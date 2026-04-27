Maquiagem e óculos: técnicas que realmente realçam o olhar.

Os óculos, embora inegavelmente estilosos e que dão um toque especial ao rosto, às vezes podem obscurecer os olhos. Nossos olhos, realçados com sombra, desaparecem atrás das lentes, e a maquiagem perde o seu encanto. Mas isso não significa que precisamos abrir mão de estar sempre bonitas. Aqui estão algumas técnicas para fazer seus olhos se destacarem mesmo com lentes corretivas.

Considere o tipo de correção que você deseja.

Aplicar maquiagem usando óculos é uma arte delicada. É ainda mais complexo se você tiver baixa visão em ambos os olhos. Você precisa se maquiar em meio à confusão, confiando apenas nos outros sentidos. Isso por si só já é uma habilidade notável, digna de reconhecimento. Antes de salvar uma inspiração de maquiagem no Pinterest ou usar hashtags chamativas como modelo, a maquiadora profissional Lisa Eldridge enfatiza a importância de considerar o tipo e o grau de correção das suas lentes.

Se você tem hipermetropia, elas terão um efeito de ampliação, enquanto que, se você tem miopia, tenderão a fazer seus olhos parecerem menores. De acordo com a especialista, que demonstra seu talento em rostos de celebridades, esse é um detalhe crucial para aperfeiçoar sua rotina de beleza e revelar o potencial dos seus olhos — a janela da alma.

Obviamente, esta não é uma regra absoluta, nem uma ciência exata; é simplesmente uma orientação, uma recomendação para conseguir uma maquiagem que te favoreça. Se você tem miopia, abra o olhar com iluminador no canto interno e estenda a sombra até o osso da sobrancelha. Por outro lado, se você tem hipermetropia e usa óculos com lentes de aumento, certifique-se de esfumar mais o produto e definir os olhos com sombras mais escuras.

Curve os cílios horizontalmente para maior conforto.

Se você usa óculos, com certeza já passou pela frustração de ter os cílios batendo nas lentes. Só de pensar nisso já dá vontade de explodir. É definitivamente uma das sensações mais desagradáveis, depois do atrito entre as coxas e das meias que escorregam. Para evitar esse incômodo sem abrir mão do seu rímel colorido, use um rímel alongador em vez de um que dê muito volume. Penteie os cílios na horizontal ou levemente na diagonal para defini-los sem se incomodar com a presença deles.

Nas páginas da Vogue , a especialista aconselha quem tem hipermetropia a optar por uma máscara de cílios de "alta definição" para separar bem os cílios e evitar o aspecto de "patas de aranha". Você pode simplesmente modelar seus cílios, sem adicionar produto, curvando-os manualmente para um efeito natural e sofisticado.

Escolha cores que combinem com a sua moldura.

Enquanto muitas pessoas optam por armações neutras e versáteis, outras deixam seu lado extravagante e um toque de excentricidade brilhar. De qualquer forma, você provavelmente já ouviu falar de análise de cores, a técnica de criar harmonia de cores ao redor do seu rosto. Se você usa armações transparentes que se misturam perfeitamente com suas feições, você tem total liberdade para explorar todas as tonalidades da sua paleta.

Você usa armações escuras, puxando para o marrom ou azul-marinho? Opte por tons suaves como pastel, azul gelo ou lilás. Adicione toques de brilho para equilibrar o visual e criar um ponto focal. Usa óculos coloridos e divertidos? Experimente sombras camaleônicas em tons de bege, marrom ou rosa.

Ajuste sua maquiagem de acordo com o formato dos seus óculos.

O formato dos seus óculos influencia diretamente a forma como seus olhos são percebidos. O objetivo é simples: criar harmonia entre a armação e a maquiagem, sem sobrecarregar o rosto.

Armações redondas: suavizam os traços. Para evitar uma aparência apagada, defina os olhos com um delineador levemente angulado ou uma sombra mais intensa no canto externo. Isso adiciona contraste e definição.

Armações quadradas ou angulares já conferem rigidez ao rosto. Nesses casos, o ideal é uma mistura suave de sombras, degradês sutis e texturas acetinadas para equilibrar as linhas.

Armações grandes: como cobrem grande parte do rosto, opte por uma maquiagem que permaneça visível através das lentes. Iluminar a pálpebra e aplicar rímel bem espaçado costuma ser suficiente para abrir o olhar sem exageros.

Armações finas ou discretas: elas deixam mais espaço para a maquiagem. Assim, você pode optar por um delineado mais ousado ou uma cor mais intensa na pálpebra.

Mas o mais importante: divirta-se, experimente, teste!

Aplicar maquiagem usando óculos às vezes pode ser um teste de paciência. No entanto, nenhum conselho substitui sua intuição: você continua sendo a criadora da sua própria maquiagem. Estas recomendações são apenas sugestões para facilitar o processo na hora de se maquiar. Elas não devem restringir sua personalidade ou seu estilo.

O segredo é encontrar o que realmente te deixa confortável, tanto na técnica em si quanto no resultado final. Algumas técnicas podem funcionar perfeitamente no papel, mas podem parecer muito exageradas ou artificiais quando você coloca os óculos.

Por fim, lembre-se de que os óculos não são uma máscara, mas sim parte integrante da sua autoexpressão. Eles certamente alteram a percepção do seu rosto, mas também podem realçar seu estilo, afirmar sua personalidade ou até mesmo se tornar um elemento estético marcante. Ao integrá-los completamente à sua rotina de beleza, você transforma um fator aparentemente limitante em um verdadeiro campo fértil para a criatividade.