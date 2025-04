Une complication rare et dangereuse après l’accouchement : Meghan Markle témoigne

Dans le premier épisode de son nouveau podcast « Confessions of a Female Founder », Meghan Markle s’est livrée sur un moment particulièrement éprouvant de sa vie de jeune mère. Lors d’une discussion avec Whitney Wolfe Herd, fondatrice de Bumble, la duchesse de Sussex a révélé avoir souffert d’une pré-éclampsie post-partum, une complication rare mais sérieuse qui peut survenir après la naissance d’un enfant.

Une révélation personnelle et inattendue

Dans une conversation intime et sincère, Meghan confie avoir traversé une épreuve peu connue du grand public, sans préciser s’il s’agissait de la naissance de son fils Archie ou de sa fille Lilibet : « Nous avons toutes les deux vécu des expériences très similaires – bien que nous ne nous connaissions pas à l’époque – avec le post-partum, et nous avons toutes les deux eu une pré-éclampsie. Une pré-éclampsie post-partum ». Meghan poursuit avec des mots forts :« C’est tellement rare et tellement effrayant ». Son invitée, elle aussi passée par cette épreuve, confirme : « C’est une question de vie ou de mort, vraiment ».

Qu’est-ce que la pré-éclampsie post-partum ?

La pré-éclampsie est une complication grave liée à la grossesse. Elle se manifeste généralement après la 20e semaine de grossesse, mais peut également apparaître dans les jours ou semaines suivant l’accouchement, on parle alors d’une pré-éclampsie post-partum.

Concrètement, il s’agit d’un déséquilibre vasculaire : le corps de la mère développe une hypertension artérielle élevée, souvent accompagnée de protéines dans les urines, signe que les reins sont touchés. Ce dysfonctionnement est lié à un problème de vascularisation du placenta pendant la grossesse, qui peut continuer à produire des effets toxiques même après l’accouchement. Les symptômes incluent :

des maux de tête intenses,

des troubles de la vision (flashs lumineux, vision floue),

des douleurs dans le haut de l’abdomen ou la poitrine,

un essoufflement,

des œdèmes (gonflements),

une sensation générale de malaise.

Si elle n’est pas détectée et prise en charge rapidement, cette affection peut conduire à des complications (très) graves : convulsions (éclampsie), atteinte du foie, des reins, voire une issue fatale dans les cas les plus extrêmes. C’est donc une urgence médicale (et vitale) qui peut survenir même après un accouchement considéré comme sans complication.

Lever le voile sur une réalité invisible

Meghan Markle insiste sur l’importance de parler ouvertement de ces expériences, souvent tues par culpabilité ou ignorance : « Le monde ne sait pas ce qui se passe en silence. Et dans le silence, vous essayez toujours d’être présente pour les gens – surtout pour vos enfants – mais ces choses sont d’énormes alertes médicales ». À travers ce témoignage, elle espère briser un tabou autour de la santé post-partum et encourager les femmes à écouter leur corps, poser des questions et chercher du soutien, y compris bien après la naissance.

Trop souvent, le post-partum est idéalisé ou minimisé. Le témoignage de Meghan Markle rappelle que, même dans les cas les plus « discrets », la santé des jeunes mères nécessite une vigilance constante. En parlant sans détour de sa pré-éclampsie post-partum, elle contribue à mieux faire connaître cette complication et, surtout, à libérer la parole autour du vécu médical et émotionnel des femmes après l’accouchement.