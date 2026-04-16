Maquiagem gótica para mulheres: como criar um visual sombrio e misterioso

Inventar
Stéphanie Petit
Maquillage gothique femme : look sombre
Pexels - Antonio Friedemann

A maquiagem gótica constitui um universo de beleza próprio, muito distante dos códigos clássicos. Esse estilo sombrio se baseia em três pilares fundamentais: uma tez pálida ou amarelada , um olhar marcante e meticulosamente elaborado e lábios escuros e intensos .

Artistas, cosplayers, performers ou simplesmente amantes de uma estética peculiar: todos encontram nessa maquiagem um poderoso meio de autoafirmação.

Adotar esse visual também significa afirmar sua individualidade, sua liberdade e pertencer a uma comunidade que valoriza a originalidade. Nós te guiamos passo a passo por essa transformação encantadora.

O que é maquiagem gótica?

A maquiagem gótica é imediatamente reconhecível por suas três características visuais marcantes: uma tez deliberadamente pálida, quase espectral, olhos intensamente escuros e lábios em tons profundos: preto, bordô, ameixa ou roxo.

Essa trindade estética definiu a identidade visual desse estilo por décadas.

Mas esse termo abrange uma infinidade de variações. O estilo vampírico explora o mistério das criaturas da noite, enquanto o estilo vitoriano privilegia uma elegância sóbria e refinada.

O gótico romântico cultiva a melancolia, o cyberpunk incorpora elementos futuristas e o punk abraça a transgressão. Outros subgêneros incluem fetiche sombrio , metal , drag sombrio , steampunk, zumbis e esqueletos para o Halloween.

Todas essas variações alimentam uma criatividade sem limites.

Esse estilo de maquiagem não é exclusivo da comunidade gótica . De drag queens com visual sombrio a cosplayers, artistas de palco ou simplesmente pessoas que preferem um look mais pesado, os perfis de quem o adota são numerosos e variados.

Algumas pessoas adotam essa prática apenas em ocasiões especiais, outras a transformam em um ritual diário.

Além da estética, esse estilo incorpora uma verdadeira afirmação de identidade.

Ter o rosto pálido e o olhar penetrante é optar por não permanecer indiferente, por causar impacto e por pertencer a uma rica tradição artística que atravessa gerações desde os anos 1980.

Os materiais essenciais para criar maquiagem gótica

Para conseguir um visual gótico convincente, é necessário selecionar cuidadosamente os produtos cosméticos. A qualidade e a precisão das ferramentas fazem toda a diferença entre um resultado amador e um profissional.

Para a tez, uma base clara e à prova d'água , mais clara que o seu tom de pele natural, continua sendo o ponto de partida essencial. Um BB cream ou um primer de maquiagem prepara a pele e prolonga a duração da maquiagem.

Um pó branco ou marfim sela tudo, criando um efeito porcelana imediato. Em seguida, iluminadores frios intensificam o aspecto etéreo do rosto.

Aqui estão os itens essenciais para olhos e lábios:

  • Um delineador líquido preto de ultraprecisão , de preferência à prova d'água, para traçar linhas nítidas e duradouras.
  • Sombras para olhos ultra pigmentadas, escuras e metálicas em tons de cinza, preto ou roxo, para esculpir as pálpebras.
  • Rímel preto intenso e cílios postiços dramáticos para um look arrasador.
  • Um batom escuro (preto, bordô, ameixa, vermelho-sangue, escarlate ou roxo) combinado com um lápis de contorno labial kohl da mesma cor.
  • Lentes de contato coloridas (azuis, verdes ou roxas) estão disponíveis como opção para acentuar o aspecto misterioso do olhar.

Todos esses produtos têm a vantagem de serem veganos e livres de crueldade animal , uma exigência cada vez mais compartilhada pela comunidade. Cada elemento desempenha um papel específico na criação do visual geral.

Como criar uma maquiagem gótica em 5 passos?

Passo 1: Prepare e aplique a base clara.

Tudo começa com um hidratante, BB cream ou base de maquiagem. Essa etapa previne imperfeições e garante melhor aderência da base.

Em seguida, aplique a base clara com uma esponja ou pincel, cobrindo o rosto e o pescoço uniformemente. Espalhe bem para evitar linhas marcadas.

