Na areia, esta modelo curvilínea exibe orgulhosamente sua figura.

Modelos
Anaëlle G.
@jocelyncorona_ / Instagram

A modelo Jocelyn Corona chama a atenção com um ensaio fotográfico ambientado em uma paisagem desértica de tons quentes. Posando sobre areia e rochas, ela exibe uma figura imponente, acentuada por um conjunto preto estruturado combinado com um cinto vermelho de estampa marcante. O conjunto cria um contraste visual impressionante, destacando as linhas da peça e a postura confiante da modelo.

Uma silhueta marcante em um ambiente natural.

A luz natural realça a estética da série de imagens, projetando tons dourados que destacam a pele e as texturas. A produção privilegia uma abordagem minimalista, permitindo que a postura confiante da modelo Jocelyn Corona seja o centro das atenções. Ela adota uma postura firme, combinando um olhar direto com uma atitude natural. Essa abordagem ajuda a transmitir uma imagem de confiança e autenticidade. Esse tipo de direção artística está alinhado com uma tendência que celebra a diversidade de corpos e a autoexpressão por meio da moda.

Uma publicação elogiada por internautas

Compartilhadas nas redes sociais, as fotos geraram inúmeras reações positivas. Nos comentários, muitos usuários expressaram sua admiração pela autoconfiança de Jocelyn Corona e pela imagem de segurança que ela transmite. Muitas mensagens destacaram o poder da imagem e a elegância da composição, elogiando uma representação inspiradora da diversidade corporal.

Com esta série de imagens, Jocelyn Corona alinha-se a essa tendência, ilustrando uma abordagem onde estilo e autoconfiança são os protagonistas. Esta publicação destaca o crescente interesse do público por conteúdo que mostra a diversidade de origens e tipos de corpo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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Essa modelo aparece sem maquiagem e provoca inúmeras reações.

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