Cette maman a l’astuce magique pour calmer les crises de bébé

Quand bébé fait une crise, il faut généralement attendre que ça passe. Les berceuses, les jouets qui couinent, la tétine… rien ne semble pouvoir apaiser le petit chérubin. Emma, une maman bien rodée, sait comment s’y prendre pour transformer les pleurs en rires. Sa vidéo, devenue virale, va changer la vie de nombreux parents.

L’art de la diversion, la voilà la solution

Quand bébé pleure ou gémit, les parents sont bien embarrassés. Ils poussent la chansonnette, improvisent un concert à base de comptines, dégainent tous les doudous du berceau. En clair, ils appliquent assidûment tout ce qu’ils ont lu dans les livres, mais bébé n’est toujours pas d’humeur à coopérer. Il monte dans les décibels et les parents se retrouvent impuissants face à ces pleurs, difficiles à décoder.

Les parents reniflent la couche et tendent le biberon, mais tout est en ordre de ce côté. Dommage qu’ils n’existent pas encore de traducteurs de bébés pour savoir ce qui les chagrine. Est-ce que ce sont les dents qui poussent ? Est-ce qu’il est malade ? Ce n’est pas aussi simple qu’avec un poupon inanimé. Si les baigneurs articulés se calment en un simple revers de bouton, avec un vrai bébé, c’est une véritable bataille. Emma du compte « a mother’s tale » a trouvé la technique magique que tous les parents attendaient.

La phrase inscrite sur la vidéo donne déjà un indice : « ne le laissez jamais deviner votre prochain geste ». Dès que son bébé commence à grogner, elle pousse un petit cri aléatoire qui détourne son attention illico presto et qui l’intrigue spontanément. Elle recommence plusieurs fois en veillant à faire des bruits toujours plus improbables et à la surprise générale : bébé adhère. Parfois, il faut savoir faire ressurgir le clown qui sommeille en soi. Avec un peu de ruse, un bébé en crise peut vite passer du sanglot au rire.

Une vidéo attendrissante qui a fait le buzz

La bouche de cette maman est un véritable instrument. Quand bébé devient turbulent ou qu’il s’agite, elle lui montre tout ce qu’elle peut faire avec ses cordes vocales et sa langue. Il faut au moins ça à cette mère, visiblement bien débordée si l’on en juge les tâches qui ornent son pantalon à rayures. Cette maman, qui compte quatre enfants à son actif, a d’ailleurs conquis toute la toile avec sa vidéo de secours.

Elle cumule 140 000 j’aime et dans les commentaires, les internautes oscillent entre le fou rire et la reconnaissance. « Je ne peux pas m’empêcher de la regarder », souligne l’un d’entre eux. « Brillant », salue un autre. « C’est tellement mignon », soutient encore un autre. Comment rester insensible devant un spectacle aussi adorable que improbable ? Emma, qui partage son quotidien mouvementé de mère et qui dresse une vitrine authentique de la maternité, sait comment inverser les crises de bébé. Avec trois enfants précédents, elle a eu le temps de s’entraîner et de peaufiner la technique.

Une astuce validée par les parents

Pour les personnes qui n’ont pas d’enfants, cette technique relève du génie. En revanche, pour les parents déjà bien ancrés dans leur rôle et familiers des crises de bébé, c’est une simple habitude, une tactique déjà mise en pratique de nombreuses fois. Dans les commentaires, nombreux sont en effet ceux qui disent « je me sens moins seul maintenant » ou « je fais pareil avec mon enfant ».

D’autres partagent aussi leurs astuces secrètes et les mettent à disposition des parents : « J’ai toujours un éternuement ridicule ou un bruit d’animal prêt à l’emploi ». Comme le prouve Emma, maman sur tous les fronts, être parent est un éternel apprentissage et une constante mise en scène. Être maman n’est pas un conte de fée mais vous pouvez embellir la réalité avec un peu de malice.

La prochaine fois que votre bébé fait une crise, mimez Emma et voyez si la magie opère. Mais attention à ne pas minimiser ce que votre enfant ressent. Il a parfois besoin de s’exprimer et ça passe autant par les gazouillis que par les grognements.