Passo 2: Finalize a maquiagem com pó.

Aplica-se pó claro ou cor de marfim com um pincel em todo o rosto.

Ele cria uma base perfeita e realça o efeito porcelana. Tenha cuidado para não deixar o produto entrar em contato com o cabelo ou as orelhas: a precisão é fundamental.

Passo 3: Trabalhando no visual gótico

O delineador preto é aplicado em uma linha grossa ao longo dos cílios superiores e inferiores. Em seguida, é esfumado na pálpebra para evitar uma transição brusca.

Sombras escuras criam um efeito esfumado ou olhos amendoados, com um olhar de boneca.

A máscara de cílios preta realça a profundidade do olhar, e cílios postiços dramáticos completam esse visual impactante e marcante.

Etapas 4 e 5: Lábios e retoques finais

O lápis de contorno labial Kohl define os lábios com precisão, engrossando os contornos e evitando que o batom borre. Também pode ser aplicado na parte interna dos lábios antes da aplicação de batons escuros.

Por fim, iluminadores com tons frios esculpem o rosto e conferem-lhe um brilho espectral. Lentes de contato opcionais, azuis ou roxas, amplificam o aspecto enigmático do olhar.

Adotar a maquiagem gótica para o dia a dia: dicas e variações criativas

Incorporar esse estilo à sua rotina de beleza a longo prazo requer um pouco de organização. Manter todos os seus cosméticos em um estojo de maquiagem específico garante a segurança deles e facilita cada aplicação.

Uma solução simples e prática para os fãs do gênero.

A maquiagem gótica oferece dezenas de variações para atender a todos os gostos. Você pode ajustar a cor da base, escolher um batom roxo em vez de escarlate ou explorar diferentes técnicas para os olhos, dependendo do seu humor.

A maquiagem para o dia a dia usa sombras mais suaves, enquanto a maquiagem para a noite permite explorar toda a intensidade do estilo.

Para o Halloween ou um evento temático, ousamos e vamos além, com vampiros, zumbis ou esqueletos.

O segredo é abraçar esse estilo atípico , experimentar livremente e transformar cada aplicação em uma verdadeira expressão criativa, independentemente do tipo de corpo ou silhueta.

Stéphanie Petit
Stéphanie Petit
Sou redatora do site The Body Optimist. Apaixonada pelo papel da mulher no mundo e pela sua capacidade de promover mudanças, acredito firmemente que elas têm uma voz única e essencial que precisa ser ouvida. Naturalmente curiosa, gosto de explorar questões sociais, mentalidades em constante evolução e iniciativas inspiradoras que contribuam para uma maior igualdade. Através dos meus artigos, faço o possível para apoiar causas que incentivem as mulheres a se afirmarem, a ocuparem o seu lugar e a serem ouvidas.
Article précédent
Maquiagem de palhaço para mulheres: tutorial fácil para iniciantes no Halloween de 2026
Article suivant
Maquiagem para festivais para mulheres: 8 ideias de looks boêmios e hippies

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Maquiagem para festivais para mulheres: 8 ideias de looks boêmios e hippies

Os festivais são o cenário perfeito para expressar sua criatividade em termos de beleza sem qualquer restrição. A...

Maquiagem de palhaço para mulheres: tutorial fácil para iniciantes no Halloween de 2026

O Halloween está chegando e a ideia de maquiagem de palhaço está se tornando cada vez mais popular....

Nossas melhores ideias de maquiagem para o carnaval: fáceis e originais.

O Carnaval é muito mais do que um simples desfile de fantasias. É um convite para se reinventar,...

Maquiagem diabólica para o Halloween: tutorial de look diabólico para mulheres

O Halloween está chegando, e a maquiagem de diabinha é uma aposta certeira. Este visual de diabinha para...

Maquiagem de esqueleto para mulheres: ideias de Halloween para um look perfeito

O Halloween está chegando, e todos os anos, a maquiagem de esqueleto se destaca como uma das opções...

Maquiagem de bruxa para o Halloween de 2026: ideias criativas e fáceis

O Halloween está chegando, e a maquiagem de bruxa é uma das fantasias mais populares todos os anos....