Savent-ils partager ? Ces vidéos d’enfants attendrissent Internet

Les vidéos d’enfants en train de faire face à des situations de partage sont devenues un véritable phénomène sur Internet, et particulièrement sur TikTok. Derrière le côté attendrissant de ces scènes se cache un défi des plus simples… mais pas aussi évident qu’il n’y paraît : les enfants vont-ils partager ? À l’origine de cette tendance : le fameux « cookie challenge », un test aussi mignon qu’instructif.

Partager ou non… tel est le dilemme

Imaginez la scène : trois assiettes sur la table : deux remplies de douceurs, la troisième désespérément vide. Et au centre, un petit humain tout sourire qui n’a aucune idée que des milliers d’internautes vont bientôt « analyser » sa réaction. Va-t-il tendre un biscuit à papa ou maman qui n’a pas de biscuit dans son assiette ? Ou, au contraire, se contenter d’un regard innocent tout en croquant à pleines dents dans son trésor sucré ?

C’est là tout le sel du « cookie challenge » : il révèle, en quelques secondes, une infinité de nuances d’émotions. Certains enfants partagent spontanément, avec une tendresse qui ferait pleurer un ours en peluche. D’autres hésitent, le regard fuyant, pesant chaque option comme s’ils négociaient un traité de paix. Et puis il y a ceux qui n’ont absolument aucune intention de partager et qui assument leur choix avec aplomb.

@austingeter Doing the cookie challenge with Charlie. Just watch her sit there in between us just blocking us out the whole time 😂 ♬ original sound – austingeter

Le développement émotionnel, pas la morale

Derrière ces vidéos virales ne se cache pas un test de moralité, mais plutôt un moment de vie teinté d’authenticité. Comme l’explique au New York Times Tovah Klein, professeure en psychologie de l’enfant, « ces mini-expériences n’ont rien de scientifique, les parents doivent être prudents avant d’interpréter ces réactions ». L’attitude d’un enfant face au partage dépend d’une multitude de facteurs : sa faim du moment, son niveau de fatigue, ou même simplement l’envie de croquer dans un cookie sans se poser trop de questions.

Un refus de partager ne fait ainsi pas de lui un petit monstre en devenir, tout comme une générosité soudaine ne signifie pas qu’il va ouvrir une ONG à 18 ans. Ce qui compte ici, c’est la spontanéité. Et c’est précisément cela qui fait le charme de ces vidéos : elles capturent l’instant brut, sans script ni filtre, où un enfant fait face à une émotion complexe avec ses moyens du bord.

Du rire… mais aussi de la réflexion

Derrière les gloussements et les cœurs qui explosent dans les commentaires, une vérité douce se dessine : le partage, ça s’apprend. Ce n’est pas un réflexe inné, mais un comportement qui se construit au fil du temps, à travers l’exemple, les discussions, et bien souvent… les erreurs. Les enfants testent, expérimentent, parfois se trompent. Et c’est normal.

Ces vidéos, sans le vouloir, remettent aussi en lumière le rôle fondamental de la famille dans ce processus d’apprentissage. Car avant de donner un cookie, il faut comprendre ce que cela implique. C’est là que l’éducation émotionnelle entre en jeu : nommer ses émotions, comprendre celles des autres, développer l’empathie. Bref, un sacré programme, surtout quand on a encore du chocolat sur les joues.

Une vague virale, douce comme un cookie

Si les enfants sont les vedettes incontestées de ces vidéos, les parents ne sont pas en reste. Derrière la caméra, ils guettent la réaction, ravalent un fou rire ou lâchent une exclamation surprise. Ces vidéos sont des instants de connexion, de jeu, de surprise. Des souvenirs précieux immortalisés dans le Cloud, certes, mais surtout dans le cœur.

Sur TikTok et Instagram, les vidéos de ce genre se comptent ainsi désormais par milliers. Elles débordent de mignonnerie, mais aussi d’un regard attendri sur l’enfance. Elles nous rappellent que l’empathie n’est pas une case à cocher, mais une graine à cultiver. Que le fait de donner un biscuit, aussi anodin que cela puisse paraître, est un geste profondément humain.

Alors, les enfants savent-ils partager ? Oui, parfois. Non, parfois aussi. Et c’est très bien comme ça. Car chaque réaction, chaque hésitation, est une preuve de leur apprentissage du monde. Terminons par tout de même préciser que, si ces vidéos sont une source d’amusement et de tendresse, elles soulèvent aussi une question importante : la visibilité des enfants sur Internet. Chaque parent doit être conscient des risques liés à la publication d’images ou de vidéos de ses enfants et doit protéger leur vie privée.