Como a bolsa amassada está se tornando a nova marca registrada da moda.

Tendências da moda
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Muneeb Malhotra / Pexels

Macia, texturizada, quase despretensiosa: a bolsa amassada chama a atenção por onde passa. Bem diferente dos designs rígidos, ela exala uma vibe mais livre e espontânea. Essa tendência está conquistando tanto as passarelas quanto as ruas, redefinindo sutilmente as normas da moda.

Um visual desconstruído que muda tudo.

A bolsa amassada se destaca imediatamente por sua aparência propositalmente irregular e plissada. Aqui, não há linhas rígidas nem formas fixas: o material vive, se move e se transforma a cada movimento seu.

Confeccionada com materiais flexíveis como couro, cetim ou certos tecidos técnicos, a bolsa brinca com as dobras para criar textura. Essa textura proporciona uma impressão natural, quase instintiva, como se a bolsa se adaptasse a você, e não o contrário. Em um mundo há muito dominado por acessórios estruturados e rígidos, essa abordagem traz um sopro de ar fresco. A irregularidade torna-se esteticamente agradável.

Uma tendência impulsionada por criadores e redes.

Se a bolsa amassada está tão em alta hoje em dia, é também graças à sua grande visibilidade. Nas passarelas, diversos estilistas apresentaram acessórios com formas suaves e texturizadas, em sintonia com uma tendência de moda mais fluida.

Nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, esses modelos estão se proliferando. Fotografados, estilizados e reinterpretados, eles estão sendo incorporados a uma infinidade de looks e inspirando uma nova geração de entusiastas da moda. A bolsa não é mais apenas prática: está se tornando uma peça de destaque, capaz de transformar um look num piscar de olhos.

Um aliado para todos os estilos

Uma das grandes vantagens da bolsa texturizada é a sua capacidade de se adaptar ao seu estilo. Seja para looks minimalistas, silhuetas mais ousadas ou conjuntos mais clássicos, ela encontra facilmente o seu lugar. Como uma carteira de mão para um look elegante, usada a tiracolo para um estilo casual ou em um tamanho maior para o dia a dia, ela pode ser adaptada às suas preferências.

Sua textura adiciona profundidade instantaneamente até mesmo ao look mais simples. Jeans, uma camisa e sua bolsa se tornam o detalhe que faz toda a diferença. E o melhor de tudo, não há necessidade de se conformar ou seguir uma silhueta específica: ela se adapta ao seu estilo como ele é, com flexibilidade e personalidade.

Uma moda mais livre e pessoal.

O sucesso da bolsa amassada reflete uma evolução mais ampla na moda. Hoje, cada vez mais pessoas buscam peças que contem uma história, que se afastem de designs excessivamente polidos ou padronizados. Os acessórios estão se tornando uma forma de afirmar a identidade, sem a busca pela perfeição. A bolsa amassada se encaixa perfeitamente nessa tendência: ela celebra o movimento, a espontaneidade e a expressão pessoal. É uma moda que respira, que abraça a variação, que deixa espaço para interpretações.

Escolher uma bolsa com textura amassada é uma declaração de estilo ousada. Sua textura capta a luz, chama a atenção e adiciona personalidade ao seu visual. Em um cenário da moda em constante evolução, ela se destaca como uma peça moderna, acessível e expressiva.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
Article précédent
Este modelo está revitalizando a tendência de joias corporais para o verão de 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Este modelo está revitalizando a tendência de joias corporais para o verão de 2026.

Sob o sol, a moda se torna mais leve e livre. Neste verão de 2026, uma tendência icônica...

Por que bolsas "improváveis" são tão populares em 2026?

Depois da bolsa surrada, que dá a ilusão de anos de uso, agora chegam as bolsas trompe-l'œil. It-girls...

Hailey Bieber está usando o vestido com estampa animal que já é um item indispensável para a primavera.

No tapete vermelho, alguns looks se destacam mais do que outros. Na famosa festa pós-Oscar, a modelo e...

Os estilistas adoram: este look já está surgindo como a tendência do verão.

Depois de um inverno interminável usando várias camadas de roupa e suéteres com pouco estilo, você pode estar...

Amarrar os cadarços dessa forma é a nova tendência para 2026.

No mundo da moda, os detalhes podem transformar um acessório do dia a dia. Nas redes sociais, uma...

Esse "vermelho vibrante" usado por Victoria Beckham provavelmente dominará a temporada.

Às vezes, uma única cor é suficiente para capturar a atenção de todos. Em Paris, um look de...