Ce message sur l’accès à l’éducation va bouleverser vos certitudes !

L’éducation, ce droit fondamental, est-elle réellement accessible à tou.te.s les enfants du monde ? La réponse pourrait bien vous surprendre… À l’occasion des 35 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), célébrée chaque année le 20 novembre, une campagne menée par l’association Action Education et l’agence Mlle Pitch vous invite en cette fin d’année à reconsidérer cette certitude. Intitulée « Les enfants hackent le PAF », cette campagne place (enfin) les enfants au cœur du débat.

Pourquoi « les enfants hackent le PAF » ?

Imaginez un instant des enfants déguisé.e.s en présentateur.rice.s télé, prenant le contrôle du PAF (le Pôle Audiovisuel Français) pour diffuser des messages puissants sur l’accès à l’éducation. Ce n’est pas une fiction, mais bien le concept audacieux de cette campagne. Loin des clichés habituels, cette initiative permet à des enfants de se mettre en scène dans des formats télévisuels familiers pour diffuser des statistiques chocs et des exemples concrets. Le but ? Mettre en lumière les défis colossaux que rencontrent des millions d’enfants pour accéder à une éducation digne de ce nom.

Les messages sont clairs et frappants : « Tout enfant a le droit d’apprendre », « L’éducation est la clé de notre avenir ». Ces simples phrases résonnent comme des vérités universelles, mais la réalité est bien plus complexe. En effet, un.e enfant sur six dans le monde ne bénéficie toujours pas de ce droit fondamental. C’est ce triste constat qui sert de point de départ à cette campagne de l’association Action Education et l’agence Mlle Pitch, invitant chacun.e de nous à prendre conscience des inégalités en matière d’éducation et à les combattre.

Une étude révélatrice sur les perceptions des enfants

En complément de cette campagne médiatique, Action Education et Mlle Pitch ont collaboré avec OpinionWay pour réaliser une étude intitulée « Quels regards les enfants portent-iels sur l’école ? ». Menée durant l’été 2024, cette étude dévoile des résultats fascinants sur la perception qu’ont les enfants de leur propre système éducatif. L’un des chiffres marquants : 92 % des enfants interrogés apprécient l’école ! Pourtant, un grand nombre d’entre elle/eux pensent que des efforts considérables sont nécessaires pour garantir un accès égalitaire à l’éducation. Ce constat ne devrait-il pas nous inciter à réfléchir sur l’inégalité flagrante entre les systèmes scolaires dans le monde ?

Les jeunes ne manquent pas d’aspirations, mais aussi d’inquiétudes. L’étude met en lumière les préoccupations des enfants vis-à-vis de l’égalité des chances, avec une volonté de voir des changements concrets pour que chaque enfant, qu’iel vive dans un pays riche ou pauvre, puisse bénéficier d’une éducation de qualité.

Une campagne créative pour un enjeu mondial

La campagne ne se contente ainsi pas de jouer sur la corde de la sensibilité. À travers des affichages percutants dans les rues et le métro, des spots dans les cinémas, des messages dans les médias, et une présence visible sur les plateformes numériques, elle s’efforce de toucher un large public. Mais au-delà de la sensibilisation, l’objectif est bien plus ambitieux : il s’agit de mobiliser. Mobiliser les décideur.se.s, les acteur.rice.s politiques, mais aussi le grand public pour qu’iels soutiennent activement les initiatives visant à garantir un accès équitable à l’éducation pour tou.te.s les enfants.

Magali Faget, fondatrice et directrice de la création chez Mlle Pitch, résume parfaitement la démarche de cette campagne : « Qui de mieux que les enfants pour parler du sujet majeur qui les concerne directement ? Cette campagne leur donne une plateforme pour exprimer leurs préoccupations et rappeler que l’accès à l’éducation doit être une priorité pour tou.te.s ».

Un droit fondamental pour tou.te.s les enfants

L’éducation n’est pas un luxe, elle est un droit. Sauf qu’il est essentiel de se rappeler que ce droit n’est pas une réalité pour tou.te.s les enfants. Des millions d’enfants à travers le monde vivent dans des conditions où l’accès à l’éducation est restreint, voire inexistant. Qu’il s’agisse de conflits armés, de pauvreté extrême, de discriminations ou d’inégalités structurelles, les obstacles à l’éducation sont nombreux et variés. Et pourtant, c’est l’éducation qui est le moteur du changement social, le levier qui permet de briser le cycle de la pauvreté et de garantir un avenir meilleur.

La campagne « Les enfants hackent le PAF » nous rappelle ainsi que l’éducation ne peut être une promesse pour certain.te.s et une illusion pour d’autres. Elle nous pousse à repenser notre conception de l’éducation et à réfléchir à ce que nous, en tant que société, pouvons faire pour que chaque enfant ait une chance égale de réussir. Au-delà des chiffres, des slogans et des images chocs, ce message appelle à l’action.

Il est temps de changer notre regard sur l’accès à l’éducation et de prendre conscience que ce n’est pas un privilège réservé à quelques-un.e.s, mais un droit fondamental qui doit être garanti à tou.te.s les enfants, sans exception. Si ce message bouleverse vos certitudes, c’est qu’il a probablement trouvé sa cible : notre conscience collective.