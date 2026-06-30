Carregar um guarda-chuva no meio do verão: o gesto de inspiração japonesa que está conquistando o mundo.

O guarda-chuva é usado com mais frequência quando a previsão do tempo indica chuvas torrenciais inesperadas ou quando está chovendo torrencialmente. Ele é aberto quando o tempo está nublado. Uma proteção contra as gotas de chuva, este acessório impermeável tem outra função no Japão: ele também protege contra os raios solares. Armado contra a radiação UV, o guarda-chuva é o novo parasol.

O guarda-chuva, o acessório de verão mais desejado.

O papel do guarda-chuva é evidente em seu próprio nome. Este acessório, que se desdobra conforme necessário para enfrentar as intempéries e mantém nossos penteados no lugar quando as nuvens escurecem, encontra seu lugar em nossas mãos assim que o céu se torna ameaçador. Mais impermeável do que o capuz de uma capa de chuva , ele nos mantém secos quando está chovendo torrencialmente lá fora. Hoje, o guarda-chuva não está mais confinado a uma estação específica. Não está mais limitado às chuvas de março ou ao clima sombrio do outono. Ele protege nossas cabeças mesmo quando o país está passando por ondas de calor e a atmosfera se assemelha à do deserto.

Muitos entusiastas da moda preferem o guarda-chuva ao onipresente boné de beisebol ou ao clássico chapéu de palha . Antes criticado por ser incômodo, ocupar muito espaço em público ou até mesmo arruinar a harmonia dos looks, o guarda-chuva definitivamente se tornou um item essencial em nossas mãos, faça chuva ou faça sol, esteja chovendo, nevando ou fazendo 40°C. Nas redes sociais, o guarda-chuva se tornou uma extensão do braço, mas também uma declaração de estilo pessoal. Não é mais apenas um objeto utilitário que deve ser fechado assim que aberto.

É um acessório de estilo, a marca registrada das garotas descoladas, aquelas que tomam matcha e passeiam com uma naturalidade descontraída. Popularizado principalmente por mulheres do Japão e da Coreia, o guarda-chuva é o novo santo graal da moda. “Podemos normalizar o uso de guarda-chuvas no verão?”, pergunta a criadora de conteúdo @noisetier. “O sol está ficando cada vez mais perigoso, então o guarda-chuva está se tornando parte do meu look”, concorda @nysaisalone .

Um reflexo de moda e bem-estar inspirado no Japão.

No Ocidente, usar um guarda-chuva no verão ainda é um gesto marginal, reservado para turistas de pele clara e olhos amendoados. Aqueles que se dignam a carregar um guarda-chuva em um clima escaldante recebem olhares questionadores ou de julgamento em troca. É quase considerado um mau presságio. No entanto, no Japão, é uma tradição antiga. Os guarda-chuvas se misturam entre os arranha-céus, formando um verdadeiro balé.

Longe de ser um mero objeto decorativo, o guarda-chuva carrega uma conotação espiritual. Segundo algumas crenças, este guarda-sol moderno também atrai espíritos e diz-se que contém uma alma. Usado para lidar com a pressão de uma pele impecável, o guarda-chuva faz parte do kit básico de proteção contra os raios UV, juntamente com luvas opacas, viseiras e máscaras de tecido. No Japão, um país onde o sol é implacável com a pele, a população adota dupla proteção e não se contenta apenas com o FPS. É cultural. E as mulheres japonesas escolhem modelos que garantem um certo estilo. Adornado com flores de cerejeira, mensagens escritas em Kanji, renda escultural ou pássaros poéticos, o guarda-chuva se torna uma assinatura visual.

Guarda-chuvas projetados para resistir aos raios UV.

Para garantir que seu guarda-chuva ofereça proteção estética contra os raios UV, não compre qualquer um em uma loja de souvenirs. Um guarda-chuva comum oferece alguma proteção, mas não de forma confiável. Embora crie sombra ao redor do seu corpo, ele não bloqueia completamente os raios solares.

Já existem no mercado guarda-chuvas especificamente projetados para bloquear os raios UV e proteger o corpo durante passeios em asfalto escaldante. Esses guarda-chuvas, que imitam elegantemente os guarda-sóis tradicionais, são projetados para bloquear a radiação UV e manter você seguro quando a temperatura sobe. Os guarda-chuvas mais eficazes geralmente são feitos de tecido de alta densidade, muitas vezes revestidos com uma camada preta ou prateada que reflete parte dos raios solares. Alguns até exibem uma classificação de proteção UV, como roupas com proteção UV. Quanto mais opaco o tecido, mais eficaz será a sombra que ele proporciona.

Além de filtrar os raios UV, esses guarda-chuvas oferecem uma vantagem imediata: proporcionam uma agradável sensação de frescor. Ao criar uma área sombreada e móvel ao redor do corpo, eles impedem que o sol bata constantemente na cabeça, tornando os deslocamentos pela cidade um pouco mais suportáveis. Um detalhe que pode fazer toda a diferença quando você precisa atravessar várias ruas no meio da tarde ou esperar em um ponto de ônibus sem cobertura.

Com o aumento da frequência das ondas de calor, esse reflexo japonês pode muito bem deixar de ser uma curiosidade cultural e se tornar um hábito de verão. Afinal, ninguém acha estranho vestir um casaco quando a temperatura cai. Então, por que continuar se surpreendendo ao ver alguém abrir um guarda-chuva quando o próprio sol se torna uma forma de mau tempo?