Essa modelo aparece sem maquiagem e provoca inúmeras reações.

A modelo e influenciadora sul-coreana Choi Jun Hee chamou a atenção recentemente ao compartilhar um vídeo sem maquiagem. Conhecida por suas aparições meticulosamente produzidas nas redes sociais, ela optou por mostrar seu rosto natural, um contraste marcante com a imagem geralmente associada às suas postagens.

Um vídeo natural que surpreende os internautas

No curto vídeo postado no Instagram, Choi Jun Hee aparece primeiro usando óculos e sem maquiagem, adotando um estilo deliberadamente simples. O vídeo então mostra uma transição para seu visual habitual, caracterizado por uma maquiagem mais elaborada. Esse contraste visual rapidamente gerou diversas reações online, com alguns internautas expressando surpresa com essa "transformação".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por ָ 「 준희 」 (@1_6_9._9)

Uma publicação compartilhada antes de um evento importante.

Essa declaração surge enquanto a modelo se prepara para celebrar seu casamento, marcado para maio. Com essa publicação, ela parece ter querido mostrar um lado mais pessoal de sua imagem pública, destacando um visual natural raramente visto em suas redes sociais.

Choi Jun Hee também é conhecida como filha da atriz sul-coreana Choi Jin Sil, uma figura proeminente na indústria do entretenimento de seu país. Há vários anos, ela vem desenvolvendo sua própria presença online, principalmente por meio de conteúdo sobre moda e estilo de vida.

Uma reflexão sobre a imagem nas redes sociais

O vídeo é acompanhado por uma mensagem bem-humorada que incentiva os espectadores a não julgarem um livro pela capa, um tema frequentemente explorado por criadores de conteúdo. Ao exibir diferentes facetas de sua imagem, a modelo e influenciadora sul-coreana Choi Jun Hee ilustra como as redes sociais podem influenciar a percepção pública.

As reações observadas demonstram um interesse contínuo em conteúdo que enfatiza a autenticidade. Vários internautas destacaram sua apreciação por essa abordagem, acreditando que ela contribui para uma representação mais realista da vida cotidiana.

Entre a imagem pública e a espontaneidade

Esse tipo de publicação também reflete uma evolução nas práticas digitais, em que muitas figuras públicas optam por alternar entre conteúdo altamente produzido e momentos mais espontâneos. Essa abordagem permite que elas mantenham uma conexão direta com seu público, ao mesmo tempo que diversificam os formatos que oferecem.

Ao compartilhar este vídeo sem maquiagem, a modelo e influenciadora sul-coreana Choi Jun Hee finalmente apresenta uma visão mais matizada da imagem pública, lembrando-nos de que as aparências divulgadas online muitas vezes resultam de escolhas estéticas específicas.