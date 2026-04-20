O uso frequente de toalha de banho pode agravar a quebra dos cabelos.

Após o banho, muitas pessoas têm o instinto de esfregar o cabelo vigorosamente com uma toalha para secá-lo mais rapidamente. No entanto, essa prática comum pode, na verdade, aumentar a quebra e enfraquecer a fibra capilar. Quando o cabelo está molhado, sua estrutura fica mais vulnerável. A cutícula — a camada protetora externa do fio — fica ligeiramente aberta, tornando a fibra mais suscetível a danos mecânicos. Esfregar repetidamente o cabelo com uma toalha comum pode causar microfricção que danifica a superfície dos fios. Como resultado, o comprimento pode ficar mais quebradiço, sem brilho e propenso a pontas duplas.

Por que o atrito agrava a quebra

O tecido atoalhado tradicional tem uma textura relativamente áspera. Quando o cabelo é esfregado vigorosamente, as fibras têxteis criam fricção que pode levantar a cutícula.

De acordo com um estudo publicado no International Journal of Trichology , danos mecânicos repetidos, como fricção excessiva ou escovação vigorosa demais, podem alterar a estrutura da cutícula e enfraquecer a resistência do cabelo. Os pesquisadores enfatizam que o cabelo molhado é particularmente suscetível ao estresse mecânico, aumentando o risco de quebra. Esse fenômeno afeta todos os tipos de cabelo, mas pode ser mais perceptível em cabelos longos, cacheados ou já fragilizados por tratamentos químicos.

Os passos certos para preservar o seu cabelo.

Para minimizar os danos, recomenda-se o uso de técnicas mais delicadas após a lavagem:

Em vez de esfregar, dê leves batidinhas no cabelo com a toalha.

Aperte delicadamente as extremidades para absorver o excesso de água.

Use uma toalha de microfibra ou um pano de algodão macio.

Evite torcer o cabelo molhado.

A microfibra é frequentemente preferida porque absorve água de forma eficiente e reduz o atrito.

A importância de reduzir o estresse mecânico

Os hábitos diários desempenham um papel significativo na aparência do cabelo. Ao limitar os danos mecânicos repetidos, é possível manter as fibras capilares mais fortes. Uma rotina suave ajuda a manter o cabelo mais macio, brilhante e menos propenso à quebra. Muitos especialistas também recomendam desembaraçar o cabelo cuidadosamente quando estiver molhado para minimizar a tensão na fibra capilar.

Uma simples mudança na rotina de cuidados com o cabelo.

Mudar a forma como você seca o cabelo leva apenas alguns segundos a mais, mas pode ter um efeito visível a longo prazo. Uma abordagem mais suave ajuda a preservar a estrutura dos fios e a melhorar sua aparência geral. Esse tipo de ação faz parte de uma rotina completa de cuidados capilares que prioriza a delicadeza e a consistência.

Esfregar o cabelo vigorosamente com a toalha é um hábito comum que pode agravar a quebra da fibra capilar. Ao adotar técnicas mais suaves, como dar leves batidinhas no comprimento dos fios, é possível limitar os danos e manter o cabelo mais forte. Pequenos ajustes na sua rotina diária podem contribuir para a saúde capilar a longo prazo.