pour une césarienne programmée. Cette maman, qui vit dans une petite ville au sud-est de Birmingham, s’apprête à accueillir sa fille, Paris Halo, 16 jours avant le terme initial de sa grossesse.

Tout se passe normalement jusqu’à l’instant de l’extraction du bébé. « Le médecin l’a sortie et toutes les infirmières ont crié « Oh mon Dieu ! » », se souvient Pamela, qui a confié son histoire à Today et au média local WVTM13, relayé par New York Post. Sur le moment, elle panique : « Je ne comprenais pas ce qu’il se passait. J’ai commencé à paniquer ».

La réaction de l’équipe soignante ? L’étonnement face à la taille du nouveau-né. La petite Paris pèse 13 livres et 4 onces, soit un peu plus de 6 kg. Un poids plus de deux fois supérieur à celui d’un bébé moyen à la naissance, qui avoisine généralement 3,1 kg selon les données de Stanford Children’s Health.

Un véritable petit phénomène à la maternité

Avant l’accouchement, les estimations médicales évaluaient le poids de Paris entre 3,6 et 4,5 kg. « En réalité, elle était bien au-delà », raconte Pamela. Depuis sa naissance, la fillette est devenue une petite star dans l’hôpital : des infirmières de plusieurs services viennent la voir, curieuses de rencontrer ce bébé hors norme.

Dès ses premiers jours, Paris a été affublée de plusieurs surnoms affectueux par sa famille : « Pork Chop », « Big Mama », ou encore « Star ». Une image devenue virale montre la petite fille portant une grenouillère rose, un bavoir « Welcome to the world » et un nœud assorti sur la tête. Elle porte déjà des vêtements taille 6 mois.

Un accouchement impressionnant mais sans complications

Malgré le caractère inhabituel de la naissance, tout s’est bien passé. Paris a été prise en charge quelques jours en unité de soins intensifs néonatals, par mesure de précaution. « Elle va très bien », assure sa maman, visiblement soulagée. Pamela, en pleine forme, garde un excellent souvenir de l’accueil et du professionnalisme de l’équipe médicale.

Ce genre de naissance impressionne, mais n’est pas totalement inédit. En 2019, une mère new-yorkaise, Joy Buckley, avait accouché d’une petite fille de 15 livres et 5 onces (environ 7 kg), après une césarienne mobilisant trois médecins et un dispositif d’aspiration médicale. Quant au record absolu enregistré par le Guinness World Records, il date de 1955, en Italie, avec un bébé de 9,9 kg.

L’histoire de Paris Halo fait ainsi sourire, fascine, et rappelle surtout à quel point chaque naissance peut réserver des surprises. Dans son cocon familial, la petite fille est déjà entourée d’amour et de bienveillance. Quant à la maman Pamela, elle savoure pleinement ces premiers instants avec sa fille, en plaisantant sur les défis logistiques qu’implique déjà sa garde-robe.