Em 2026, o crochê está destinado a se tornar a tendência de moda indispensável.

Tendências da moda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ramon Hernandez / Pexels

Tradicionalmente associado a peças artesanais e memórias de verão, o crochê está voltando com força total aos guarda-roupas. Em 2026, consolidou-se como uma tendência de moda completa, impulsionada pelo retorno a itens feitos à mão e materiais texturizados.

O retorno de uma técnica tradicional

O crochê, uma técnica têxtil ancestral, está fazendo um grande retorno na moda contemporânea. Agora, ele pode ser encontrado em diversas coleções, desde roupas de praia até peças mais sofisticadas para o dia a dia. Esse interesse renovado reflete o desejo de valorizar o trabalho artesanal e as habilidades tradicionais em contraste com uma indústria da moda mais padronizada e industrializada.

Uma estética que mescla nostalgia e modernidade.

O sucesso do crochê reside também em sua estética singular. Seus padrões vazados, texturas visíveis e aparência ligeiramente irregular conferem um toque orgânico às silhuetas. Em 2026, ele é reinventado com cortes mais modernos, cores contemporâneas e combinações inesperadas, permitindo sua incorporação tanto em looks casuais quanto em produções mais sofisticadas.

Uma tendência impulsionada pela busca pela autenticidade.

Além do estilo, o ressurgimento do crochê reflete uma evolução nas expectativas da moda. Os consumidores buscam peças mais exclusivas e duráveis que contem uma história. O crochê atende a essa demanda ao exibir uma estética artesanal, bem distante da produção em massa e das tendências passageiras.

Peças versáteis no guarda-roupa

Vestidos, blusas, acessórios ou até conjuntos coordenados: o crochê se adapta a muitas peças básicas do guarda-roupa. Sua capacidade de brincar com a transparência e a sobreposição o torna um aliado ideal para as estações de primavera e verão. Pode ser usado sozinho para um visual marcante ou incorporado a um look mais estruturado para adicionar um toque de textura.

Em 2026, o crochê surge como uma grande tendência, mesclando a herança artesanal com a modernidade. Tanto estético quanto simbólico, ele ilustra o retorno de uma moda mais autêntica e texturizada, onde as peças feitas à mão ganham destaque.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
"Printmaxxing": esta nova tendência da moda foca-se inteiramente em padrões.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Printmaxxing": esta nova tendência da moda foca-se inteiramente em padrões.

Após temporadas dominadas por tons neutros e silhuetas discretas, a moda está mudando de rumo. Uma tendência emergente...

Quais as melhores dicas de estilo para tamanhos plus size?

Resposta rápida As melhores dicas de estilo para tamanhos grandes se baseiam em três pilares: conhecer o seu...

As alpargatas com salto plataforma estão fazendo um retorno inesperado em 2026.

Elas evocam verões passados e looks um tanto esquecidos… e, no entanto, as espadrilles de plataforma estão fazendo...

Calcinhas descartáveis femininas: a solução prática para viagens.

Viajar leve, sem sacrificar o conforto ou a higiene: este é o desafio enfrentado diariamente por milhões de...

Bege, verde pistache...: as cores que dominarão as praias neste verão.

O verão de 2026 promete ser vibrante e colorido nas praias. De tons naturais e pastéis reinventados a...

Os óculos grandes inspirados nos anos 2000 estão de volta à moda.

Os óculos XXL, com suas armações largas, formatos marcantes e visual impactante, estão fazendo um retorno triunfal na...