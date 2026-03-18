Os estilistas adoram: este look já está surgindo como a tendência do verão.

Depois de um inverno interminável usando várias camadas de roupa e suéteres com pouco estilo, você pode estar se perguntando como vai receber a chegada do clima mais quente. O verão nem começou e você já está sonhando com vestidos de alcinha, sandálias vintage e blusas fluidas. Mas este ano, um look vai dominar o cenário da moda e se tornar o estilo preferido para curtir o sol. E você já experimentou.

A combinação de saia longa e sandálias é infalível.

Os dias estão ficando mais longos, o sol brilha, os pássaros cantam, as flores começam a romper com o cinza das ruas… Finalmente, podemos ver o fim do inverno. No entanto, embora as temperaturas nos incentivem a tirar algumas camadas de roupa, as peças leves de verão ainda não estão prontas para a estação. Mas isso não nos impede de pensar no que levar na mala e de salvar inspirações de looks de praia no Pinterest. Ansiamos por redescobrir a sensação do vento nos pés, sentir o calor nos ombros novamente e apreciar o toque suave do tecido leve dos nossos vestidos mais uma vez.

Com a chegada do verão, todos os olhares se voltam para as passarelas, que anunciam as próximas tendências e ditam o tom da moda. E na Semana de Moda, o esboço do look mais cobiçado de 2026 começa a surgir claramente. Essa combinação fashion, apontada como o modelo a ser seguido, certamente lhe é familiar. Você já a experimentou em seu próprio corpo na praia, mas também durante seus passeios pela cidade. É a fusão elegante de uma saia longa com sandálias rasteiras.

A personificação do espírito descontraído do verão, esta combinação de moda transita entre o chique e o casual. É igualmente adequada para dias de trabalho escaldantes e para o encanto do mar aberto. No entanto, apesar da sua aparente simplicidade e comprovada versatilidade, a combinação de saia e sandálias exige um pouco de conhecimento de estilo para evitar um visual monótono.

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Os movimentos certos para dominar este look

Embora Brigitte Bardot tenha passeado pela praia de Madrague com este conjunto promissor, composto por uma saia volumosa de vichy, a moda certamente evoluiu desde a era de ouro deste ícone. Seguindo a tendência transgressora de não usar calças, as pernas agora são adornadas com saias fluidas, de bolinhas, de couro, com franjas ou com drapeados requintados. O look é completado com sandálias floridas, sandálias gladiadoras dignas de deusas gregas e modelos com solado grosso.

Para dar a ilusão de dominar a moda (sem precisar rever "O Diabo Veste Prada" dez vezes), você pode brincar com contrastes. Uma saia maxi bem fluida, quase boêmia, ganha um toque moderno quando combinada com sandálias minimalistas de couro. Por outro lado, uma saia mais estruturada, em jeans ou couro, por exemplo, fica perfeita com sandálias mais ousadas, com solado grosso ou adornadas com detalhes metálicos. A chave também está no comprimento e no movimento do tecido. Os estilistas preferem saias que chegam até os tornozelos ou roçam o chão, criando um efeito leve a cada passo.

Outra técnica adotada pelos estilistas é a sobreposição de peças. Uma regata canelada simples, uma camisa de linho ligeiramente aberta ou uma blusa assimétrica são suficientes para completar o look sem ofuscar a saia. A ideia não é exagerar, mas sim deixar a silhueta respirar.

Uma tendência fácil de adotar.

Este look agrada tanto a designers quanto a influenciadores porque reúne todos os requisitos da moda atual: conforto, atemporalidade e facilidade de uso. Você não precisa ser especialista em estilo para adotá-lo, nem precisa ser uma leitora assídua de revistas de alta costura. Basta escolher uma saia que acompanhe o seu corpo e um par de sandálias confortáveis para usar o dia todo sem desconforto. Isso é o que chamamos de unir estilo e conforto.

Em um cenário da moda há muito dominado por minissaias e silhuetas ultrajustas, o retorno da saia maxi é libertador. Ela flui ao redor do corpo sem apertá-lo e cria instantaneamente um visual elegante, quase cinematográfico. A saia maxi, inerentemente refinada, complementa sandálias, que são mais casuais. O resultado é um look sofisticado e descontraído ao mesmo tempo, que transmite uma mensagem sutil sem exigir horas em frente ao espelho.

Este look, aclamado por todas as it-girls, é a solução para todos aqueles momentos de "não sei o que vestir" e já anuncia um verão de descontração.